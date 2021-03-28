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8 изумительных фирменных напитков российских регионов

Россия – многонациональная страна, и естественно у каждого народа своя самобытная кухня. А куда же без замечательных фирменных напитков? Перед вами подборка неповторимых безалкогольных шедевров из различных уголков великой страны.

8 изумительных фирменных напитков российских регионов

1. Республика Бурятия – Соленый чай с маслом



В Бурятии чай – это не просто незаменимый напиток на столе, это часть обрядов и сакральных действий. Чай используется в шаманизме, и даже считается «душой народа».


8 изумительных фирменных напитков российских регионов

Приготовить этот напиток не так сложно. Нужно налить воду в кастрюлю, засыпать туда чай, довести до кипения и убрать с огня. Кусочек масла положить в нагретую сковороду, когда масло растает – добавить муки и перемешать до однородной массы. После чего залить молоком и немного прогреть, а затем перелить в кастрюльку с чаем. Далее нужно добавить щепотку соли,довести до кипения и снять с плиты. Перед подачей следует чай процедить.

8 изумительных фирменных напитков российских регионов

2. Республика Мордовия – Пьянящая поза


Это безалкогольный напиток наподобие кваса из сахарной свёклы, традиционный для мордовской кухни. Приготавливается путём сбраживания сусла, в состав которого входят распаренные в печи на малом огне в течение суток корнеплоды сахарной свёклы, а также ржаная мука, солод, хмель, вода, немного сахара и дрожжевая закваска.



8 изумительных фирменных напитков российских регионов

В Мордовии несколько раз делались попытки организовать промышленный выпуск позы, однако все они закончились неудачей — слишком уникальна технология производства.

8 изумительных фирменных напитков российских регионов

3. Республика Башкортостан – Башкирский кумыс


Это кисломолочный напиток, изобретенный кочевниками, чрезвычайно полезный. Им некогда лечился Чехов, приезжая в Башкирию. Изготовленный на основе кобыльего молока посредством сбраживания, кумыс хорошо утоляет жажду и считается «богатырским напитком». А еще – является одним из брендов Башкортостана.


8 изумительных фирменных напитков российских регионов

В кумысе содержатся полезные бактерии, положительно влияющие на микрофлору кишечника. Кроме того, кумыс повышает усвояемость пищи, улучшает работу поджелудочной железы. Все это сильно помогает обмену веществ.

8 изумительных фирменных напитков российских регионов

Надо сказать, что кобылье молоко собирается гораздо сложнее, чем коровье или козье. Кобылу доят 4-6 раз в день, и сделать это надо очень быстро, у доярки не больше полминуты на то, чтобы собрать молоко. Одна кобыла в день дает около 5 литров молока.

8 изумительных фирменных напитков российских регионов

8 изумительных фирменных напитков российских регионов

4. Республика Карачаево-Черкесия – Айран


Айран – это продукт, приготовленный на смешенном молоке с помощью дрожжей. Молоко используется от коровы, овцы или козы. Черкессия является одним из мест, которые считаются родиной айрана. Кухня кавказского, среднеазиатского народа употребляет этот напиток ещё с очень древних времен.


8 изумительных фирменных напитков российских регионов

Существует одна легенда. Рецепт айрана кавказцы хранили очень долго, пока одна русская красавица не влюбила в себя князя. Она согласна была выйти замуж за него, только в обмен на заветную закваску, с помощью которой готовят этот кисломолочный продукт. С тех пор русский народ начал употреблять его, чтобы сохранить свою молодость и красоту.

8 изумительных фирменных напитков российских регионов

5. Всенародный и знаменитый Иван-чай (Кипрей)


Иван-чай – одно из самых любимых и известных с давних времен, растений нашей страны. Полезные свойства иван-чая использовались людьми для лечения головной боли, заболеваний желудка. Еще несколько веков назад люди пили настой этого растения по утрам. Он считался напитком богатырей, заряжал бодростью и силой на целый день. Рецепты отваров и настоев из Иван-чая передавались из поколения в поколение и считалось, что если ежедневно пить настой этого растения, он поможет сохранить ясность ума и физические силы до самой старости и предохранит от возникновения опухолей.


8 изумительных фирменных напитков российских регионов

Неприхотливый к условиям произрастания иван-чай можно встретить на сухих песчаных или торфянистых почвах, вблизи сосновых боров и проселочных дорог, на лугах и пустырях, на лесных опушках и вырубках, по берегам рек и озер, а также в виде сорняка в садах или огородах.

8 изумительных фирменных напитков российских регионов

6.Республика Саха (Якутия) – Быырпах


Это якутский национальный кисломолочный напиток. Готовится он из обезжиренного и нормализованного (по жиру до 1%) молока, с добавлением сахара, ягодных наполнителей и, самое главное, специальных заквасок.


8 изумительных фирменных напитков российских регионов

8 изумительных фирменных напитков российских регионов

7. Ставропольский край – Нарзан


Нарзан, чем не фирменный напиток? В исторических хрониках нарзан впервые упоминается в 18 веке. Связано это было с тем, что Петр Первый побывал в Карлсбаде на минеральных водах, и был очень впечатлен масштабами их применения для лечения различных болезней.


8 изумительных фирменных напитков российских регионов

Вернувшись в Россию, государь тут же приказал начать вести работы по поиску подобных источников в России. В 1717 году на Кавказ с этой целью был отправлен медик Петра Первого, который вскоре в донесениях царю написал следующее: «Так же есть в Черкесской земле изрядный кислый родник».

8 изумительных фирменных напитков российских регионов

8. Республика Адыгея – Адыгейский чай


Не так давно у Адыгеи появился еще один престижный бренд, не уступающий знаменитому адыгейскому сыру. В республике возрождается традиция производства элитного чая, растущего на горных склонах Адыгеи.


8 изумительных фирменных напитков российских регионов

Чай здесь растет в зоне «рискованных субтропиков» на высоте 540 м над уровнем моря. Чайные закладки на территории Адыгеи появились еще в 1937 году. Вначале это был просто эксперимент, позже чай стали выращивать с целью заработка. Сотни рабочих рук собирали и потом продавали его на рынках. В 1990-е традиции чайного производства были забыты, однако в последние годы чайные плантации в горах стали восстанавливать, а вместе с этим возрождаются и местные обычаи чаепития.

8 изумительных фирменных напитков российских регионов

8 изумительных фирменных напитков российских регионов

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