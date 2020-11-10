«Любовное гнездышко» Коко Шанель уйдет с молотка

Уже не один год пытаются продать пришедший в упадок особняк, который считается «любовным гнездышком» Коко Шанель и влиятельного герцога Вестминстерского Хью Гросвенора. Некогда роскошный «летний домик» Rosehall Estate находится в Шотландии. К сожалению, от былой красоты, которую создавала Коко собственноручно, не осталось и следа, хотя в свое время в этих апартаментах подолгу задерживались люди с мировой известностью. Чтобы хоть как-то скрасить разочарование от увиденного, мы подобрали несколько сохранившихся вариантов оформления квартир и апартаментов, которые помогут составить представление о шотландском «гнездышке».
Летний домик Коко Шанель более 60 лет уже стоит заброшенным («Rosehall Estate», Шотландия). | Фото: funnystorya.ru/ deadlinenews.co.uk.
Совсем недавно на просторах сети интернет появились удивительные кадры, которые удалось снять исследователю Мэтту Нейдину, оправившемуся путешествовать в Шотландию. Его стремление прикоснуться к тайне жизни великого модельера и незаурядной женщины – Габриель Бонёр Шанель, больше известной как Коко Шанель, увенчались успехом, и он смог попасть внутрь заброшенного замка Rosehall Estate. Это огромное сооружение, принадлежащее ее возлюбленному второму герцогу Вестминстерскому – Хью Гросвенору, служило летним домиком, в котором уже известная на весь мир Коко проводила много времени.
В последней реставрации особняка Коко Шанель принимала активное участие («Rosehall Estate», Шотландия). | Фото: deadlinenews.co.uk/ lifetricks.ru.
С 1960-х годов некогда процветающее поместье пустует, превращаясь в жалкие остатки былой роскоши («Rosehall Estate», Шотландия). | Фото: lifetricks.ru/ tourister.ru.
«Rosehall Estate», расположенный на территории огромного поместья (его площадь превышает 283 га), находится недалеко от местечка Лэрг. Этот старинный особняк был построен еще в 1820 г., но несколько раз перестраивался из-за пожаров. И самое интересное, что в его реконструкции Коко Шанель принимала непосредственное участие в качестве дизайнера.
Летний домик использовался для загородного отдыха, причем не только владельцев, но и высокопоставленных гостей («Rosehall Estate», Шотландия). | Фото: lifetricks.ru.
Антикварная мебель и обои, которые выбирала сама Коко Шанель до сих пор напоминают о былой роскоши («Rosehall Estate», Шотландия). | Фото: tourister.ru.
Как известно, чаще всего замок использовался как «любовное гнездышко» Шанель и Гросвенора, которые любили проводить лето на рыбалке и охоте, благо площадь угодий позволяла. Но больше всего эти места прославились тем, что в роскошном «летнем домике» очень часто останавливались сильные мира сего и известнейшие личности того времени. По сведениям редакции Novate.ru, завсегдатаем охоты, рыбалки и вечеринок, которые любезно устраивала пара, был сам Уинстон Черчилль.
Остатки изысканной роскоши в заброшенном летнем домике «Rosehall Estate» (Шотландия). | Фото: tourister.ru.
Особенная мебель и былая красота постепенно превращается в развалины («Rosehall Estate», Шотландия). | Фото: tourister.ru/ deadlinenews.co.uk.
По словам гостей, наведывавшихся туда в гости, «в особняке были огромные чугунные камины, богато украшенная мебель, гламурная отделка и много антиквариата». К сожалению, вся эта красота не сохранилась до наших дней, ведь здание почти 60 лет пустовало, его никто не поддерживал в надлежащем виде даже тогда, когда его выкупили по баснословной по тем временам цене. Новые владельцы планировали в этом знаменитом месте организовать отель для избранных, но что-то не задалось, поэтому и остатки обстановки, и некоторые предметы в виде статуэток, посуды, светильников, и даже небольшой коллекции элитного спиртного можно увидеть среди гламурных развалин.
