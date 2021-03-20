Оригинальный способ посева томатов, который вы наверняка еще не пробовали

Проращивание семян — очень важный процесс. Ведь от качества рассады напрямую зависит урожайность. Сэкономить время и получить крепкие ростки можно с помощью очень простого способа проращивания семян.







К преимуществам этого способа следует отнести:

быстроту исполнения;

высокую всхожесть семян;

возможность быстро отобрать самые крепки ростки;

отсутствие грибковых и бактериальных заболеваний, которые возникают при посеве в грунт.

На дно пластикового контейнера уложите сложенное в несколько слоев бумажное полотенце и сбрызните его водой. Воды должно быть такое количество, что при нажатие на полотенце она начинает проступать. Слишком большое количество воды может стать причиной гибели семян.





Выложите семена на влажное полотенце. Закройте контейнер крышкой.



Поставьте емкость с семенами в темное место на несколько дней. Когда семена проклюнутся, перенесите их под фитолампу. Вскоре появятся первые листочки и проращенные семена можно будет пересаживать в почву.



Более подробную информацию о посеве семян на влажное бумажное полотенце можно узнать из видео:

