Как поднимались к вершинам признания популярные советские артисты кино, театра, эстрады

Перелистывая страницы старых фотоальбомов, всегда с интересом всматриваешься в лица, пытаясь уловить знакомые черты родных, близких, друзей. И это вдвойне интереснее, когда дело касается фотографий наших кумиров, знаменитых и популярных. Сегодняшняя подборка детских ретро фотографий посвящена артистам советской эпохи, которых помнят, любят и чтят и по сей день, а также подборка кратких обзоров об их жизненных путях при восхождении на вершину славы.
Прежде чем стать великими и знаменитыми они тоже были детьми, и перед многими из них стоял выбор, а некоторые чуть ли не с рождения знали кем они станут, когда вырастут, а некоторые приходили переосмыслив свое предназначение.
Раневская, Фаина Георгиевна (1896 - 1984)
– легендарная советская актриса театра и кино, звезда вторых планов. В 1949-1951 годах Раневская была удостоена трех Сталинских премий.
Фаина Раневская.
Фаина Георгиевна Фельдман (Раневская – псевдоним) родилась в Таганроге. К моменту появления на свет малышки ее родители Гирш Хаимович и Милька Рафаиловна Фельдман уже растили троих детей – двух сыновей и дочку. С самого детства Фанни нравилось изучение литературы, иностранных языков, игра на фортепиано и пение, точные науки абсолютно не прельщали девочку. А однажды увидев немой фильм «Ромео и Джульетта», а позже спектакль «Вишневый сад», Фаина раз и навсегда определила цель своей жизни. В 17 лет, мечтавшая о сцене девушка объявила своим близким, что решила стать актрисой театра. Ни угрозы отца, ни перспектива остаться без средств к существованию, не остановили Фаину. Бросив вызов судьбе, она уехала в Москву.
Однако в студию при МХАТе ее не приняли. И тогда настойчивая Фанни решила брать уроки в частной театральной школе. Но деньги быстро закончились, и доучиться ей не довелось. И лишь благодаря судьбоносному знакомству с примой-балериной Большого театра Е.В.Гельцер Раневская поступила в труппу подмосковного Малаховского Летнего театра, а позже в труппу мадам Лавровской, с которой много гастролировала по югу России. Позже, на протяжении 16 лет (1915-1931 г.г.), она с гастролями исколесит всю Россию, набираясь драгоценного опыта. И в Москву вернется яркой актрисой, которая могла с неизменным успехом справиться с любым амплуа.
Райкин, Аркадий Исаакович (1911 - 1987)
— советский актёр театра, эстрады и кино, театральный режиссёр, конферансье, юморист. Народный артист СССР (1968).
Аркадий Райкин.
Аркадий Исаакович Райкин родился в Риге. Родители мальчика к театру не имели совершенно никакого отношения – отец, Ицик-Янкель Райкин, работал брокером в порту, а мать, Лея Райкина (Гуревич), была домохозяйкой. Аркаша был старшим ребенком в семье, после родилось бве сестры и брат. Семья некоторое время жила в Рыбинске, прежде чем обосноваться в Петрограде. Помимо учебы в школе Райкин совмещал учебу в школе с занятиями в драмкружке.
После школы Аркадий устроился на Охтинский химический завод лаборантом, и против воли родителей поступил в Ленинградский техникум сценических искусств. Совмещая учебу с работой, брал частные уроки у артиста М. Савоярова, который высоко оценил талант юноши. Окончив техникум в 1935 году, по распределению попал в Театр рабочей молодежи (ТРАМ), вскоре ставший Театром Ленинского комсомола.
Никулин, Юрий Владимирович (1921 — 1997)
— советский российский артист цирка (клоун), цирковой режиссёр, киноактёр, телеведущий. Народный артист СССР (1973).
Никулин, Юрий Владимирович.
Родился Юрий Никулин в небольшом городке Демидов Смоленской области. Его отец Владимир Андреевич юрист по образованию, после революции ушел в армию, служил под Смоленском, где познакомился с актрисой местного драмтеатра Лидией Ивановной. Вскоре сыграли свадьбу, и Владимир устроился в тот же театр актером. Позже он основал мобильный театр «Теревьюм»(«театр революционного юмора»).
В 8-летнем возрасте Юрий пошел в первый класс. Школьные предметы мало его волновали, зато с большим энтузиазмом играл в школьном драмкружке, которым руководил его отец. А когда в 15 лет он увидел фильм «Новые времена» с Чарли Чаплиным, заболел кинематографом. Весной 1939 года будущий артист окончил школу, а осенью, согласно указу о всеобщей воинской повинности, ушел в армию.
Довелось будущему актеру пройти и Финскую войну и Отечественную до победного конца.
Демобилизовавшись в 1946-м, Никулин подал документы во ВГИК, однако получил отказ. который мотивировали тем, что он недостаточно красив для кино и посоветовали поступать в театральное училище. Но ни в ГИТИС, ни в «Щепку», ни в еще несколько училищ рангом пониже его также не взяли. Уж впору было сложить руки бывшему фронтовику, но он буквально загорелся новой идеей – его поманил своими яркими огнями цирк. В цирковую студию при Московском цирке, наставником в которой на то время был знаменитый клоун Карандаш, Никулин поступил без проблем.
