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Как раньше выглядели крестьяне в возрасте 30−40 лет

Как раньше выглядели крестьяне в возрасте 30−40 лет

Крестьянский быт во все времена был непростым. Эти снимки были сделаны в конце 19 — начале 20 века и как нельзя лучше показывают, в какое сложной сложной жизнью жили наши предки. Солнце, ветер, тяжелая физическая работа в и в трескучий мороз зимой и в жаркое знойное лето старят людей быстро. Глядя на этих людей, понимаешь, с каким количеством работы и трудностей им приходилось сталкиваться ежедневно, а ведь им всего по 30−40 лет

Как раньше выглядели крестьяне в возрасте 30−40 лет

Как раньше выглядели крестьяне в возрасте 30−40 лет

45-летняя крестьянка Босоногова, Карелия

Как раньше выглядели крестьяне в возрасте 30−40 лет

Ее 35-летняя односельчанка

Как раньше выглядели крестьяне в возрасте 30−40 лет

37-летняя женщина из Рязанской губернии

Как раньше выглядели крестьяне в возрасте 30−40 лет

35-летний мужчина

Как раньше выглядели крестьяне в возрасте 30−40 лет

Портрет конца 19 века. Украинский крестьянин в возврате 38 лет

Как раньше выглядели крестьяне в возрасте 30−40 лет

36-летний сельский житель из Украины

Как раньше выглядели крестьяне в возрасте 30−40 лет

35-летний отец с сыном на руках

Как раньше выглядели крестьяне в возрасте 30−40 лет

36-летня крестьянка из Беларуси. Значение номера на фотографии неизвестно

Как раньше выглядели крестьяне в возрасте 30−40 лет

Сельский житель из Беларуси в возрасте 39 лет

Как раньше выглядели крестьяне в возрасте 30−40 лет

Слева 46-летняя женщина, справа — 35-летняя

Как раньше выглядели крестьяне в возрасте 30−40 лет

40 летний мужчина с сыновьями на Сахалине

Как раньше выглядели крестьяне в возрасте 30−40 лет

Жительница Бурятии, 38 лет

Как раньше выглядели крестьяне в возрасте 30−40 лет

40-летний мужчина Эвенк

 

 

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