Коко Шанель – икона стиля и моды. | Фото: olgablok.livejournal.com.
Если заглянуть, например, в апартаменты отеля Ритц в Париже или в ее квартиру, расположенную над бутиком на улице Камбон 31, сразу становится понятно, в какой роскоши пребывала гостеприимная пара в летнее время.
Апартаменты Коко Шанель в отеле Ritz (Париж, Франция). | Фото: liveinternet.ru.
Интересный факт: Габриель Бонёр Шанель апартаменты в отеле Ритц считала своим домом, ведь она в них прожила более 35 лет (1935 - 1971 гг.). Во время оккупации ей пришлось покинуть свои апартаменты, но она сумела сохранить выставленную нацистами прямо на улицу мебель и кучу прекрасных мелочей, которые собирала многие годы. После войны Коко снова заняла свой сьют, состоящий из трех комнат и уже до ухода из жизни (в возрасте 87 лет) его надолго не покидала. Через 20 лет благодаря рисункам ее именитых друзей и оставшимся фотографиям апартаменты удалось восстановить и теперь они имеют практически такой же вид, какими их создавала Коко Шанель.
Изысканная леди любила окружать себя только лишь красивыми и оригинальными предметами и вещами, но по-другому и быть не могло. Коко Шанель уважала лакированную мебель из Короманделя, помпезные зеркала оформленные в стиле барокко, антикварные предметы, люстры из горного хрусталя, вычурные ширмы с росписью, посеребренные венецианские светильники – одним словом все то, что подчеркивает королевский размах и утонченную роскошь.
В книгах Габриель черпала не только знания, но и вдохновение (Париж, Франция). | Фото: beicon.ru/ vintage-dream-s.livejournal.com.
Коко Шанель в гостиной своей квартиры, расположенной над бутиком (Париж, Франция). | Фото: shop.rivegauche.ru/CHANEL.
Если в отеле великая женщина проводила лишь ночи и редкие вечера отдыха, то в своей квартире, расположенной над собственным бутиком на улице Камбон 31, творила, устраивала показы моды, общалась с друзьями и много читала. Как оказалось, Габриель Шанель в детстве после смерти матери была определена в сиротский приют при монастыре и лишена возможности читать интересные «мирские» книги. Плюс ко всему она постоянно чувствовала недостаток образования, поэтому старалась восполнить этот пробел чтением.
Бутик CHANEL и его знаменитая лестница по адресу 31 Rue Cambon (Париж, Франция). | Фото: vintage-dream-s.livejournal.com/ twilightrussia.ru.
Особенной гордостью владелицы квартиры-бутика являлась лестница с секретом. Она была спроектирована особым образом, чтобы законодательница моды, сидя на 5-й ступени, могла наблюдать за тем, что происходит во время показа, хотя при этом она оставалась никем не замеченной.
Роскошная антикварная мебель до сих пор украшает квартиру Коко Шанель (Париж, Франция). | Фото: shop.rivegauche.ru/CHANEL
Причудливо-экзотическая обстановка отражает взгляды и пристрастия самой хозяйки квартиры (Париж, Франция). | Фото: vintage-dream-s.livejournal.com.
Учитывая, что по законодательству страны в бутике нельзя было обустраивать полноценную спальню, то ее в квартире действительно нет. Спальную комнату заменила абсолютно неординарная гостиная, в которой можно увидеть антикварную мебель, античные вазы, обилие статуэток и различных богов, лакированные ширмы, целебные кристаллы и многое другое. Разнообразие восточного стиля и дворцовой роскоши, французская изысканность и смелые желания владелицы – все это и составляет уникальный стиль дизайна интерьера квартиры Коко Шанель.
Гостиная, в которой хозяйка встречала своих именитых гостей – Элизабет Тейлор, Пабло Пикассо, Сальвадора Дали и многих других. | Фото: livemaster.ru/ home-and-garden.livejournal.com.
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