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8 странных названий понятий и вещей, с которыми мы сталкиваемся по жизни


8 странных названий понятий и вещей, с которыми мы сталкиваемся по жизни

Очень часто нам встречаются слова, которые кажутся в русской речи совершенно инородными, непонятными и порой смешными. Одни из них появились недавно, другие заставляли нас ломать голову всю жизнь. Значение восьми из таких слов прояснит данный материал.

1. Апгрейд


Апгрейд. / Фото: macplus.ru

Апгрейд. / Фото: macplus.ru

 

Апгрейд или апгрейдинг - английское слово, означающее улучшение технического средства путем замены каких-то деталей/плат. Не путать с апдейтом - это просто обновление ПО/программы/приложения. Для апгрейда всегда необходимо, как говорят компьютерщики, автомобилисты и прочие техники, обновить что-то из железа (плат/деталей). Например, это замена платы оперативной памяти у домашнего компа, который стал открывать каждое окно 5 минут, или какой-то запчасти автомобиля, который перестал ездить как следует.

2. Чирлидинг


Чирлидерши. / Фото: wallpapers.99px.ru

Чирлидерши. / Фото: wallpapers.99px.ru

 

Чирлидинг - это команды из красивых девушек, которые танцуют перед выступлением знаменитой спортивной команды. В постсоветских странах данное явление практически не распространено. Зато на Западе - это целое течение, которое граничит то с видом искусства, то с видом спорта. Школьницы готовы отравить своих подруг небольшой дозой клофелина, чтобы попасть в команду по чирлидингу на кастинге вместо них.
Происхождение слова английское и означает «веселое лидерство», то есть способ весело привести команду к победе.

3. Пипидастер


Ответ: и то, и другое.

Ответ: и то, и другое.

 

Пипидастер - это метёлочка (пыльник), предназначенная для смахивания пыли с хрупких предметов. Слово произошло от английского «p.p. duster» - метёлка для смахивания пыли из полипропилена. А ещё так называют помпоны для чирлидинга (но в некоторых регионах их называют помпондастерами из-за сходства штучки с помпоном шапочки).

4. Буллинг


Допустимость буллинга - личный позор каждого директора школы, каждого учителя, результат абсолютного безразличия работников школ. / Фото: vogazeta.ru

Допустимость буллинга - личный позор каждого директора школы, каждого учителя, результат абсолютного безразличия работников школ. / Фото: vogazeta.ru

 

Аналога этого слова нет в русском языке, но это грандиозная потеря для языка. Термин буллинг давно закрепился в английском языке (значение - «действовать по отношению к другому, как действует бык в отношении к тореодору») и означает травлю среди детей по отношению к выбранному ребенку-жертве. Причины для физического или психологического буллинга могут быть самые разные: ребенок физически слаб, ребенок слишком любит школьные предметы и считается буллерами заучкой, ребенок другой национальности, ребенок нетрадиционной ориентации и многие другие. К слову, автор данного материала в 1990 году в возрасте 6 лет была жертвой длительного психологического буллинга со стороны как одноклассников, так и учителя за то, что уже умела читать и писать, хорошо рисовала и имела наручные часы и незасохшие фломастеры.

Ежегодно тысячи детей умирают или получают увечья, став жертвами буллинга. А вот их убийцы/мучители очень часто не получают тюремного срока, так как еще не достигли того возраста, когда государство назначает уголовную ответственность.

5. Газлайтинг


Один из самых страшных типов психологического насилия в семье. / Фото: flytothesky.ru

Один из самых страшных типов психологического насилия в семье. / Фото: flytothesky.ru

 

Газлайтинг - форма психологического насилия в семье, где главная задача - заставить жертву сомневаться в собственной адекватности. Порой сложно опознать газлайтера, ведь он всегда выворачивает ситуацию так, будто виновата во всём жертва. Газлайтер никогда не является психически больным человеком, так как он всегда действует рассудочно и намеренно с целью унизить жертву. Данный психологический термин восходит к названию американской пьесы «Газовый свет» 1938 года. По сюжету муж молодой женщины переставляет в доме мелкие предметы обстановки и прячет вещи, чтобы создать у жены впечатление, будто она теряет память и рассудок. Примеры газлайтинга в современной жизни примерно такие: муж все время говорит жене, что она не выключает свет в ванной, в то время как она точно знает, что его выключает; муж говорит жене, что она ничего не приготовила и демонстрирует пустой холодильник, в то время, как жена точно знает, что днем приготовила ужин из двух блюд, и т.п.

6. Киттенфишинг


Вот это облом!

Вот это облом!

 

У онлайн-знакомств множество ловушек. Вступая в бурную переписку с понравившимся человеком, мы надеемся, что он выглядит так же, как и на фото в профиле, или даже симпатичнее, но никак не наоборот. Никому не хочется договориться о свидании с 30-летним красавчиком спортивного телосложения, а прийти и обнаружить чуть полысевшего дядю с пивным животом. Киттенфишинг - слово английское и имеет значение «ловля котят». Оно означает принуждение к знакомству с использованием чужих фото или своих фото, которым много лет или которые сильно отретушированы в фотошопе. Прибегают к нему неуверенные в себе люди. Приукрашивая информацию о своем внешнем виде, такие люди пытаются увеличить свои шансы на успех в достижении знакомства и первого свидания. Однако такая стратегия, как правило, провальная, ведь при встрече всё встанет на свои места.

7. Штрейкбрехер


Агенты Пинкертона сопровождают позорных возвращающихся с работы штрейкбрехеров в 1884 году

Агенты Пинкертона сопровождают позорных возвращающихся с работы штрейкбрехеров в 1884 году

 

Это слово имеет немецкое происхождение и означает «нарушитель забастовки». Слово, к сожалению, актуально для тех белорусов, кто часто читает новости в 2020 году. Так называют человека, который отказывается поддерживать забастовку, решенную коллективом. Возникло в 19 веке во время революций демократического толка.

8. Пердимонокль


Какое отношение монокль имеет к пердимоноклю? / Фото: pate.in.ua

Какое отношение монокль имеет к пердимоноклю? / Фото: pate.in.ua

 

Это слово имеет французское происхождение и дословно переводится как «ищи свой монокль». Монокль - это линза для одного глаза, которую в прошлые века удерживали сжатием век. Часто ее использовали часовщики, ювелиры. Значение этого слова - крайне удивительная ситуация. То есть вы так удивились, что округлили глаза, а ваш монокль упал, и теперь вам приходится искать его на полу.

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8 странных названий понятий и вещей, с которыми мы сталкиваемся по жизни

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8 странных названий понятий и вещей, с которыми мы сталкиваемся по жизниПодписаться на мой Instagram
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