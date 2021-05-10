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16 звёзд Мишлена для несостоявшегося футболиста: Как Гордон Рамзи стал великим поваром


16 звёзд Мишлена для несостоявшегося футболиста: Как Гордон Рамзи стал великим поваром

Он ещё в детстве решил стать известным, правда, он видел себя не меньше, чем вторым Пеле. У Гордона Рамзи на самом деле были шансы стать знаменитым футболистом, но досадная случайность перечеркнула все планы Гордона. Тем не менее он не собирался отказываться от своей мечты прославиться. Его путь к высокой кухне не был усеян розами, а методы, которыми пользовались его учителя, Гордон Рамзи позже продемонстрировал всему миру в своих кулинарных шоу.

На пути к мечте


Гордон Рамзи. / Фото: www.elitetraveler.com

Гордон Рамзи. / Фото: www.elitetraveler.com

 

Он появился на свет в 1966 году в Джонстоне в Шотландии и вырос в Стратфорде-на-Эйвоне, Англия. Гордон Рамзи с детства мечтал стать знаменитым футболистом. Уже в 12-летнем возрасте он стал членом юношеской сборной команды Уорикшира, а спустя 7 лет получил приглашение в «Рейнджер». У него были все шансы добиться успехов в спорте, если бы не травмы, которые он получил на поле. После разрыва мениска стало понятно: на футбольной карьере можно ставить крест. Он никогда не сможет восстановить форму, а нога может подвести его в самый неподходящий момент.
Гордон Рамзи. / Фото: www.pinimg.com

Гордон Рамзи. / Фото: www.pinimg.com

 

В тот момент ему казалось, что жизнь его закончена. Его план, амбициозный и расписанный на десятилетие вперёд, рухнул, а ничего, кроме футбола он делать не умел.
Посокрушавшись две недели над своей неудавшейся судьбой, Гордон Рамзи поступил в технический колледж Северного Оксфордшира, чтобы изучить управление гостиницей. Это был шаг отчаяния, ибо, по сути, он ничего не умел делать. Сам Рамзи описывает свое решение поступить в колледж общественного питания как «несчастный случай».
Гордон Рамзи. / Фото: www.pinimg.com

Гордон Рамзи. / Фото: www.pinimg.com

 

Работа в ресторане посудомойщиком была нелёгкой, зарплата очень скромной, но молодой человек, ещё недавно гонявший по полю мяч, вдруг понял, что его привлекает кухня. Ему нравилось, как ловко повар управляется со всем скородами-кастрюлями, колдует над соусами и делает воздушные десерты. А все работники, у каждого из которых своя роль, являются участниками завораживающего процесса приготовления еды.
Гордон Рамзи. / Фото: www.yandex.net

Гордон Рамзи. / Фото: www.yandex.net

 

Кажется, именно тогда Гордон Рамзи решил: если ему не суждено было стать великим форвардом, он станет величайшим поваром. От решения до мечты его отделяло полное неумение готовить. Если же он хотел стать лучшим, то и учиться ему нужно было у настоящих мастеров, а не у заурядных владельцев средних ресторанов.

История умалчивает о том, как ему было трудно сдерживаться, выслушивая ругательства в свой адрес, какое количество продуктов он отправил в мусорное ведро и сколько тарелок с неудачными блюдами оказалось у него на голове. Кухня стала главным увлечением и самой большой страстью Гордона Рамзи.

Первые звёзды Мишлена


Гордон Рамзи. / Фото: www.reviewjournal.com

Гордон Рамзи. / Фото: www.reviewjournal.com

 

Он успел поработать шеф-поваром в отеле, позже управляющим кухней и столовой, но по-настоящему вдохновился, когда ему пришлось служить у весьма темпераментного и жёсткого Марко Пьера Уайта в ресторане «Harveys». Именно его Гордон Рамзи считает своим наставником и первым настоящим учителем.
Гордон Рамзи. / Фото: www.pinimg.com

Гордон Рамзи. / Фото: www.pinimg.com

 

Гордон Рамзи почти три года служил в «Harveys», после этого работал с Альбером Ру в ресторане «Le Gavroche» и в отеле «Diva» на горнолыжном курорте во Французских Альпах, позже изучал азы мастерства в Париже у Гая Савы и Жоэля Робюшона.

