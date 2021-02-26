8 забавных фактов о моде 90-х, которые вызывают острый приступ ностальгии

Воспоминания, вызывающие и смех, и ностальгию. /Фото: do-slez.com
Последнее десятилетие прошлого века было во многом уникальным временем: на отечественных просторах изменилась страна, экономика, да и сама действительность. Конечно, эта тенденция не обошла стороной и модные тренды. Любой, кто жил в мятежные девяностые, не без ностальгии вспоминает о ярких спортивных костюмах и малиновых пиджаках, о подделках известных брендов и часто пустых барсетках. Вашему вниманию 8 забавных фактов о моде девяностых, которые вызывают острый приступ ностальгии.
1. Бейсболки USA
О таких кепках мечтали миллионы мальчишек. /Фото: shafastatic.net
В большинстве случаев модные тенденции в девяностых перенимались из различных фильмов, клипов и передач. Собственно оттуда обыватели и почерпнули эту любовь к вездесущим бейсболкам USA. Они имели оригинальный вид - спереди материал был мягким, а сзади и сбоку - только сеточка. Однако наибольшее внимание уделялось козырьку. Постсоветские подростки все время пытались согнуть козырек так, чтобы он был похож на дугу. Но из-за тонкости и хрупкости материала он чаще всего ломался и становился похож на крышу домика.
2. Подделки известных брендов
В 90-е все рынки были забиты таким фальсификатом. /Фото? livejournal.com
Другая повсеместная тенденция конца прошлого века появилась из-за обнищания населения и рынка свободной торговли. Люди не могли тогда себе позволить более-менее приличную одежду, поэтому шли за обновками на открывшиеся не так давно огромные рынки. Их там одевали преимущественно в китайские подделки известных брендов, и распознать их было очень просто - из-за закона об авторских правах на название бренда фальсифицировать приходилось даже имя на вещи. Так люди и носили вместо Адидаса АБибас или Снайк. И таких названий были сотни.
3. Кроссовки на высокой платформе
Мечтой многих девчонок были эти кроссы. /Фото: cosmopolitan.ru
Отдельный тренд был у девчонок, которые насмотрелись клипов мегапопулярных в те времена девичьих групп «Спайс Герлз» или «Демо». Речь идет о кроссовках на огромных платформах. Выглядел этот писк моды, мягко говоря, нелепо, да и ходить на таких конструкциях было откровенно неудобно, но зато юные владелицы этой обуви считали себя настоящими красотками в тренде.
4. Черные футболки с картинками
Кроме плакатов со знаменитостями были еще и футболки с такими же изображениями. /Фото: aliradar.com
Именно в начале девяностых появилась повальное обвешивание плакатами с любимыми актерами или исполнителями стен подростковых комнат. Но в этом стремлении умудрились добраться даже до одежды. Так, огромную популярность в то время приобрели черные футболки с картинками, или фотографиями любимых групп или постеры из фильмов. Чаще всего такие можно было увидеть в гардеробах рокеров, но и остальные не отставали: молодежь щеголяла в футболках с Ди Каприо, Эминемом и другими популярными медийными лицами.
5. Рыночный шопинг
Поход на рынок - неотъемлемая часть бытия в 90-е. /Фото: bbc.com
Покупка одежды на рынке была своего рода ритуалом у среднестатистической семьи девяностых. Чтобы отыскать нужную вещь, необходимо было пройтись по десяткам рядов, посмотреть сотни вещей, потом приглянувшуюся поискать в другом месте - может там дешевле или другого цвета. После шла примерка за шторкой прилавка, стоя на картонке осматривали себя в зеркале, которое держит продавщица. И даже когда после этого оставались сомнения, стоит ли покупать вещь, смекалистый реализатор приводил контрольный аргумент: «Если не подойдёт размер, вернете обратно».
6. Покупка вещей на вырост
Кажется, что в 90-е на вырост брали вещи люди всех возрастов. /Фото: livejournal.com
Нередко некоторые популярные в то время вещи разбирали настолько быстро, что оставалось брать что-то на вырост. Причем не факт, что речь шла об одежде для ребенка. Поэтому многие, к примеру, носили брюки, которые были большими, с подвернутыми штанины. Но это помогало не всегда, и на помощь спешил ремень. С ним тоже все было не так просто: на рынке продавали китайский ширпотреб коричневого цвета, который как будто создавали только для людей с самыми большими размерами одежды. Поэтому такие ремни практически всегда приходилось пробивать самостоятельно.
7. Остроносые мужские туфли
Туфли с острыми носками были писком моды у мужчин. /Фото: yaplakal.com
Помимо спортивных костюмов и малиновых пиджаков был у мужчин еще один популярный тренд - это туфли с острым носком, причем носили их и под первые, и под вторые. Называли такую обувь с юмором - «гробики» или «алладины». Последнее прозвище к ним прицепилось из-за того, что мужчины также нередко могли взять вожделенную пару туфель только размером больше, и поэтому носки на них задирались кверху во время носки также, как носил персонаж известного произведения.
8. Аксессуары из девяностых
Когда не всегда хватало денег даже на еду, украшения делали своими руками. /Фото: pikabu.ru
С аксессуарами все было еще интереснее. В случае мужчин они должны были всячески демонстрировать «крутость» и статусность их владельца. Поэтому парни ходили с кожаными барсетками под мышкой притом, что чаще всего денег, чтобы там их хранить, как раз не было, и носили их пустыми. А также у каждого богатого пацана на шее блестела толстая золотая цепь, а в кармане - огромный сотовый с антенной.
Девчонки не отставали от парней, но в их случае все зависело от их собственной фантазии. Так как на ювелирные украшения у большинства попросту не было денег, то модницы вовсю вязали фенечки из бисера или ярких ниток мулине. Причем такие украшения могли носить везде: на руках, на ногах, и даже на шее.
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