Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Парасочко11 февраля, 4:48
    А когда Французы сыпали бомбы на Ближнем Востоке где гибло гражданское население А ведь предупреждали что ответка при...Почему после пожа...
  • graffx Опаньки10 февраля, 3:27
    Хорошие фотографии. Но сама подборка... странная, просто куча фото. Название статьи вообще "мимо"…Сильные женщины, ...
  • ydraev Драев7 февраля, 22:04
    Дорожное покрытие было не устроено. И трости служили "болотными слегами", промеряли лужи и искали опоры для ног. Кро...Исчезновение трос...

Почему в Советском Союзе молоко прокисало быстро, а в России хранится месяцами


Почему в Советском Союзе молоко прокисало быстро, а в России хранится месяцами

Многие люди, которые жили во время существования СССР, хорошо помнят, какими по качеству были тогда продукты, в том числе и молоко. То, что оно было вкусным – это понятно. Но оно еще и очень быстро скисало.

Многие в детстве забывали банку с молоком на столе / Фото: ok.ru

Многие в детстве забывали банку с молоком на столе / Фото: ok.ru

 

Наверняка, немало людей, особенно детей того времени, забывали на столе чашку с недопитым молоком или вовсе бутылку, трехлитровую банку, если покупали его на разлив (и так тоже продавали). И частенько мама ругалась, что молоко скисло. Но это ведь было не так страшно. Вкус у простокваши был просто замечательным, а с сахаром этот напиток вообще был удивительным. Да и хозяйки из прокисшего молока делали вкуснейший творог в домашних условиях.
Современное молоко может простоять без холодильника не один день / Фото: piter.tv

Современное молоко может простоять без холодильника не один день / Фото: piter.tv

 

Чем же отличается современное магазинное молоко. Все просто, оно слишком долго не скисает, где бы и на сколько вы его не оставили. Большая часть людей об этом хорошо знают, а остальные могут поэкспериментировать самостоятельно. Просто оставьте продукт на столе на ночь. Молоко будет точно таким же, как и вечером накануне. Более того, оно и к следующему утру может не скиснуть.
Скептики считают, что производители добавляют в молоко консерванты и антибиотики / Фото: yandex.ua

Скептики считают, что производители добавляют в молоко консерванты и антибиотики / Фото: yandex.
ua

 

Почему же все именно так происходит? У каждого свои версии. Многие наши граждане тут же скажут, что все молочные продукты ненатуральные. Частично они будут правы, так как производителей очень много и не все добросовестно работают.

Кто-то обязательно скажет, что в молоко добавляют:



    • консерванты;




 



    • антибиотики;




 

  • другие пищевые добавки.


 
Кисломолочные бактерии живут только в натуральной молочной среде / Фото: news.nashbryansk.ru

Кисломолочные бактерии живут только в натуральной молочной среде / Фото: news.nashbryansk.ru

 

И эти предположения имеют право на существование. Для справки, при наличии в молоке многих посторонних примесей, например, уже указанных антибиотиков, оно действительно не скисает, а со временем начинает горчить. Как известно, кисломолочные бактерии живут только в натуральной молочной среде.
Используемые на производстве новейшие технологии существенно продлевают срок годности молока / Фото: do.umc-kem.ru

Используемые на производстве новейшие технологии существенно продлевают срок годности молока / Фото: do.umc-kem.ru

 

Но есть и еще одна причина того, что такой скоропортящийся продукт долго хранится в изначальном виде – это современные, новые технологии, используемые на производстве. Гомогенизация и специальная обработка высокими температурами тоже не позволяют молоку скиснуть. Гомогенизация – обработка молока механическим путем, когда дробятся шарики жира. Так жир не собирается в одном месте, а размещается по всей поверхности продукта. Так как он не будет отстаиваться, улучшаются вкусовые свойства продукта.
Ультрапастеризация убивает все микроорганизмы / Фото: news2world.net

Ультрапастеризация убивает все микроорганизмы / Фото: news2world.net

 

Высокотемпературная обработка или ультрапастеризация позволяет убить все микроорганизмы в продукте, тем самым увеличивая и срок его годности. Процедура заключается в нагревании молока до 130-140 градусов Цельсия и резком его охлаждении до 4-5 градусов.
Из гомогенизированного и ультрапастеризованного молока простокваша вряд ли получится / Фото: news.milkbranch.ru

Из гомогенизированного и ультрапастеризованного молока простокваша вряд ли получится / Фото: news.milkbranch.ru

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Почему в Советском Союзе молоко прокисало быстро, а в России хранится месяцами

И не забудьте:
Почему в Советском Союзе молоко прокисало быстро, а в России хранится месяцамиПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх