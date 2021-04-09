С нами не соскучишься!

7 946 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина Усольцева8 апреля, 5:22
    Шутка для первого апреля.Как усложнить себ...
  • Homo Sapiens6 апреля, 14:08
    обожаю гладиаторские бои, жалею, что римляне их в конце концов запретили под давлением христанутых! Италия могла бы п...Гладиаторы: каким...
  • Виктория Иванова2 апреля, 16:26
    "Однажды она появилась в Нью-Йоркской академии искусств одетой лишь в бриллианты общей стоимостью 5 миллионов долларо...Мы просто не смог...

Зачем жители СССР делали обивку входных дверей из кожи или дерматина


Зачем жители СССР делали обивку входных дверей из кожи или дерматина

 

Многие из тех, кто жил еще в Советском Союзе, помнят входные квартирные двери, обшитые с одной из сторон дерматином или кожей. Покрытие крепилось по сторонам гвоздями, но иногда крепеж был и по полотну. Чаще так делали, когда под обивкой был еще и наполнитель.

Цвет обивки в СССР был представлен небольшой палитрой / Фото: youla.ru

Цвет обивки в СССР был представлен небольшой палитрой / Фото: youla.ru

 

Некоторые делали такие манипуляции с внешней стороны двери, другие – с внутренней. Во втором случае наблюдалась проблема у тех хозяев, у которых в доме жил кот. Животные очень любили поточить о дверь коготки, и вскоре кожа превращалась в разодранную тряпку. Выполнялось действие с обивкой повсеместно, и лишь некоторые квартиры в подъездах оставались в первозданном своем виде. Остальные же имели приблизительно одинаковый вид и цвет – темно-синий или темно-бордовый.

В чем причина популярности, да и проведения самой процедуры? На самом деле их было несколько.

Прежде всего, в то время так было модно, но это не все. С практической точки зрения дерматин позволял улучшить тепло- и звукоизоляцию в помещении.
Обивка позволяла сделать дверь уникальной / Фото: youla.ru

Обивка позволяла сделать дверь уникальной / Фото: youla.ru

 

Что касается моды, то здесь сыграла роль однообразность выпуска дверных конструкций. Выбор был очень маленьким.
То есть, двери выпускались везде одинаковые. Но советским гражданам тоже хотелось внести индивидуальность в собственное жилище, сделать дверь уникальной, универсальной. Конечно, словосочетание «дизайнерское решение», тогда не использовалось, а вот желание присутствовало. Поэтому люди выходили из положения так, как могли. Использовались те материалы, которые были в свободном доступе.
Обивка кожей смотрится очень богато / Фото: twitter.com

Обивка кожей смотрится очень богато / Фото: twitter.com

 

Некоторые окрашивали двери, другие использовали дерматин, чтобы придать двери более богатый внешний вид. Кстати, сегодня тоже можно встретить обитые кожей двери. Владельцы руководствуются тем же принципом. Люди по-прежнему считают, что так красиво. Но с практической стороны вопроса сегодня существует множество других вариантов сделать надежной входную дверь.
Качественно обшитая дверь удерживает тепло в помещении / Фото: izi.ua

Качественно обшитая дверь удерживает тепло в помещении / Фото: izi.ua

 

Следует заметить, что это покрытие в какой-то мере являлось и чехлом (мы же помним, как в чехольчики обличали пульты от телевизоров, вот и здесь так же). В Советском Союзе люди бережно относились ко всему и старались подольше пользоваться любой вещью. Ведь обивку поменять было намного легче, чем саму дверь.
Тонкие входные двери времен Советского Союза / Фото: youla.ru

Тонкие входные двери времен Советского Союза / Фото: youla.ru

 

Что касается утепления и звукоизоляции, то объяснения не требуются. Двери изготавливались достаточно тонкие, поэтому они пропускали в квартиру холод и не являлись препятствием для звука, издаваемого жильцами или соседями, поднимающимися на свой этаж по лестнице. А в общежитиях даже заметили, что дерматин не позволяет проникать внутрь комнаты даже неприятным ароматам.

источник


Зачем жители СССР делали обивку входных дверей из кожи или дерматина

 

Многие из тех, кто жил еще в Советском Союзе, помнят входные квартирные двери, обшитые с одной из сторон дерматином или кожей. Покрытие крепилось по сторонам гвоздями, но иногда крепеж был и по полотну. Чаще так делали, когда под обивкой был еще и наполнитель.



Цвет обивки в СССР был представлен небольшой палитрой / Фото: youla.ru

Цвет обивки в СССР был представлен небольшой палитрой / Фото: youla.ru

 

Некоторые делали такие манипуляции с внешней стороны двери, другие – с внутренней. Во втором случае наблюдалась проблема у тех хозяев, у которых в доме жил кот. Животные очень любили поточить о дверь коготки, и вскоре кожа превращалась в разодранную тряпку. Выполнялось действие с обивкой повсеместно, и лишь некоторые квартиры в подъездах оставались в первозданном своем виде. Остальные же имели приблизительно одинаковый вид и цвет – темно-синий или темно-бордовый.

В чем причина популярности, да и проведения самой процедуры? На самом деле их было несколько.

Прежде всего, в то время так было модно, но это не все. С практической точки зрения дерматин позволял улучшить тепло- и звукоизоляцию в помещении.
Обивка позволяла сделать дверь уникальной / Фото: youla.ru

Обивка позволяла сделать дверь уникальной / Фото: youla.ru

 

Что касается моды, то здесь сыграла роль однообразность выпуска дверных конструкций. Выбор был очень маленьким. То есть, двери выпускались везде одинаковые. Но советским гражданам тоже хотелось внести индивидуальность в собственное жилище, сделать дверь уникальной, универсальной. Конечно, словосочетание «дизайнерское решение», тогда не использовалось, а вот желание присутствовало. Поэтому люди выходили из положения так, как могли. Использовались те материалы, которые были в свободном доступе.
Обивка кожей смотрится очень богато / Фото: twitter.com

Обивка кожей смотрится очень богато / Фото: twitter.com

 

Некоторые окрашивали двери, другие использовали дерматин, чтобы придать двери более богатый внешний вид. Кстати, сегодня тоже можно встретить обитые кожей двери. Владельцы руководствуются тем же принципом. Люди по-прежнему считают, что так красиво. Но с практической стороны вопроса сегодня существует множество других вариантов сделать надежной входную дверь.
Качественно обшитая дверь удерживает тепло в помещении / Фото: izi.ua

Качественно обшитая дверь удерживает тепло в помещении / Фото: izi.ua

 

Следует заметить, что это покрытие в какой-то мере являлось и чехлом (мы же помним, как в чехольчики обличали пульты от телевизоров, вот и здесь так же). В Советском Союзе люди бережно относились ко всему и старались подольше пользоваться любой вещью. Ведь обивку поменять было намного легче, чем саму дверь.
Тонкие входные двери времен Советского Союза / Фото: youla.ru

Тонкие входные двери времен Советского Союза / Фото: youla.ru

 

Что касается утепления и звукоизоляции, то объяснения не требуются. Двери изготавливались достаточно тонкие, поэтому они пропускали в квартиру холод и не являлись препятствием для звука, издаваемого жильцами или соседями, поднимающимися на свой этаж по лестнице. А в общежитиях даже заметили, что дерматин не позволяет проникать внутрь комнаты даже неприятным ароматам.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Зачем жители СССР делали обивку входных дверей из кожи или дерматина

И не забудьте:
Зачем жители СССР делали обивку входных дверей из кожи или дерматинаПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх