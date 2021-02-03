Как можно надежно закрепить молоток на ручке без использования клина

Крепление молотка – дело важное и тонкое. Нельзя просто так взять и насадить инструмент на древко. Лучше всего для фиксации рабочей части использовать старый-добрый клин. Увы и ах, подобная возможность есть далеко не всегда. Специально для такого случая стоит вооружиться другим методом фиксации с использованием альтернативных клину средств. О них сегодня и пойдет речь.
Сначала готовим ручку. /Фото: guns.ru.
Начинается все как обычно: первым делом необходимо взять ручку для молотка и хорошенько ее подогнать. Сделать это можно при помощи обычного ножа так, чтобы обратная часть рукоятки выступала из молотка хотя бы на 1 см. При этом важно понимать, что отверстие в молотке (обычно) конусное, а значит большая его часть должна быть в обязательном порядке быть направленной вверх. Подогнав ручку, плотно насаживаем на нее молоток.
Готовим эпоксидную смолу. /Фото: sdelai-lestnicu.ru.
Далее, в качестве альтернативного клину средства можно использовать эпоксидную смолу. Размешиваем ее в чистой емкости в указанных в руководстве к материалу пропорциях, после чего добавляем в смолу небольшое количество пластификатора. Следом берем изоленту и обклеиваем нижнюю часть молотка и ручки так, чтобы скрепляющий состав не вытекал через щели.
Заливаем молоток смолой. /Фото: ya.ru.
Теперь дело остается за малым – заливаем эпоксидную смолу на молоток сверху так, чтобы она проникла во все щели. Рекомендуется предварительно зафиксировать молоток в вертикальном положении в тисках. Сохнуть смола будет несколько часов, однако лучше дать материалу «настояться» хотя бы сутки. После чего останется только снять изоленту-ограничитель и можно использовать молоток по прямому назначению.
Смола фиксирует достаточно надежно. /Фото: ya.ru.
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