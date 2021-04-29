8 странных названий понятий и вещей, с которыми мы сталкиваемся по жизни

1. Апгрейд

Апгрейд. / Фото: macplus.ru

2. Чирлидинг

Чирлидерши. / Фото: wallpapers.99px.ru

3. Пипидастер

Ответ: и то, и другое.

4. Буллинг

Допустимость буллинга - личный позор каждого директора школы, каждого учителя, результат абсолютного безразличия работников школ. / Фото: vogazeta.ru

5. Газлайтинг

Один из самых страшных типов психологического насилия в семье. / Фото: flytothesky.ru

6. Киттенфишинг

Вот это облом!

7. Штрейкбрехер

Агенты Пинкертона сопровождают позорных возвращающихся с работы штрейкбрехеров в 1884 году

8. Пердимонокль

Какое отношение монокль имеет к пердимоноклю? / Фото: pate.in.ua