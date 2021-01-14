12 самых старых ресторанов в мире

В этих заведениях явно знают, чем привлечь клиента.
1. Honke Owariya в Киото — основан в 1465 году
В 1465 году здесь открылась маленькая кондитерская, и до сих пор это место в Киото считается одним из тех, где можно попробовать самую вкусную лапшу соба.
2. Zum Franziskaner в Стокгольме — основан в 1421 году
Один из самых старых ресторанов в Стокгольме, в котором вас встретит уютный интерьер стиля модерн и добротная еда.
3. St. Peter Stiftskeller в Зальцбурге — основан в 803 году
Это самый старый ресторан в Европе, что подтверждено документально: упоминания о нем встречаются в стихах знаменитого ученого, богослова и поэта Алкуина в 803 году.
4. Biànyífāng в Пекине — основан в 1416 году
Сочную утку по-пекински с вкуснейшей хрустящей корочкой подают здесь еще со времен правления императоров династии Мин. Это лучший ресторан, специализирующийся именно на утке по-пекински. Готовится она в специальной закрытой печи.
5. Zur Letzten Instanz в Берлине — основан в 1621 году
Официально датой основания этого заведения считается 1641 год, когда оно открылось для публики, но в старых документах встречаются упоминания о нем, датированные 1561 годом. Фирменное блюдо – свиная рулька на гриле – и местные сорта пшеничного пива привлекают сюда всех любителей как следует подкрепиться.
6. White Horse Tavern в Ньюпорте, штат Род-Айленд — основан в 1673 году
Эта таверна обслуживает американский Ньюпорт уже более 350 лет. Она повидала и британских солдат, и колонистов, и отцов-основателей – и все они, завидев знак с нарисованной белой лошадью, спешили в таверну выпить и поесть.
7. Sobrino de Botín в Мадриде — основан в 1725 году
Книга рекордов Гиннесса утверждает, что прославленный испанский художник Франциско Гойя в далеком 1765 году работал в этом ресторане мойщиком посуды. С тех пор многое изменилось – но по-прежнему фирменным блюдом является молочный поросенок.
8. The Tour d’Argent в Париже — основан в 1582 году
Из окон открывается бесподобный вид на Сену. Здесь любили проводить праздники король Генри III и его придворные. Говорят даже, что именно здесь был широко введен в обиход новый для Европы того времени столовый прибор – вилка.
9. Karim’s в Старом Дели — основан в 1913 году
Это заведение восходит своими корнями к Империи Великих Моголов и разновидность этой кухни называется могольской. Она отличается большим количеством пряностей и острых специй. После того как последний падишах Империи Великих Моголов Бахадур Шах Зафар сдался в плен английским войскам в 1857 году, семья Карим уехала из Дели и забрала с собой свои древние рецепты. В 1913 году Хаджи Каримуддин вернулся в Старый Дели и открыл гостиницу Karim, предложив «пищу падишаха для обычных людей».
10. Tavares Rico в Лиссабоне — основан в 1784 году
Интерьер этого ресторана в столице Португалии отличается королевской роскошью. А превосходные напитки и еда делают его излюбленным местом для торжественных встреч в кругу семьи и друзей вот уже более 200 лет.
11. Rules Restaurant в Лондоне — основан в 1798 году
Несмотря на то, что с момента его основания в 1798 году рестораном владели представители трех семейств,
он остался верен своему предназначению – предлагать » лучшие традиционные национальные блюда по доступным ценам». Здесь бывали Чарльз Диккенс, Герберт Уэллс, Кларк Гейбл и Чарли Чаплин.
12. Griswold Inn в Эссексе, штат Коннектикут — основан в 1776 году
Во время войны за независимость США город Эссекс испытал экономический бум, когда колония Коннектикут начала строительство одного из первых американских военных кораблей «Оливер Кромвель» и в город хлынули кораблестроители, политики и революционно настроенные колонисты. Гостиница Griswold открыла свои двери в 1776 году, чтобы всех их расселить и накормить. С тех пор изменилось не так уж много: это заведение по-прежнему процветает в самом сердце города и холодные напитки там льются рекой.
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