Он вернулся в Лондон в 1993 году, а спустя пять лет уже открыл свой первый ресторан в Челси. С момента открытия «Gordon Ramsay» прошло всего три года, а он уже получил три звезды Мишлена, сделавших его владельца первым шотландцем, получившим столь престижную награду.
16 звёзд Мишлена для несостоявшегося футболиста: Как Гордон Рамзи стал великим поваром

Гордон Рамзи с женой и детьми. / Фото: www.yutais.ru

 

К тому времени он уже был женат на Кайетане Элизабет Хатчесон. Тана была младше Гордона на шесть лет, однако стала для повара настоящей путеводной звездой. Они вместе уже почти четверть века и воспитывают пятерых детей, младший из которых, Оскар, появился на свет в апреле 2019 года. Однако в то время, когда Гордон Рамзи только начинал свою карьеру, Тана мирилась и с частыми отсутствиями мужа дома, и даже с тем, что он опоздал к ней в роддом, занятый приготовлением новогоднего ужина.

Сбывшаяся мечта


Гордон Рамзи. / Фото: www.pinimg.com

Гордон Рамзи. / Фото: www.pinimg.com

 

Вместе с открытием своего собственного ресторана Гордон Рамзи занялся и телевизионной карьерой. Впервые появившись на телевидении в 1998 году, уже к 2004 он стал одним из самых известных и влиятельных шеф-поваров Великобритании.

Он никогда не сдерживается перед телекамерами, постоянно нецензурно выражается, делает весьма грубые замечания участникам и даже позволяет себе оскорбления в их адрес. Шоу с его участием бьют все мыслимые и немыслимые рекорды. Гордон Рамзи действительно достиг своей цели, став одним из лучших в профессии.
Гордон Рамзи. / Фото: www.anews.com

Гордон Рамзи. / Фото: www.anews.com

 

При этом экранный образ шеф-повара очень отличается от того Гордона Рамзи, которого знают друзья и близкие. В жизни он тихий и внимательный, очень заботливый и нежный муж и отец. А сотрудники, которые работают в его ресторанах по всему миру, готовы идти за своим шефом в огонь и в воду. В ресторанах Гордона Рамзи никогда нет проблем с кадрами. С 1993 года вместе с ним остались 85% его сотрудников.
Гордон Рамзи. / Фото: www.pinimg.com

Гордон Рамзи. / Фото: www.pinimg.com

 

Гордон Рамзи, как и в молодости, остаётся очень увлечённым человеком и считает: если шоу заставило хотя бы десять человек встать с дивана и отправиться на кухню готовить – это лучшее, что он может сделать своим участием. Шеф-повар не считает нужным сдерживать на кухне свои эмоции, ибо он очень честен, и градус накала в передаче всегда очень высок.

Несмотря на свою широкую известность в качестве телеведущего, Гордон Рамзи был и остаётся, в первую очередь, шеф-поваром. Он открывает или берёт под своё управление всё новые и новые рестораны в разных странах и не собирается останавливаться.
Гордон Рамзи. / Фото: www.thejakartapost.com

Гордон Рамзи. / Фото: www.thejakartapost.com

 

При этом все выходные он старается проводить с семьёй, непременно уделяет внимание жене и детям, супруга же готовит только в будни. В те дни, когда сам Гордон Рамзи дома, он становится к плите и начинает священнодействовать, чтобы накормить свою семью. Он не признаёт замороженные продукты и точно не сможет прожить без сливочного масла, соли молдона и свежей зелени.

Он пишет книги и щедро делится секретами своего кулинарного искусства, иногда, правда, сдабривая свои мастер-классы крепкими словечками.

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16 звёзд Мишлена для несостоявшегося футболиста: Как Гордон Рамзи стал великим поваром

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