Как раньше выглядели крестьяне в возрасте 30−40 лет

Крестьянский быт во все времена был непростым. Эти снимки были сделаны в конце 19 — начале 20 века и как нельзя лучше показывают, в какое сложной сложной жизнью жили наши предки. Солнце, ветер, тяжелая физическая работа в и в трескучий мороз зимой и в жаркое знойное лето старят людей быстро. Глядя на этих людей, понимаешь, с каким количеством работы и трудностей им приходилось сталкиваться ежедневно, а ведь им всего по 30−40 лет
45-летняя крестьянка Босоногова, Карелия
Ее 35-летняя односельчанка
37-летняя женщина из Рязанской губернии
35-летний мужчина
Портрет конца 19 века. Украинский крестьянин в возврате 38 лет
36-летний сельский житель из Украины
35-летний отец с сыном на руках
36-летня крестьянка из Беларуси. Значение номера на фотографии неизвестно
Сельский житель из Беларуси в возрасте 39 лет
Слева 46-летняя женщина, справа — 35-летняя
40 летний мужчина с сыновьями на Сахалине
Жительница Бурятии, 38 лет
40-летний мужчина Эвенк
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