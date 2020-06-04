Отношения – Великий дар прощения

Человек – единственное живое существо на нашей планете, способное рационально мыслить, воплощать определённые мечты в реальность посредством приложения усилий и испытывать красочную гамму самых разнообразных чувств и эмоций. Влияние последних зачастую распространяется не только на субъект-источник, но и на окружающих. Одним из таких многогранных ощущений является обида, нанесённая кем-либо. Имея дело с этой однозначно негативной эмоцией можно пойти по двум направлениям: 1. Ежесекундно пропускать её через сердце и разум, упиваясь собственной позицией угнетённой жертвы; 2. Разрабатывать планы сладкой мести, записав обидчика в чёрный список. Но есть ещё третий путь: взять и простить, отпустить человека на все четыре стороны. Великий дар прощения – вот о чём мы поговорим сегодня.

Всех представителей человеческой расы можно разделить на две категории: отходчивые и злопамятные. Первые могут наговорить гадостей в пылу гнева или достаточно остро отреагировать на нелицеприятные высказывания, поступки в свой адрес, но уже через десять минут пойти мириться. Причём делают это первыми, даже в том случае, если сами были незаслуженно обижены. Вторая категория людей может дуться часами, неделями, годами, подпитывая нанесённую им обиду беспрерывным переживанием критической ситуации, чувствуя себя абсолютно правыми, даже когда дело обстоит совершенно иначе. Кто из них поступает правильно? Конечно же, отходчивые натуры. В силу своей экстравертности, свойственной им от природы, они просто не в состоянии запирать в себе на замок негативные эмоции. Выплёскивая их во внешний мир, избавляясь от тяжёлого груза нанесённой ими или им обиды, отходчивые субъекты действуют во благо собственного здоровья: как физического, так и морального. Бытует мнение, согласно которому полные люди обладают добродушием, а худые оттого и тощие, что постоянно испытывают злобу. Данное утверждение, разумеется, нельзя воспринимать буквально. Но хранение обид в себе действительно отрицательно сказывается на здоровье. Бессонница, плохой аппетит, частые головные, желудочные, сердечные боли, нервная система на грани срыва – это далеко не все последствия архивирования негативных эмоций, главным образом, в собственных памяти и душе. Разрушительное влияние обиды на состояние организма человека – первая причина, по которой необходимо учиться прощать окружающих. Кто из них поступает правильно? Конечно же, отходчивые натуры. В силу своей экстравертности, свойственной им от природы, они просто не в состоянии запирать в себе на замок негативные эмоции. Выплёскивая их во внешний мир, избавляясь от тяжёлого груза нанесённой ими или им обиды, отходчивые субъекты действуют во благо собственного здоровья: как физического, так и морального. Бытует мнение, согласно которому полные люди обладают добродушием, а худые оттого и тощие, что постоянно испытывают злобу. Данное утверждение, разумеется, нельзя воспринимать буквально. Но хранение обид в себе действительно отрицательно сказывается на здоровье. Бессонница, плохой аппетит, частые головные, желудочные, сердечные боли, нервная система на грани срыва – это далеко не все последствия архивирования негативных эмоций, главным образом, в собственных памяти и душе. Разрушительное влияние обиды на состояние организма человека – первая причина, по которой необходимо учиться прощать окружающих.

Не стоит заблуждаться насчёт того, будто даром прощения наделены лишь единицы. Это не сверхъестественная способность для обычного человека. Всё дело вовсе не в возможности, а в желании. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что для «переваривания» обиды нужно время. Никто и не требует бежать сломя голову к обидевшему и прощать его. Но, как правило, то же самое Время является превосходным лекарем, врачующим раны души и притупляющим остроту восприятия направленного в сердце негатива. Важно просто в период отчуждения принимать и понимать: рано или поздно вы всё равно простите обидевшего вас человека – это неминуемо.

Часто люди занимаются самобичеванием, если, например, не успели попросить прощения у человека, так как он безвременно покинул этот мир, или сами остались без прощения в результате всё той же смерти, только уже обиженного ими. Не нужно винить себя, как бы ни была тяжела для осмысления действительность. Запомните: пока вы не научитесь прощать себе великие ошибки и незначительные промахи, вы не сможете искренне прощать других. Это может показаться несколько странным и неправдоподобным, но стоит вспомнить знаменитое «возлюби ближнего своего как самого себя» - и всё встанет на свои места.

