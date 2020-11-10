«Любовное гнездышко» Коко Шанель уйдет с молотка

Летний домик Коко Шанель более 60 лет уже стоит заброшенным («Rosehall Estate», Шотландия). | Фото: funnystorya.ru/ deadlinenews.co.uk.

В последней реставрации особняка Коко Шанель принимала активное участие («Rosehall Estate», Шотландия). | Фото: deadlinenews.co.uk/ lifetricks.ru.

С 1960-х годов некогда процветающее поместье пустует, превращаясь в жалкие остатки былой роскоши («Rosehall Estate», Шотландия). | Фото: lifetricks.ru/ tourister.ru.

Летний домик использовался для загородного отдыха, причем не только владельцев, но и высокопоставленных гостей («Rosehall Estate», Шотландия). | Фото: lifetricks.ru.

Антикварная мебель и обои, которые выбирала сама Коко Шанель до сих пор напоминают о былой роскоши («Rosehall Estate», Шотландия). | Фото: tourister.ru.

Остатки изысканной роскоши в заброшенном летнем домике «Rosehall Estate» (Шотландия) . | Фото: tourister.ru.

Особенная мебель и былая красота постепенно превращается в развалины («Rosehall Estate», Шотландия). | Фото: tourister.ru/ deadlinenews.co.uk.

Коко Шанель – икона стиля и моды. | Фото: olgablok.livejournal.com.

Апартаменты Коко Шанель в отеле Ritz (Париж, Франция). | Фото: liveinternet.ru.

В книгах Габриель черпала не только знания, но и вдохновение (Париж, Франция). | Фото: beicon.ru/ vintage-dream-s.livejournal.com.

Коко Шанель в гостиной своей квартиры, расположенной над бутиком (Париж, Франция). | Фото: shop.rivegauche.ru/CHANEL.

Бутик CHANEL и его знаменитая лестница по адресу 31 Rue Cambon (Париж, Франция). | Фото: vintage-dream-s.livejournal.com/ twilightrussia.ru.

Роскошная антикварная мебель до сих пор украшает квартиру Коко Шанель (Париж, Франция). | Фото: shop.rivegauche.ru/CHANEL

Причудливо-экзотическая обстановка отражает взгляды и пристрастия самой хозяйки квартиры (Париж, Франция). | Фото: vintage-dream-s.livejournal.com.

Гостиная, в которой хозяйка встречала своих именитых гостей – Элизабет Тейлор, Пабло Пикассо, Сальвадора Дали и многих других. | Фото: livemaster.ru/ home-and-garden.livejournal.com .