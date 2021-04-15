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8 Голливудских знаменитостей, которые не только в кино геройски спасли людей


8 Голливудских знаменитостей, которые не только в кино геройски спасли людей

Мы уже привыкли, что голливудские фильмы показывают вселенские катастрофы, человеческие трагедии и чудеса спасения в преувеличенном и шаржированном виде. При фразе «современное кино» у большинства зрителей возникает образ знаменитого Арчи, на руках выносящего спасенного ребенка, а на заднем плане все также взрывается, падает и рушиться. При этом уже никто всерьез не верит, что популярный актер в реальной жизни способен на проявление таких редких качеств, как добросердечность, самопожертвование и риск для собственной персоны. Между тем мы собрали факты, свидетельствующие об обратном. Оказывается, и в обычной жизни многие знаменитости способны демонстрировать и быстроту реакции, и смекалку, и способность не задумываясь пойти на жертвы ради спасения другой жизни.

Том Круз


Том Круз

Том Круз

Этого героя боевиков и вправду можно назвать спасителем, если уж и не человечества, то восьмерых людей, уж точно. В первый раз это случилось во время путешествия на яхте в водах Средиземного моря. Он и его экс-жена Николь Кидман заметили терпящее бедствие судно, пассажиры которого пытались спастись, цепляясь за плот. Том Круз незамедлительно повел свою яхту к пострадавшим и подобрал их. Это было сделано весьма быстро - через некоторое время на глазах у всех парусник погрузился на дно.


Во второй раз актеру удалось проявить свою доброту уже применительно к женщине, пострадавшей в результате аварии. Круз, не растерялся и вызвал карету скорой помощи, а также помог безвозмездно оплатить услуги докторов. А еще на премьере фильма «Миссия невыполнима» актер заметил двух детей, которых толпа чуть было не раздавила. Разумеется, он с помощью охранников добрался до фанатов-мальчуганов и провел их в зал. Вот такой наш герой Том!

Бенедикт Камбербэтч


Бенедикт Камбербэтч

Бенедикт Камбербэтч

А этого британского актера случай свел с грабителями. Не так давно, в июне 2018 года, Бенедикт вместе со своей супругой припарковались на углу лондонской Бейкер-стрит. В заднее стекло машины они увидели, что четверка гангстеров совершили нападение на разносчика еды и с помощью тяжелой стеклянной бутылки уже оглушили его. Знаменитость проявил гражданское сознание и призвал обидчиков к ответу. В завязавшуюся драку вмешался еще и водитель такси, проезжавшего мимо. Совместными усилиями грабители были обезоружены, а пострадавшему оказана помощь.

Вин Дизель


Вин Дизель

Вин Дизель

Как показала практика, этот актер тоже чему-то научился, снимаясь в боевиках. Однажды знаменитость разъезжал по голливудским холмам на своем любимом байке, как вдруг стал свидетелем жуткой аварии. Машина вспыхнула и грозила взорваться. Внутри находились двое детей и водитель, который никак не могли выбраться. Ван Дизель в ту же секунду достал ребят и отвел на безопасное расстояние. Также он помог освободиться и водителю, посоветовав ему тоже не оставаться вблизи горящего автомобиля. В итоге все, кто находился в машине, остались живы.

Арнольд Шварценеггер


Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер

Железный Арчи, хотя уже и не занимался бодибилдингом, все равно в 2004 году был в отличной физической форме. В тот день губернатор штата Калифорния находился в заслуженном отпуске - отдыхал с семьей на Гавайях. И ему удалось спасти едва не захлебнувшегося в воде человека. Шварценеггер плавал в океане, когда заметил пловца. По всей видимости, тому стало плохо, и актер предложил помощь. Вместе они добрались до берега. Однако спасенный был рад не только за своевременную помощь, сколько за любимый буги-борд. Эту доску для серфинга Арнольд также достал из воды.

Кьюба Гудинг


Кьюба Гудинг

Кьюба Гудинг

Порой реальность вполне может быть героичнее голливудских сценариев. Так, Кьюба Гудинг-младший, получивший премию «Оскар» за роль в фильме «Джерри Магуайер» и не мог подумать, что однажды сможет участвовать в настоящей перестрелке. Однажды, в День поминовения, актер вместе с семьей решил отправиться в ресторан. На машине они подъехали к заведению. И вдруг с ужасом услышали четыре выстрела и увидели молодого парня, из шеи которого лилась кровь. Юноша упал неподалеку от их автомобиля. Не побоявшись быть убитым случайной или намеренной пулей, Кьюба выскочил из машины и с помощью взятых в ресторане полотенец остановил кровь. Он также привлек внимание проезжавших мимо полицейских. Лишь когда приехала скорая, Гудинг продолжил с семьей запланированный week-end.

Пирс Броснан


Пирс Броснан

Пирс Броснан

Этот актер не понаслышке знает, насколько важно выполнять технику безопасности. Во время съёмок фильма «Перси Джексон» неожиданно на толпу людей вдруг начал скатываться фургон, оставленный на холме без присмотра и без тормозов. Внизу находилась его коллега по цеху - Ума Турман с ассистентами. Пирс не растерялся - догнал машину, на ходу вскочил в нее и в последнюю минуту сумел перенаправить фургон в сторону мусорных баков. Быстрая реакция и его крики помогли актрисе и другим людям отделаться, что называется, легким испугом. Актер лишний раз доказал, что и вправду мог бы стать агентом безопасности под номером 007.

Харрисон Форд


Харрисон Форд

Харрисон Форд

Умение сопереживать и душевность - вот за что мы любим этого замечательного актера. Этими качествами обладают не только его герои, но и он сам. Когда было объявлено, что национальном парке потерялся ребенок, Харрисон Форд не стал сидеть в уютном особняке перед телевизором и ждать дальнейших новостей, а тоже отправился на поиски. 13-летний бойскаут Коди Клоусон во время похода отстал, а потом и вовсе заблудился. Подростку пришлось провести ночь в пещере, остерегаясь диких зверей. К тому же шел дождь со снегом, и мальчик замерз.

На следующий день ему предстояло пройти немало километров, пока он, наконец не услышал звук поисковых вертолетов. Какова же была радость подростка, когда его обнаружил ни кто иной, как знаменитый Индиана Джонс! Он на личном вертолете облетел заданный квадрат поисков и нашел «потеряшку».

Также актер задействовал свой личный транспорт и в другой спасательной операции. Две девушки совершали восхождение на гору Тейбл. Одна из них стала страдать от высоты: у нее развилось обезвоживание и жар. Подруга по сотовому телефону дозвонилась до службы спасения, и на помощь прилетел Харрисон Форд на своем самолете.

Мила Кунис


Мила Кунис

Мила Кунис

Американка украинского происхождения Мила Кунис находчива именно потому, что в детские годы ей пришлось приспосабливаться к жизни в другой стране. Так это или иначе, но когда одному из помощников по ее дому стало плохо, девушка среагировала мигом. Мужчина закашлял кровью, упал и прикусил язык. Мила же быстро перевернула больного на бок и сунула ему между зубами первое, что попалось под руку - свой кошелек. Вскоре приехала скорая помощь и врачи оценили действия актрисы. Ведь именно ее своевременная реакция не позволила мужчине задохнуться от удушья собственным языком.

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8 Голливудских знаменитостей, которые не только в кино геройски спасли людей

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