Тихонов, Вячеслав Васильевич (1928 — 2009)
— советский и российский актёр. Народный артист СССР (1974)
Вячеслав Тихонов.
Вячеслав Тихонов появился под Москвой в городке Павловский посад. Отец Василий Романович хотя и был механиком, но трудился рабочим на ткацкой фабрике. Мать Валентина Вячеславовна работала в детском саду воспитательницей. Слава любил ходить в школу, учеба давалась легко, особенно точные науки.
В 1941 году 13-летним мальчишкой пошел в ремесленное училище на специализацию «токарь», окончив которое стал к токарному станку на военном заводе и работал с раннего утра до позднего вечера. К тому же, вечерами Слава с друзьями после тяжелых смен еще умудрялся и ходить в кинотеатр «Вулкан» смотреть героические картины про Чапаева и Александра Невского. Именно благодаря им Вячеслав начал впервые мечтать о профессии киноактера.
После победы 18-летним красавцем Тихонов отправился в Москву, чтобы поступить во ВГИК. Но на вступительных экзаменах он с треском провалился. Получить заветный диплом молодому парню помог счастливый случай. Все дело в том, что педагог ВГИКа Борис Бибиков просто пожалел Вячеслава и внепланово принял его на свой факультет. Так на советском небосклоне зажглась одна из самых ярких звезд кино.
Быстрицкая, Элина Авраамовна (1928 — 2019)
— советская и российская актриса театра и кино, театральный педагог. Народная артистка СССР (1978).
Элина Быстрицкая.
Элина Быстрицкая родилась в Киеве, в семье военного врача-инфекциониста Авраама Петровича Быстрицкого и больничного повара Эсфирь Исааковны. Точнее, девочку назвали Эллина, но вторую букву «л» потеряла рассеянная паспортистка. С раннего детства будущая актриса восхищала окружающих не только своей красотой, а чрезмерной активностью и любознательностью, а так же умением пародировать. Она так хорошо играла в бильярд, что могла дать фору каждому сопернику.
Девочке было тринадцать, когда началась война. Семья Быстрицких, на то время жившая в Нежине, недалеко от Киева, отказалась эвакуироваться. И Элина уже через неделю после начала боевых действий пришла в штаб, где работал ее отец, и потребовала у комиссара дать ей работу в госпитале. Ее просьбу удовлетворили, полагая, что юная девушка сбежит в первый же день, не выдержав вида крови. Но Элина мужественно выполняла свои обязанности. Элина в числе других санитарок носила носилки с ранеными. Надорвавшись из-за слишком тяжелой ноши, она потеряла возможность иметь детей.
Всю жизнь мечтая об актерском, Элина все же поступила в Нежинский пединститут, так как отец даже не допускал мысли, что его дочь может быть актрисой. Но Элина втайне начала основательно готовиться к достижению своей цели. Она упорно училась декламировать стихи и прозу, пробовала петь. Стремясь овладеть искусством красиво двигаться на сцене, девушка записалась в балетный класс. По ее инициативе в пединституте был открыт драмкружок.
А однажды после одного из выступлений к Элине подошла неизвестная дама и спросила: «Вы учитесь в театральном?». «Нет, в педагогическом», – ответила Элина, на что получила ответ: «Напрасно. Вам нужно в театральный». Этот короткий разговор с незнакомкой стал судьбоносным в жизни Элины Авраамовны. С копейками в кармане и двумя буханками хлеба, которые дали смирившиеся с ее желанием родители, Быстрицкая села в вагон поезда, который увез ее в Киев. Ей удалось поступить на киноотделение Киевского театрального института им. Карпенко-Карого, на курс Амвросия Бучмы.
Высоцкий, Владимир Семёнович (1938 — 1980)
— советский поэт, актёр театра и кино, автор-исполнитель песен (бард); автор прозаических произведений и сценариев.
Владимир Высоцкий.
Владимир Высоцкий родился в Москве. Своё имя всенародно любимый артист получил в честь деда по отцовской линии, Владимира (Вольфа) Высоцкого, уроженца Белоруссии, сына стеклодува, сумевшего окончить три факультета Киевского института народного хозяйства: юридический, экономический и химический.
Первые три года жизни маленький Володя прожил в коммуналке с родителями. Огненный 1941-й разбросал их семью в разные стороны: отца - на фронт, мать с сыном - в эвакуацию на Урал. После войны семья так и не соединилась. На фронте отец повстречал новую любовь Евгению Лихалатову, а мать привела в дом отчима, который любил хорошо выпить и маленький Володя был ему лишь обузой. Семён Владимирович не мог допустить, чтобы его сын рос в неблагополучной обстановке и через суд отсудил у жены сына. Володя переехал к отцу и его жене, Евгении Степановне, которую называл «мамой Женей».
