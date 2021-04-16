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8 дорог, которые лучше рассматривать на фото, чем через лобовое стекло автомобиля


8 дорог, которые лучше рассматривать на фото, чем через лобовое стекло автомобиля

 

Зимой водители приходят в ужас от заснеженных и обледеневших дорог. Но это еще не самое экстремальное затруднение, которое могут испытать автомобилисты. Существуют смертельно опасные трассы, которые лучше всего объехать обходным путем или быть предельно сосредоточенным за рулем. И это не всегда головокружительные серпантины, в мире есть и прямые широкие дороги, которые не менее опасны, чем извилистые.

1. Камино-Лос-Юнгас (Camino a Los Yungas), Боливия


8 дорог, которые лучше рассматривать на фото, чем через лобовое стекло автомобиля

«Дорога смерти» в тумане. /Фото: carreteraspeligrosas.com

 

Дорога, пролегающая в горном массиве Анд, построена в 30-тых годах XX века, и известна как одна из самых тяжелых трасс мира. С одной стороны узкого, извилистого серпантина – крутые горы, и здесь часто случаются оползни и обвалы горных пород. С другой – отвесные обрывы, в который так легко слететь, не вписавшись в крутой поворот в условиях плохой видимости из-за дождей или тумана. При этом никаких ограждений или отбойников здесь нет. Неудивительно, что ежегодно на этой трассе погибали сотни людей, из-за чего она заслужила печальное название «Дорога смерти». Сегодня этим маршрутом пользуются гораздо реже, так как власти построили другую дорогу, более безопасную.

Познавательный факт от Novate.
ru: Несмотря на наличие дублирующего, более безопасного и удобного маршрута, «Дорога смерти» по-прежнему востребована у местных жителей и путешественников. Сюда устремляются любители экстрима и опасной езды. В основном, едут велотуристы, и многие туристические операторы предлагают тур на горном велосипеде. Однако и на двухколесном транспорте нужно быть предельно внимательным, чтобы благополучно пройти маршрут. Из поездки уже не вернулись 18 велосипедистов, пополнив печальную статистику смертей.

2. Рута Нэшнл 5 (Ruta Nacional 5), Чили


Дорогу делает опасной единообразный пейзаж на протяжении трех сотен километров. /Фото: dangerousroads.org

Дорогу делает опасной единообразный пейзаж на протяжении трех сотен километров. /Фото: dangerousroads.org

 

Эта дорога в Чили – один из участков панамериканского шоссе, связавшего один конец Америки с другим и проходящего через 14 стран. На первый взгляд здесь нет ничего опасного и действительно – широкое ровное полотно, хорошее покрытие, никаких гор и обрывов. На деле, здесь происходит очень много аварий из-за единообразного ландшафта. Когда перед глазами на протяжении трехсот километров маячит один и тот же вид, очень легко потерять концентрацию и вылететь за пределы дороги на высокой скорости.

3. Пасо-де-лос-Караколес (Paso de los Caracoles), Чили


8 дорог, которые лучше рассматривать на фото, чем через лобовое стекло автомобиля

«Змеиный путь» требует от водителей особого внимания за рулем. /Фото: elsol-compress.s3-accelerate.amazonaws.com

 

Эта дорога в Чили ведет к границе с Аргентиной и извилистым серпантином возносит водителей с высоты 800 м до 3200 м над уровнем моря. В переводе с испанского название трассы означает «Змеиный путь» и при виде сверху становится понятно, почему она получила такое название. 29 плавных поворотов как будто повторяют путь змеи, вползающей на гору. На всем пути дороги никаких ограждений нет и от водителей требуется предельная концентрация, чтобы благополучно проехать серпантин. Зимой спуск и подъем становятся еще опаснее из-за снега и льда, а летом тормоза и двигатель на прочность испытывает уже жара. Каждый поворот обозначается цифрой, и номер 17, который унес больше всего жизней, водители называют «Поворотом смерти».

