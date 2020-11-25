Конфликтные отношения

Канадский фотограф Гийом Симоно (Guillaume Simoneau) на протяжении восьми лет документировал свой роман с Каролин Аннандаль, которая после теракта 11 сентября записалась добровольцем в американскую армию и отправилась служить в Ирак.



Гийом Симоно: «Мы познакомились с Каролин в мастерской фотографии в Рокпорте, штат Мэн, летом 2000 года. После теракта 11 сентября Каролин записалась добровольцем в американскую армию и вскоре отправилась служить в Ирак, а я остался в Квебеке.



„Любовь и война“ — это история восьми лет отношений на расстоянии, много раз прекращавшихся и разгоравшихся затем с новой силой. Тогда я и предположить не мог, что вынесу свою личную жизнь на публичное обозрение; очень долго я презирал искусство такого рода. И все же работа над этим проектом помогла мне преодолеть боль и завершить одну из самых тяжелых глав в моей жизни».







Кеннесо, штат Джорждия, 2008



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Ирак, 2006



Фото сделано сослуживцем Каролин, Чарльзом Адкинсом







Монреаль, Квебек, 2009







Кеннесо, штат Джорджия, 2002







Кеннесо, штат Джорджия, 2008







Кеннесо, штат Джорджия, 2008







02.2009



«Не думаю, что встречи по четвергам стоит продолжать»







Рокпорт, штат Мэн, 2000







Гоа, Индия, 11.09.2001







Форт-Кэмпбелл, штат Кентукки, 2006



Встреча с отцом после возвращения из Ирака







26.02.2004



Письмо матери Каролин



«Дорогой Гийом, Прости, что так долго не отвечала тебе.

Я ездила в Джорджию много раз за последние месяцы, чтобы навестить больных родителей. Отец умер в октябре из-за осложнений болезни Паркинсона и неудачной операции на мозг.Мама все это время боролась с раком груди и последствиями облучения. Вчера я вернулась после двух недель в Джорджии, где навещала ее после операции по протезированию бедра.Сперва мне было неловко писать тебе, потому что я не хотела вмешиваться в ваши с Карли отношения. Но мы виделись с ней на прошлой неделе, и она не против того, чтобы я написала тебе и рассказала о переменах в ее жизни. 20 мая 2003 года она вышла замуж за своего друга Джо Хопкинса, поменяв имя на Каролин Ралстон Хопкинс. Джо военный, и вскоре после свадьбы он отправился в Корею, а у Каролин начались сборы на базе Форт-Леонард-Вуд в Миссури. Вместо десяти недель она провела там полгода, потому что получила пять усталостных переломов — в пятке, бедре, колене и голени. 2 января она прибыла на базу Форт-Джексон в Южной Каролине, чтобы получить специальность механика «Хаммера». Теперь она знает все об устройстве коробки передач и двигателя и шутит, что починила бы твой фургон во время вашей поездки на Запад. Через три недели ее обучение закончится, но пока неизвестно, куда ее отправят — в Корею, Германию или Ирак. Для нее выдался сложный год, но у нее сильный характер, так что она относится ко всему с юмором. Я надеюсь, вы сможете остаться друзьями. Она многому научилась у тебя.На Рождество она показывала твой сайт с ее прекрасными портретами. Ты много раз благодарил Боба и меня, хотя ничем нам не обязан. Если захочешь прислать нам еще парочку фотографий, мы будем очень благодарны. Карли сказала, что ты получил грант на обучение в Скандинавии. Мы все верим в твой талант и не сомневаемся, что ты далеко пойдешь.С любовью, Джули Маггиоло»Рокпорт, штат Мэн, 2000Фото сделано подругой Каролин, Джоанной Р.Монреаль, Квебек, 12.09.200111.2008«Чем больше я думаю о том, куда движется каждый из нас, тем больше я верю в наши отношения».12.2008«Я просто не могу долго думать о тебе, мне становится физически плохо»Кеннесо, штат Джорджия, 2008Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)