Преимущество в силе духа и воли перед обидчиком должно стать мощным стимулом на вашем пути к прощению человека. Прощая, вы словно делаете одолжение тому, кто причинил вам вред, проявляете великодушие и благородство. Задумайтесь над этим – возможно такой взгляд на проблему прощения ускорит процесс. Только не забывайте об одном очень важном аспекте: необходимо отпустить человека с миром из собственных мыслей и сердца, как и обиду на него, искренне.

Действительно, гораздо легче простить человека, искренне раскаявшегося в содеянном. Что касается «гнущего свою линию» обидчика – здесь возникает возмущение, вытекающее в мысль: «Он не попросил прощения, поэтому я прощать его не собираюсь!» Но, возвращаясь к началу данной статьи, следует вспомнить о вредном влиянии накопления негативных эмоций на здоровье. Посему прощать человека, внесшего в вашу жизнь психологический дисбаланс, необходимо, прежде всего, исходя из личных интересов, то есть хотя бы любви к себе и своему физическому телу – впрочем, как и духовному. А если следовать правилу бумеранга, нужно не только простить и отпустить обидчика, но и пожелать ему всяческих благ. Рано или поздно последний попадёт в ситуацию, которая заставит его пересмотреть своё отношение к людям и, возможно, осознать собственную вину перед вами. Даже если этого не произойдёт, лишнее доброе дело – прощение – честь вам сделает.

Разве вы не замечали, что обида на родного, любимого или просто очень близкого человека гораздо горше, нежели аналогичная на того, кто нам безразличен? Я знаю женщину, чья подруга судилась с… собственной матерью. Точнее, это родительница подала иск на своё чадо. И не столь важна причина сего предприятия – поражает сам факт. Неудивительно, что простить сестру, отца, сына и т. п., совершивших подлость по отношению к вам, сложнее, чем соседку по дому тётю Машу. Именно поэтому обиды на родных и любимых подчас не имеют срока давности: они могут длиться всю жизнь, даже если внешне отношения между людьми кажутся вполне нормальными.

Кому не хочется досадить людям, значащимся в их чёрном списке? Уже одна эта мысль может сподвигнуть вас на прощение. И не нужно строить коварных схем мести, придумывать ловушки, расставлять сети – просто вырвите с корнем сорняки злости и жажды возмездия из сердца, посеянные вашим противником. Это трудно, но необходимо для того, чтобы дать возможность вырасти, окрепнуть и расцвети красоте вашей души.

Белое всегда притягивает чёрное, но также и противопоставляет себя ему, бросая вызов. И если на причиненную боль отвечать благородным жестом, в конце концов, обидчик уяснит бессмысленность своих попыток навредить вам. Тем больше будет его бессильная досада. Не бойтесь, прощая кого-то, приносить в жертву своё самолюбие, ведь, как известно, «слабые мстят, сильные прощают, счастливые забывают». Желаю вам, успешно миновав вторую ступень, рано или поздно влиться в ряды последних!

Человек – единственное живое существо на нашей планете, способное рационально мыслить, воплощать определённые мечты в реальность посредством приложения усилий и испытывать красочную гамму самых разнообразных чувств и эмоций. Влияние последних зачастую распространяется не только на субъект-источник, но и на окружающих. Одним из таких многогранных ощущений является обида, нанесённая кем-либо. Имея дело с этой однозначно негативной эмоцией можно пойти по двум направлениям: 1) Ежесекундно пропускать её через сердце и разум, упиваясь собственной позицией угнетённой жертвы; 2) Разрабатывать планы сладкой мести, записав обидчика в чёрный список. Но есть ещё третий путь: взять и простить, отпустить человека на все четыре стороны. Великий дар прощения – вот о чём мы поговорим сегодня.