4. Гуолян (Guoliang Road), Китай


Тяжело поверить, что дорогу пробили вручную, обычными молотками и зубилами. /Фото: 2.bp.blogspot.com

Тяжело поверить, что дорогу пробили вручную, обычными молотками и зубилами. /Фото: 2.bp.blogspot.com

 

Дорога пролегает сквозь скалы и соединяет деревню Гуолян с внешним миром. До ее постройки добраться к поселению можно было только по очень трудному пути – узкой, крутой лестнице, высеченной в склоне горы. Жители селения решили приложить еще один маршрут и самостоятельно построили дорогу, вручную пробивая туннель молотками и зубилами. Трасса облегчила транспортное сообщение, но туннель получился очень опасным. Дорога узкая, и разъехаться могут только очень компактные автомобили. Но самое экстремальное – это открытые участки и огромные проемы, которые служат источником естественного освещения и в то же время – опасности, так как машину от пропасти ничего не отделяет.

5. Сычуань-Тибет (Sichuan Tibet Highway), Китай


Трасса проходит по живописным ландшафтам, но местами она очень опасна. /Фото: tibettravel.org

Трасса проходит по живописным ландшафтам, но местами она очень опасна. /Фото: tibettravel.org

 

Дорога протянулась от провинции Сычуань до Тибета, соединив города Чэнду и Лхаса. Трасса открывает путешествующим красивейшие виды: маршрут пролегает через высокие горы, реки и озера, а местами и через леса. Автомагистраль называют самой красивой дорогой Китая, но она таит в себе и множество опасностей. Внезапные оползни, регулярные камнепады, переменчивая погода, ухудшающая видимость – все это приводит к частым авариям и несчастным случаям.

6. Лясе-де-Монвернье (Lacets de Montvernier), Франция


Шикарный серпантин радует любителей экстремальный дорог. /Фото: cdn.radiofrance.fr

Шикарный серпантин радует любителей экстремальный дорог. /Фото: cdn.radiofrance.fr

 

Участок трассы между коммунами Сен-Жан-де-Морьен и Ла-Шамбр длиной 3,4 километра поражает извилистостью. Каждые 150 м. лента дороги разворачивается на 180 градусов, так что водителям приходится смотреть в оба, чтобы успеть вписаться в поворот. Трасса непростая, зато идеально подходящая для любителей прокатиться по захватывающим дух серпантинам и ощутить выброс адреналина в крови.

7. Трансфэгэраш (Transfagarasan Highway), Румыния


Большую часть года дорога закрыта. /Фото: s.inyourpocket.com

Большую часть года дорога закрыта. /Фото: s.inyourpocket.com

 

Трасса проходит сквозь горный массив Фэгэраш: пронизывает скалы через тоннели, петляет вдоль водопадов и озер, извивается зигзагами серпантина по склонам. Виды открываются протрясающие и шоссе называют самой живописной дорогой Европы. Но в дополнение к красоте идет и опасность, связанная с горами: возможность схода лавин, камнепадов, оползней. Из-за этого 8 месяцев в году дорога закрыта, проехать здесь можно только с июля по октябрь.

8. Далтон (Dalton Highway), Аляска


Далтон – одна из самых северных дорог в мире. /Фото: dangerousroads.org

Далтон – одна из самых северных дорог в мире. /Фото: dangerousroads.org

 

Шоссе соединяет нефтяные месторождения неподалеку от побережья Северного Ледовитого океана на Аляске с остальной страной и входит в топ самых опасных трасс из-за изолированности и сложных климатических условий. Маршрут заасфальтирован неполностью и большую часть года дорога покрыта коркой льда, а по утрам здесь висят туманы. Когда-то здесь ездил только грузовой транспорт, но спустя 20 лет шоссе открыли для общего движения. Случайных путешественников на дороге нет: трасса интересна лишь людям, которые едут к родственникам или знакомым, работающим на нефтяных месторождениях, да туристам, увлекающимся пейзажами севера. Тем, кто собирается в путь по шоссе Далтона, власти настоятельно рекомендуют запастись всем необходимым для выживания при внезапной поломке машины, так как есть риск, что помощь придет не скоро.

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8 дорог, которые лучше рассматривать на фото, чем через лобовое стекло автомобиля

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8 дорог, которые лучше рассматривать на фото, чем через лобовое стекло автомобиляПодписаться на мой Instagram
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