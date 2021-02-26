8 забавных фактов о моде 90-х, которые вызывают острый приступ ностальгии

Воспоминания, вызывающие и смех, и ностальгию. /Фото: do-slez.com

1. Бейсболки USA

О таких кепках мечтали миллионы мальчишек. /Фото: shafastatic.net

2. Подделки известных брендов

/Фото? livejournal.com В 90-е все рынки были забиты таким фальсификатом./Фото? livejournal.com

3. Кроссовки на высокой платформе

Мечтой многих девчонок были эти кроссы. /Фото: cosmopolitan.ru

4. Черные футболки с картинками

Кроме плакатов со знаменитостями были еще и футболки с такими же изображениями. /Фото: aliradar.com

5. Рыночный шопинг

Поход на рынок - неотъемлемая часть бытия в 90-е. /Фото: bbc.com

6. Покупка вещей на вырост

Кажется, что в 90-е на вырост брали вещи люди всех возрастов. /Фото: livejournal.com

7. Остроносые мужские туфли

Туфли с острыми носками были писком моды у мужчин. /Фото: yaplakal.com

8. Аксессуары из девяностых

Когда не всегда хватало денег даже на еду, украшения делали своими руками. /Фото: pikabu.ru