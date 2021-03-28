8 изумительных фирменных напитков российских регионов

Россия – многонациональная страна, и естественно у каждого народа своя самобытная кухня. А куда же без замечательных фирменных напитков? Перед вами подборка неповторимых безалкогольных шедевров из различных уголков великой страны.







1. Республика Бурятия – Соленый чай с маслом







В Бурятии чай – это не просто незаменимый



В Бурятии чай – это не просто незаменимый напиток на столе, это часть обрядов и сакральных действий. Чай используется в шаманизме, и даже считается «душой народа».





Это безалкогольный напиток наподобие кваса из сахарной свёклы, традиционный для мордовской кухни. Приготавливается путём сбраживания сусла, в состав



Это безалкогольный напиток наподобие кваса из сахарной свёклы, традиционный для мордовской кухни. Приготавливается путём сбраживания сусла, в состав которого входят распаренные в печи на малом огне в течение суток корнеплоды сахарной свёклы, а также ржаная мука, солод, хмель, вода, немного сахара и дрожжевая закваска.





Это кисломолочный напиток, изобретенный кочевниками, чрезвычайно полезный. Им некогда лечился Чехов, приезжая в Башкирию. Изготовленный на основе кобыльего молока посредством сбраживания, кумыс хорошо утоляет жажду и считается «богатырским напитком». А еще – является одним из брендов Башкортостана.









Айран – это продукт, приготовленный на смешенном молоке с помощью дрожжей. Молоко используется от коровы, овцы или козы. Черкессия является одним из мест, которые считаются родиной айрана. Кухня кавказского, среднеазиатского



Айран – это продукт, приготовленный на смешенном молоке с помощью дрожжей. Молоко используется от коровы, овцы или козы. Черкессия является одним из мест, которые считаются родиной айрана. Кухня кавказского, среднеазиатского народа употребляет этот напиток ещё с очень древних времен.





Иван-чай – одно из самых любимых и известных с давних времен, растений нашей страны. Полезные свойства иван-чая использовались людьми для лечения головной боли, заболеваний желудка. Еще несколько веков назад люди пили настой этого растения по утрам. Он считался напитком богатырей, заряжал бодростью и силой на целый день. Рецепты отваров и настоев из



Иван-чай – одно из самых любимых и известных с давних времен, растений нашей страны. Полезные свойства иван-чая использовались людьми для лечения головной боли, заболеваний желудка. Еще несколько веков назад люди пили настой этого растения по утрам. Он считался напитком богатырей, заряжал бодростью и силой на целый день. Рецепты отваров и настоев из Иван-чая передавались из поколения в поколение и считалось, что если ежедневно пить настой этого растения, он поможет сохранить ясность ума и физические силы до самой старости и предохранит от возникновения опухолей.





Это якутский национальный кисломолочный напиток. Готовится он из обезжиренного и нормализованного (по жиру до 1%) молока, с добавлением сахара



Это якутский национальный кисломолочный напиток. Готовится он из обезжиренного и нормализованного (по жиру до 1%) молока, с добавлением сахара , ягодных наполнителей и, самое главное, специальных заквасок.





Нарзан, чем не фирменный напиток? В исторических хрониках нарзан впервые упоминается в 18 веке. Связано это было с тем, что Петр Первый побывал в Карлсбаде на минеральных водах, и был очень впечатлен масштабами их применения для лечения различных болезней.









Не так давно у Адыгеи появился еще один престижный бренд, не уступающий знаменитому адыгейскому сыру. В республике возрождается традиция производства элитного чая, растущего на горных склонах Адыгеи.



