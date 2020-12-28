3 совета родом из СССР, как не дать вермишели разбухнуть в супе

Вермишелевый суп – относительно простое и весьма сытное блюдо, которое готовится на большинстве кухонь страны. Однако, начинающие хозяева нередко сталкиваются с такой проблемой во время готовки, как расползающаяся лапша. В результате суп может превратиться в массу, напоминающую кисель. Такой продукт теряет свои вкусовые и эстетические качества. Чтобы не допустить такого и сделать суп еще вкуснее, чем он мог бы быть изначально, достаточно следовать трем простым рекомендациям от поваров из Советского Союза.
Первое: бульон здорового человека
Важно правильно приготовить бульон. /Фото: ideireceptov.ru.
Бульон – основополагающая составляющая любого супа. Именно ему следует уделить во время приготовления повышенное внимание. Лучше всего готовить его заранее (в идеальном варианте – за пару часов) на малом огне. Даже если бульон варился на костях, то нужно дать ему время остыть и настояться. Только после этого можно браться за приготовление супа. Так получится намного вкуснее.
Второе: подготовка овощей
Зелень и овощи следует обработать на сковородке. /Фото: woman7life.ru.
Очень часто в вермишелевый суп добавляют разнообразные овощи. Сделать это просто так нельзя. Все нарезанные овощи рекомендуется запечь на сковородке. Лучше всего быстро обработать их на сухой горячей поверхности. Также следует помнить о том, что овощи в бульон добавляются не в начале, а самом конце процесса приготовления супа.
Третье: подготовка вермишелиhttp://funhere.ru/?p=15897
Макароны также следует обжарить. /Фото: авторевью.рф.
Последнее по списку, но не по значению – подготовка вермишели. Перед использованием в супе ее также следует специальным образом обработать. Для этого нужно раскалить сухую (без масла) сковородку, после чего высыпать макароны на нее и поворочать их некоторое время лопаткой. Макароны запекутся и в последствии не будут так легко и быстро раскисать, оказавшись в бульоне.
Будет вкусно, как в детстве! /Фото: yandex.com.
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