Всех представителей человеческой расы можно разделить на две категории: отходчивые и злопамятные. Первые могут наговорить гадостей в пылу гнева или достаточно остро отреагировать на нелицеприятные высказывания, поступки в свой адрес, но уже через десять минут пойти мириться. Причём делают это первыми, даже в том случае, если сами были незаслуженно обижены. Вторая категория людей может дуться часами, неделями, годами, подпитывая нанесённую им обиду беспрерывным переживанием критической ситуации, чувствуя себя абсолютно правыми, даже когда дело обстоит совершенно иначе. Кто из них поступает правильно? Конечно же, отходчивые натуры. В силу своей экстравертности, свойственной им от природы, они просто не в состоянии запирать в себе на замок негативные эмоции. Выплёскивая их во внешний мир, избавляясь от тяжёлого груза нанесённой ими или им обиды, отходчивые субъекты действуют во благо собственного здоровья: как физического, так и морального. Бытует мнение, согласно которому полные люди обладают добродушием, а худые оттого и тощие, что постоянно испытывают злобу. Данное утверждение, разумеется, нельзя воспринимать буквально. Но хранение обид в себе действительно отрицательно сказывается на здоровье. Бессонница, плохой аппетит, частые головные, желудочные, сердечные боли, нервная система на грани срыва – это далеко не все последствия архивирования негативных эмоций, главным образом, в собственных памяти и душе. Разрушительное влияние обиды на состояние организма человека – первая причина, по которой необходимо учиться прощать окружающих.

Хочу поделиться случаем из обычной жизни обычных людей. Муж изменил жене. И не просто изменил: привёл любовницу в дом, а супруге указал на порог. Жильё ещё до заключения брака принадлежало мужчине, поэтому обманутой жене ничего не оставалось, как покинуть ставшее в одночасье чужим семейное гнёздышко. Причина гадкого поступка мужа заключалась в том, что его законная супруга не могла иметь детей, а новая пассия к моменту принятия им судьбоносного решения уже носила под сердцем их общего ребёнка. Жертва подлости и обмана долгое время скиталась в поисках нового жилья, останавливалась то у одних родственников, то у других… В итоге, спустя много лет ей удалось приобрести землянку по бросовой цене – в ней совершенно одна женщина так и живёт по сей день. А что же стало с обидчиком? Любовница родила ему дочь, а после нескольких лет гражданского брака нашла себе следующего претендента на руку и сердце – помоложе и побогаче. Брошенный мужчина запил с горя и решил помириться с первой и единственной женой – благо жили в одном посёлке. Но женщина, оставленная бывшим мужем в своё время без крыши над головой, категорически отказалась простить раскаявшегося грешника. Попытки перемирия с его стороны не прекращались, но всё было тщетно. Груз непрощёной вины и злоупотребление алкоголем сделали своё дело: ещё вполне цветущий мужчина оказался на смертном одре. И, стоя одной ногой в могиле, умирающий хотел увидеть обиженную им жену, чтобы попросить у неё прощения и отправиться в мир иной с лёгким сердцем. Но она не пришла и не простила… Жестоко, наверное. По крайней мере, я подумала именно так, когда услышала данный рассказ, как говорится, из первых уст. Но не нам судить. А вот урок извлечь из этой жизненной ситуации не помешает. Снять камень с собственной души, не потерять до конца человеческое лицо, вовремя совершив акт милосердия относительно своих обидчиков – вторая причина, по которой необходимо учиться прощать тех, кто причинил вам боль и зло. Теперь, когда побудительные мотивы «отпущения грехов» окружающим ясны, выясним главное: как овладеть искусством превращения накопившихся обид в пыль?

Не стоит заблуждаться насчёт того, будто даром прощения наделены лишь единицы. Это не сверхъестественная способность для обычного человека. Всё дело вовсе не в возможности, а в желании. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что для «переваривания» обиды нужно время. Никто и не требует бежать сломя голову к обидевшему и прощать его. Но, как правило, то же самое Время является превосходным лекарем, врачующим раны души и притупляющим остроту восприятия направленного в сердце негатива. Важно просто в период отчуждения принимать и понимать: рано или поздно вы всё равно простите обидевшего вас человека – это неминуемо.

