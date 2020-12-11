Как раньше выглядели крестьяне в возрасте 30−40 лет

Крестьянский быт во все времена был непростым. Эти снимки были сделаны в конце 19 — начале 20 века и как нельзя лучше показывают, в какое сложной сложной жизнью жили наши предки. Солнце, ветер, тяжелая физическая работа в и в трескучий мороз зимой и в жаркое знойное лето старят людей быстро. Глядя на этих людей, понимаешь, с каким количеством работы и трудностей им приходилось сталкиваться ежедневно, а ведь им всего по 30−40 лет

45-летняя крестьянка Босоногова, Карелия

Ее 35-летняя односельчанка

37-летняя женщина из Рязанской губернии

35-летний мужчина

Портрет конца 19 века. Украинский крестьянин в возврате 38 лет

36-летний сельский житель из Украины

35-летний отец с сыном на руках

36-летня крестьянка из Беларуси. Значение номера на фотографии неизвестно

Сельский житель из Беларуси в возрасте 39 лет

Слева 46-летняя женщина, справа — 35-летняя

40 летний мужчина с сыновьями на Сахалине

Жительница Бурятии, 38 лет

40-летний мужчина Эвенк