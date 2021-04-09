Зачем жители СССР делали обивку входных дверей из кожи или дерматина

Многие из тех, кто жил еще в Советском Союзе, помнят входные квартирные двери, обшитые с одной из сторон дерматином или кожей. Покрытие крепилось по сторонам гвоздями, но иногда крепеж был и по полотну. Чаще так делали, когда под обивкой был еще и наполнитель.
Цвет обивки в СССР был представлен небольшой палитрой / Фото: youla.ru
Некоторые делали такие манипуляции с внешней стороны двери, другие – с внутренней. Во втором случае наблюдалась проблема у тех хозяев, у которых в доме жил кот. Животные очень любили поточить о дверь коготки, и вскоре кожа превращалась в разодранную тряпку. Выполнялось действие с обивкой повсеместно, и лишь некоторые квартиры в подъездах оставались в первозданном своем виде. Остальные же имели приблизительно одинаковый вид и цвет – темно-синий или темно-бордовый.
В чем причина популярности, да и проведения самой процедуры? На самом деле их было несколько.
Прежде всего, в то время так было модно, но это не все. С практической точки зрения дерматин позволял улучшить тепло- и звукоизоляцию в помещении.
Обивка позволяла сделать дверь уникальной / Фото: youla.ru
Что касается моды, то здесь сыграла роль однообразность выпуска дверных конструкций. Выбор был очень маленьким. То есть, двери выпускались везде одинаковые. Но советским гражданам тоже хотелось внести индивидуальность в собственное жилище, сделать дверь уникальной, универсальной. Конечно, словосочетание «дизайнерское решение», тогда не использовалось, а вот желание присутствовало. Поэтому люди выходили из положения так, как могли. Использовались те материалы, которые были в свободном доступе.
Обивка кожей смотрится очень богато / Фото: twitter.com
Некоторые окрашивали двери, другие использовали дерматин, чтобы придать двери более богатый внешний вид. Кстати, сегодня тоже можно встретить обитые кожей двери. Владельцы руководствуются тем же принципом. Люди по-прежнему считают, что так красиво. Но с практической стороны вопроса сегодня существует множество других вариантов сделать надежной входную дверь.
Качественно обшитая дверь удерживает тепло в помещении / Фото: izi.ua
Следует заметить, что это покрытие в какой-то мере являлось и чехлом (мы же помним, как в чехольчики обличали пульты от телевизоров, вот и здесь так же). В Советском Союзе люди бережно относились ко всему и старались подольше пользоваться любой вещью. Ведь обивку поменять было намного легче, чем саму дверь.
Тонкие входные двери времен Советского Союза / Фото: youla.ru
Что касается утепления и звукоизоляции, то объяснения не требуются. Двери изготавливались достаточно тонкие, поэтому они пропускали в квартиру холод и не являлись препятствием для звука, издаваемого жильцами или соседями, поднимающимися на свой этаж по лестнице. А в общежитиях даже заметили, что дерматин не позволяет проникать внутрь комнаты даже неприятным ароматам.
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Многие из тех, кто жил еще в Советском Союзе, помнят входные квартирные двери, обшитые с одной из сторон дерматином или кожей. Покрытие крепилось по сторонам гвоздями, но иногда крепеж был и по полотну. Чаще так делали, когда под обивкой был еще и наполнитель.
Цвет обивки в СССР был представлен небольшой палитрой / Фото: youla.ru
Некоторые делали такие манипуляции с внешней стороны двери, другие – с внутренней. Во втором случае наблюдалась проблема у тех хозяев, у которых в доме жил кот. Животные очень любили поточить о дверь коготки, и вскоре кожа превращалась в разодранную тряпку. Выполнялось действие с обивкой повсеместно, и лишь некоторые квартиры в подъездах оставались в первозданном своем виде. Остальные же имели приблизительно одинаковый вид и цвет – темно-синий или темно-бордовый.
В чем причина популярности, да и проведения самой процедуры? На самом деле их было несколько.
Прежде всего, в то время так было модно, но это не все. С практической точки зрения дерматин позволял улучшить тепло- и звукоизоляцию в помещении.
Обивка позволяла сделать дверь уникальной / Фото: youla.ru
Что касается моды, то здесь сыграла роль однообразность выпуска дверных конструкций. Выбор был очень маленьким. То есть, двери выпускались везде одинаковые. Но советским гражданам тоже хотелось внести индивидуальность в собственное жилище, сделать дверь уникальной, универсальной. Конечно, словосочетание «дизайнерское решение», тогда не использовалось, а вот желание присутствовало. Поэтому люди выходили из положения так, как могли. Использовались те материалы, которые были в свободном доступе.
Обивка кожей смотрится очень богато / Фото: twitter.com
Некоторые окрашивали двери, другие использовали дерматин, чтобы придать двери более богатый внешний вид. Кстати, сегодня тоже можно встретить обитые кожей двери. Владельцы руководствуются тем же принципом. Люди по-прежнему считают, что так красиво. Но с практической стороны вопроса сегодня существует множество других вариантов сделать надежной входную дверь.
Качественно обшитая дверь удерживает тепло в помещении / Фото: izi.ua
Следует заметить, что это покрытие в какой-то мере являлось и чехлом (мы же помним, как в чехольчики обличали пульты от телевизоров, вот и здесь так же). В Советском Союзе люди бережно относились ко всему и старались подольше пользоваться любой вещью. Ведь обивку поменять было намного легче, чем саму дверь.
Тонкие входные двери времен Советского Союза / Фото: youla.ru
Что касается утепления и звукоизоляции, то объяснения не требуются. Двери изготавливались достаточно тонкие, поэтому они пропускали в квартиру холод и не являлись препятствием для звука, издаваемого жильцами или соседями, поднимающимися на свой этаж по лестнице. А в общежитиях даже заметили, что дерматин не позволяет проникать внутрь комнаты даже неприятным ароматам.
источник
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