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Как добывают золото из старого компьютера

Не спешите выбрасывать старый компьютер. Даже не рабочая техника может приносить деньги: многие комплектующие сделаны из настоящего золота. Добыть его вполне реально.

Как добывают золото из старого компьютера

Золото присутствует во многих элементах материнской платы: разъёмах IDE, слотах PCI Express, PCI, AGP, ISA и других портах, в перемычках, в сокете процессора и слотах DIMM (SIMM на старых материнских платах). Все эти разъёмы часто покрывают тонким слоем золота толщиной в несколько микрон. Немного? Да, зато вообще без лишних вложений.

http://vs-t.ru/kak-dobyvayut-zoloto-iz-starogo-kompyuteraКак добывают золото из старого компьютера

В первую очередь, нужно отрезать часть с позолотой. Работать в дальнейшем придется именно с ней. Получившийся материал насыпаем в колбу и заливаем азотной кислотой, как показано в видео:



Повторять этот эксперимент без надлежащей подготовки и защиты в домашних условиях мы вам не рекомендуем. Кислота — штука довольно опасная и обжечься будет очень легко.

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