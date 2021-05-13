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Как можно быстро и эффективно очистить резьбу от ржавчины


Как можно быстро и эффективно очистить резьбу от ржавчины

Проблема ржавчины актуальна для большинства металлических изделий. Избавиться от нее может быть совсем непросто. Особенно, когда речь заходит об очистке коррозии в труднодоступных местах. Например, на резьбе деталей и метизов. Способов избавиться от вредного нароста много, однако далеко не все они одинаково хороши.

Ручная чистка


Берем и трем. /Фото: blog.gtool.ru.

Берем и трем. /Фото: blog.gtool.ru.

 

Ручная чистка резьбы от ржавчины – это один из самых простых, но не самых эффективных и быстрых способов решения вопроса. Самое главное, что для такой очистки не потребуется «серьезных» средств. Достаточно иметь в хозяйстве жесткую щетку и любую «агрессивную» жидкость. Для ручной очистки подойдут бензин, керосин, автоочиститель. Просто замочите ржавые изделия в жидкости на пару часов, а потом хорошенько поработайте с ними щеткой. Если сразу не получится очистить, повторять нехитрую процедуру до победного конца.

Химическая чистка


Чистка кислотой точно поможет. /Фото: vaz-remont.ru.

Чистка кислотой точно поможет. /Фото: vaz-remont.ru.

 

Химические способы очистки резьбы от ржавчины отличаются от ручной куда большей эффективностью и скоростью решения проблемы. Однако, для реализации подобных мер придется обзавестись специальными средствами, а также вспомнить о технике безопасности. Кроме того, химическая чистка отличается от ручной большим разнообразием методик.

Химия - лучший вариант. /Фото:pt-kazan.ru.

Химия - лучший вариант. /Фото:pt-kazan.ru.

 

Удалить ржавчину поможет замачивание деталей в серной кислоте с ингибитором или с цинком. После такого замачивания все еще придется поработать щеткой, однако тереть придется на порядок меньше, чем при ручной очистке.
Отмокнет все. /Фото: kadyak.ucoz.ru.

Отмокнет все. /Фото: kadyak.ucoz.ru.

 

Кроме того, можно использовать такие «дедовские» методики, как отмачивание в «Кока-Коле», в растворе из глицерина, воды и зубного порошка, в кашице из соды и воды. Неплохо с ржавчиной справляется картофель и хозяйственное мыло (ими нужно натирать деталь), а также рыбий жир и даже «каша» из муки и уксуса.

Любая очистка заканчиваем смыванием использованного состава или раствора под проточной водой.

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Как можно быстро и эффективно очистить резьбу от ржавчины

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