Еда, которая вас согреет и не даст располнеть

Значительную часть калорий организм тратит на поддержание постоянной температуры тела. В зимний период энергии расходуется примерно в полтора раза больше, чем летом, поэтому перед выходом на улицу зимой рекомендуется плотно поесть. Стимулировать кровообращение, обменные процессы и выработку организмом энергии лучше всего помогают согревающие продукты.



Жители Поднебесной считают, что продукты обладают собственной энергией, которая может быть горячей, теплой, нейтральной, прохладной и холодной. Охлаждающие продукты отбирают энергию, а согревающие, напротив, восполняют ее и помогают организму согреться естественным образом. Если даже с гардеробом из трех-четырех слоев одежды вы все еще продолжаете мерзнуть, самое время пересмотреть зимний рацион питания и включить в него продукты с согревающими свойствами.



Злаки

Мясо

Овощи

Молочные продукты

Фрукты

Орехи и сухофрукты

Специи

Напитки