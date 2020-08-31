Пиросомы – одни из самых странных обитателей подводного мира

Пиросомы (или огнетелки) настолько редки, что для дайверов они подобны единорогам, снять их удалось всего несколько раз.



Из всех необычных существ в океане гигантские пиросомы, безусловно, одни из самых странных.



Пиросомы имеют форму полых трубок, закрытых с одного конца







Длинная труба на фото – это одна пиросома. Но она состоит из многих организмов, которые воспроизводят точные копии самих себя. Их ткани сплетаются вместе, чтобы сформировать одну трубу. Отдельные организмы называются зооидами







Эту свободноплавающую колонию обнаружил в 2011 году Майкл Барон из австралийского центра Eaglehawk Dive при погружении у берегов Тасмании







Гигантские колонии начинаются с одного зооида, который создаёт копии самого себя и «животное» становится всё больше. Окончательный размер колонии зависит от его вида и возраста







Отдельные зооиды совсем крошечные и покрыты «желеобразной туникой»







Они могут вырастать до размеров кита, хотя большинство из них гораздо меньше. В наиболее крупных человек может поместиться целиком







Но никогда не пытайтесь заплыть в подобную «трубу». Карен Гоулетт-Холмс из Eaglehawk Dive говорит, что нашла мёртвого пингвина внутри пиросомы. Он, наверное, плавал внутри, застрял и утонул







Зооиды питаются крошечным планктоном, фильтруя через свои органы воду, захваченую с внешней стороны тела.

Переработанная вода испускается внутрь трубы пиросомы, откуда вытекает из большого отверстия на одном концеСовместное вспрыскивание воды создаёт струи, которые продвигают трубы через океан. Хотя для движения они в большей степени используют океанское течение, так как струи слабы. Но это единственные животные, о которых известно, что они передвигаются именно таким образомЭто люминесцентные животные, светящиеся сине-зелёным, белым или розоватым светом, видимым на расстоянии нескольких метровНекоторым дайверам довелось прикоснуться к пиросомам. Говорят, что они такие же нежные как боа из перьев. Майкл Барон рассказал BBC: «Когда я коснулся его, животное не отреагировало. На ощупь напомнило мягкое желеобразное вещество Но прикасаться к ним, конечно, не стоит. Вы можете им навредить или обнаружить, что фактически касаетесь длинного хвоста ядовитой медузыУчёным не так много известно об этих нежных гигантах, поскольку крупные особи довольно редкиНекоторые полагают, что океан на самом деле кишит ими. Пиросомы живут в тёплых тропических и умеренных водахДругое подобное существо – сальпы. Эти свободноплавающие морские обитатели не люминесцентны. И они образуют не трубы, а цепиСальпы передвигаются путём перекачивания воды через своё телоЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)