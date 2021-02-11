Почему в Советском Союзе молоко прокисало быстро, а в России хранится месяцами

Многие в детстве забывали банку с молоком на столе / Фото: ok.ru

Современное молоко может простоять без холодильника не один день / Фото: piter.tv

ua Скептики считают, что производители добавляют в молоко консерванты и антибиотики / Фото: yandex.ua







консерванты;















антибиотики;











другие пищевые добавки.



Кисломолочные бактерии живут только в натуральной молочной среде / Фото: news.nashbryansk.ru

Используемые на производстве новейшие технологии существенно продлевают срок годности молока / Фото: do.umc-kem.ru

Ультрапастеризация убивает все микроорганизмы / Фото: news2world.net

Из гомогенизированного и ультрапастеризованного молока простокваша вряд ли получится / Фото: news.milkbranch.ru