Часто люди занимаются самобичеванием, если, например, не успели попросить прощения у человека, так как он безвременно покинул этот мир, или сами остались без прощения в результате всё той же смерти, только уже обиженного ими. Не нужно винить себя, как бы ни была тяжела для осмысления действительность. Запомните: пока вы не научитесь прощать себе великие ошибки и незначительные промахи, вы не сможете искренне прощать других. Это может показаться несколько странным и неправдоподобным, но стоит вспомнить знаменитое «возлюби ближнего своего как самого себя» - и всё встанет на свои места.

Преимущество в силе духа и воли перед обидчиком должно стать мощным стимулом на вашем пути к прощению человека. Прощая, вы словно делаете одолжение тому, кто причинил вам вред, проявляете великодушие и благородство. Задумайтесь над этим – возможно такой взгляд на проблему прощения ускорит процесс. Только не забывайте об одном очень важном аспекте: необходимо отпустить человека с миром из собственных мыслей и сердца, как и обиду на него, искренне.

Действительно, гораздо легче простить человека, искренне раскаявшегося в содеянном. Что касается «гнущего свою линию» обидчика – здесь возникает возмущение, вытекающее в мысль: «Он не попросил прощения, поэтому я прощать его не собираюсь!» Но, возвращаясь к началу данной статьи, следует вспомнить о вредном влиянии накопления негативных эмоций на здоровье. Посему прощать человека, внесшего в вашу жизнь психологический дисбаланс, необходимо, прежде всего, исходя из личных интересов, то есть хотя бы любви к себе и своему физическому телу – впрочем, как и духовному. А если следовать правилу бумеранга, нужно не только простить и отпустить обидчика, но и пожелать ему всяческих благ. Рано или поздно последний попадёт в ситуацию, которая заставит его пересмотреть своё отношение к людям и, возможно, осознать собственную вину перед вами. Даже если этого не произойдёт, лишнее доброе дело – прощение – честь вам сделает.

Разве вы не замечали, что обида на родного, любимого или просто очень близкого человека гораздо горше, нежели аналогичная на того, кто нам безразличен? Я знаю женщину, чья подруга судилась с… собственной матерью. Точнее, это родительница подала иск на своё чадо. И не столь важна причина сего предприятия – поражает сам факт. Неудивительно, что простить сестру, отца, сына и т. п., совершивших подлость по отношению к вам, сложнее, чем соседку по дому тётю Машу. Именно поэтому обиды на родных и любимых подчас не имеют срока давности: они могут длиться всю жизнь, даже если внешне отношения между людьми кажутся вполне нормальными.

Кому не хочется досадить людям, значащимся в их чёрном списке? Уже одна эта мысль может сподвигнуть вас на прощение. И не нужно строить коварных схем мести, придумывать ловушки, расставлять сети – просто вырвите с корнем сорняки злости и жажды возмездия из сердца, посеянные вашим противником. Это трудно, но необходимо для того, чтобы дать возможность вырасти, окрепнуть и расцвети красоте вашей души.

Белое всегда притягивает чёрное, но также и противопоставляет себя ему, бросая вызов. И если на причиненную боль отвечать благородным жестом, в конце концов, обидчик уяснит бессмысленность своих попыток навредить вам. Тем больше будет его бессильная досада. Современная писательница Лара Галль в своём романе «Немного зло и горько о любви» превосходно, на мой взгляд, охарактеризовала прощение как возможность освобождения от тяжкого груза обиды: «… простить – это пойти на скальпель без наркоза. Простить – это дать отрезать часть себя в жертву умилостивления Дракона Справедливости. Дракон сожрёт это редкое лакомство и прикайфуется в дрёме. А ты «прикайфуешься» в больной коме. И пока вы оба без сознания, Таинство прощения свершится в тайном месте. Дракон проснётся голодным, но, памятуя о жертве, пойдёт искать себе пищи в другом месте. А ты проснёшься немножко другой уже, чуть невесомей, ровно на сожранную Драконом часть тебя. Зато носить корсет-вериги-крест непрощения тебе не нужно». Не бойтесь, прощая кого-то, приносить в жертву своё самолюбие, ведь, как известно, «слабые мстят, сильные прощают, счастливые забывают». Желаю вам, успешно миновав вторую ступень, рано или поздно влиться в ряды последних!