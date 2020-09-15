Можно ли вернут форму свитеру, который сел после стирки

Запомните этот лайфхак и больше никогда не выкидывайте вещи, которые после стирки стали маленькими.



Возможно, ваш муж захотел вас порадовать и сам постирал свои вещи или вы отвлеклись и нечаянно выставили неправильную программу стирки. В итоге хороший и почти новый свитер теперь впору четырехлетнему ребенку или вашей собачке?



Причин такой неприятности несколько:

неправильная температура воды;резкая смена температур, от которой сжимаются и деформируются волокна;большое количество оборотов при сушке;Не расстраивайтесь, а попробуйте вернуть свитеру формуДействовать нужно сразу, пока свитер не высох.Налейте в раковину теплой воды и добавьте детский шампунь или кондиционер для волос. Начните с колпачка, если покажется, что этого мало, можно добавить побольше кондиционера, примерно треть стакана. Также можно использовать мягкое средство для стирки шерсти.Замочите свитер в воде на 10 минут, чтобы растянулись волокна ткани.Выньте свитер, аккуратно сливая лишнюю воду. Не отжимайте его и не полоскайте в чистой воде.Берите два больших полотенца. Расстелите одно на ровной поверхности, разложите на нем свитер и накройте вторым. Скрутите оба полотенца в рулон вместе со свитером, чтобы впитать воду.Разложите свитер на сухом полотенце, аккуратно растягивая его до первоначального размера. Не убирайте вещь с полотенца, пока не высохнет и периодически проверяйте ее состояние, растягивая руками.