Спустя год, в 1947-м, они все вместе отправились по месту назначения отца, в Германию. Там Володя учился в школе для детей советских военнослужащих. Именно там он стал брать уроки игры на фортепиано, и отец подарил ему аккордеон.
В 1949 году Семён Владимирович получил новое назначение, в Киев, но туда он поехал сам, а мачеха с Володей отправились в Москву, чтобы Володя смог как следует подготовиться к поступлению в вуз.
В 1955 году Владимир Высоцкий окончил 186-ю мужскую среднюю школу, получив аттестат, в котором по пяти предметам стояли отметки «отлично», а по девяти – «хорошо». В том же году, послушавшись совета отца, Владимир поступил в Московский инженерно-строительный институт. Чтобы понять, что он не может тратить время на овладение профессией, с которой не собирается связывать свою жизнь, Владимиру понадобилось всего полгода. Забрав документы из МИСИ, Владимир начал готовиться к поступлению в театральный институт, возобновив занятия в театральном кружке. В 1956 году Владимир стал студентом прославленного театрального вуза - Школы-студии МХАТ.
Магомаев, Муслим Магометович (1942 — 2008)
— советский, азербайджанский и российский эстрадный и оперный певец (баритон), актёр, композитор
Муслим Магомаев.
Муслим родился в столице Азербайджана Баку. Своего отца он никогда не видел – театральный художник Магомет Магомаев погиб под Берлином всего за две недели до Победы. Мать, Айшет, была театральной актрисой. Немного оправившись от горя, Айшет решила продолжить театральную карьеру и уехала сначала в Мурманск. Маленького сына она оставила на попечение брату погибшего мужа, Джамалу и его семье. Дед Муслима, был одним из основоположников академической азербайджанской музыки, прекрасно играл на различных музыкальных инструментах, писал музыку к операм. Его не стало еще до войны, но музыкальные инструменты в доме оставались. На них то и любил наигрывать мальчик, живя в доме дяди. Тяга ребенка к музыке, побудила родственников нанять частного учителя, а когда ему исполнилось семь, Муслима отдали в специализированную школу-десятилетку при консерватории, где он тут же стал одним из лучших учеников.
Мама несколько раз пыталась забрать сына к себе, но все же посчитала, что только в Баку он сможет получить достойное образование и крепко стать на ноги. К тому же женщина вышла замуж второй раз, родила еще двоих детей. Первое публичное выступление Муслима Магомаева состоялось в 1957 году на сцене местного ДК моряков, а через четыре года Магомаев был зачислен в ансамбль песни и пляски Бакинского военного округа.
Караченцов, Николай Петрович (1944 - 2018)
— советский и российский актёр театра и кино. Народный артист РСФСР (1989).
Николай Караченцов.
Николай Караченцов родился в Москве. Его отец Петр Яковлевич (1907 – 1998) был известным в России художником-иллюстратором, долгое время работавшим в журнале «Огонек». Мама, балетмейстер Янина Евгеньевна Брунак, тоже принадлежала к творческой элите – ее постановки шли в крупнейших театрах СССР, включая столичный Большой театр. Когда Коле исполнилось 7 лет, мама отдала его в интернат при Министерстве внешней торговли, из-за того, что постоянно пребывала в разъездах по разным странам. Мальчик учился хорошо, был активистом.
Возможно, именно творческие профессии родителей впервые натолкнули Николая Караченцова на мысли о схожем пути. Еще в детстве он загорелся балетом, но мама, настаивавшая на более «мужественных» занятиях, подтолкнула его к увлечению спортом, поэтому Николай всегда мог похвастаться прекрасной физической формой.В старших классах будущий актер стал выступать в составе творческой группы «Актив» при Центральном детском театре, также юноша регулярно посещал школьную студию самодеятельности. Во время репетиций Караченцов всегда чувствовал себя как рыба в воде. Получив атестат об окончании средней школы, Николай с первой попытки поступил в Школу-студию при МХАТе, на курс Виктора Карловича Монюкова.
Глаголева, Вера Витальевна (1956 — 2017)
— советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Народная артистка Российской Федерации (2011).
Глаголева, Вера Витальевна.
Вера родилась в Москве в семье учителей. Отец, Виталий Глаголев, преподавал в школе физику и биологию, мама, Галина Глаголева, была учителем в младших классах. В детстве Вера всерьез занималась стрельбой из лука; впоследствии получила звание мастера спорта и вошла в юниорскую сборную Москвы. Об актерской карьере она и не помышляла; ее дебют в кино состоялся совершенно случайно.
В 1974 году, едва окончив школу, она вместе с подругой пришла на студию «Мосфильм», где ее, девушку с огромными глазами и нежными чертами лица, в буфете заметил ассистент режиссера ленты «На край света». Режиссером картины был Родион Нахапетов, будущий муж Веры. Ей предложили попробовать сыграть сцену с исполнителем главной роли Вадимом Михеенко. Не имея за плечами актерского образования и даже занятий в школьном драмкружке, она максимально органично сыграла юную Симу, путешествующую по шпалам вместе с Володей. И это было началом ее карьеры в кино...
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