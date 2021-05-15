Удобные идеи для садоводов

Садоводство — творческий процесс. И речь идет не только о выборе красивых растений и создании оригинальных декоративных элементов.

Сделать работу в саду более простой и комфортной помогут оригинальные советы и лайфхаки, до которых могли додуматься только самые творческие садоводы!



Старую тележку можно использовать для перевозки садового инвентаря





Бетонные блоки легко превратить в небольшой сад





Капельный полив растений





Беседка из вьющихся растений





Вязаный гамак для дыни





Вертикальный сад для выращивания клубники







Ручей на заднем дворе





Ведро с отверстиями можно использовать для быстрого мытья овощей





Уютное место для отдыха в подсолнечнике





Клетка защитит рассаду от птиц





Простая опора для плодов, которым тяжело удержаться на ветке







Старый деревянный забор можно превратить во вместительные ящики





Невероятно красивый способ выращивания петуний





Садовая скамейка, одновременно выполняющая роль клумбы





Бюстгальтер поддержит молодые арбузы





Для выращивания картофеля отлично подойдут мешки







Удобная конструкция для выращивания растений гидропонным способом



