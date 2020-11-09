Гастрономические капризы самых жестоких диктаторов

Жаркое из кобры. Галлюциногенный корень. Курица из KFC. Все это — любимые блюда самых жестоких диктаторов XX века. В книге Виктории Кларк и Мелиссы Скотт «Ужины диктаторов: безвкусный гид по развлечениям тиранов» (Dictators’ Dinners: A Bad Taste Guide to Entertaining Tyrants) рассказываются удивительные факты из жизни диктаторов, включая застольные манеры, гастрономические пристрастия и страхи перед отравлением. Здесь также приводятся некоторые рецепты.











Ким Чен Ир любил супы из плавника акулы и из собачатины, а также сало. Северокорейский диктатор думал, что суп из собачьего мяса придает ему неуязвимость и мужественность. Кроме того, Ким Чен Ир считался большим любителем коньяка Hennessy.







Ким Чен Ир правил с 1994 по 2001 год, и, пока он был у власти, Северная Корея погрузилась в глубочайший кризис, обернувшийся массовым голодом. Пока корейцы голодали, вождь держал многочисленную команду специально обученных женщин, которые должны были проверять, что все рисинки в его тарелке одного размера, формы и цвета.







Адольф Гитлер был вегетарианцем и в конце жизни питался только картофельным пюре и бульоном. Некоторые полагают, что его приверженность вегетарианской диете обусловлена идеологическими мотивами, однако есть мнение, что он считал воздержание от мяса способом борьбы с хроническим вздутием и запорами.







Гитлер, вождь нацистской Германии, известен захватом обширных территорий в Европе и Северной Африке в ходе Второй мировой войны и массовым истреблением евреев, цыган, славян и других людей. Он так боялся быть отравленным, что держал группу из 15 дегустаторов и ел только в том случае, если никто из них не умер в течение 45 минут после приема пищи.

Лидер СССР Иосиф Сталин очень любил родную для него грузинскую кухню, в которой доминируют грецкий орех, чеснок, слива, гранат и вино.Ему нравилось соревноваться в количестве выпитого и наслаждаться застольями, которые могли длиться по шесть часов подряд. Сложное меню готовила целая команда поваров Итальянский диктатор Бенито Муссолини любил простой салат с крупно нарезанным чесноком, политый оливковым маслом и сбрызнутый свежим лимонным соком. Он считал , что французская кухня «никакая».Муссолини, основавший фашистскую партию в Италии и построивший тоталитарное государство, предпочитал обедать дома с женой Ракеле и пятью детьми. Обед в доме Муссолини проходил в строго определенное время, и все должны были сидеть за столом с полными тарелками в ожидании главы семейства.Бывший диктатор Уганды генерал Иди Амин обожал жареного козленка, маниоку и хлеб из проса. Еще он ел по 40 апельсинов в день, считая, что это «натуральная виагра». Позже, когда он жил в изгнании в Саудовской Аравии, он любил поесть курицу в KFC и пиццу.Иди Амин сверг избранное правительство в ходе военного переворота и объявил себя президентом. Он жестоко правил Угандой в течение восьми лет. За время его правления погибло около 300 тыс. граждан. У Иди Амина был период, когда он любил все британское и даже завел традицию вечернего чаепития. Также ходили слухи о его каннибализме.Камбоджийский диктатор Пол Пот любил оленину, мясо кабана, змей, свежие фрукты, бренди и китайское вино . Также ему нравилось жаркое из кобры.Пол Пот и его коммунистическое движение красных кхмеров организовали жесткую программу общественного переустройства, из-за которой были казнены, погибли от переутомления на работе или от голода до 2 миллионов камбоджийцев. Пол Пот устраивал роскошные пиры, а его подданным разрешалось есть лишь воду с несколькими зернышками риса.Румынский лидер Николае Чаушеску любил вегетарианскую лазанью с соусом из яйца, взбитого со сметаной, заливного карпа по-румынски, а также простые салаты из помидоров, лука и брынзы со стейком.Чаушеску правил социалистической Румынией с 1965 по 1989 год. Он не ел не проверенную должным образом пищу и выбрасывал из тарелки на пол еду на официальных мероприятиях , пиная ее ногами.Франсиско Масиас Нгема, первый президент Экваториальной Гвинеи, который истребил или сделал политическими беженцами от одной до двух третей населения страны и при котором Экваториальную Гвинею стали называть «африканским Дахау», любил пить банг — чай из женских ростков конопли и ибоги, корня африканского кустарника с галлюциногенными свойствами.О застольных привычках Нгемы мало что известно, но ходили слухи, что он был каннибалом и коллекционировал черепа в холодильнике.Гаитянский диктатор Франсуа Дювалье, также известный как Папа Док, уже был диабетиком и имел проблемы с сердцем, когда пришел к власти в 1950-е годы. К 1971 году, перед смертью, жена кормила его с ложечки.После ужина Папа Док любил развлечься , спустившись в катакомбы, стены которых были выкрашены в кроваво-красный цвет, и наблюдать через маленькую щель, как пытают его врагов.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)