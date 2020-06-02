Открытия исследователей после изучения останков 500-летней мумии монаха

Мумии не могут говорить, но исследования останков дают ответы на многие вопросы о развитии человеческой цивилизации. Этот монах умер более пятисот лет назад, а сейчас его кости дают ученым возможность понять, в чем кроется причина возникновения одной из самых распространенных болезней в мире. Узнайте из нашего материала, какие открытия сделали исследователи, изучив древние останки.
Ученые считают, что мумифицированный монах может стать ключом к разгадке вопроса о причинах глобального распространения ревматизма. Они верят, что исследование поможет найти эффективный способ лечения хронического заболевания. Мумия хорошо сохранилась, и ее кости содержат следы ревматической болезни. Ее нашли в монастыре в Гуано (Эквадор). Сейчас древние останки исследует французский доктор-патолог Филипп Шарлье (Dr Philippe Charlier). «Мертвые могут рассказать нам много интересного», — говорит доктор Шарлье. Следы ревматического артрита впервые были обнаружены в Америке, еще до того как туда добрался Христофор Колумб. Новая находка из Гуано может пролить свет на то, как болезнь попала на другую часть света. Исследователи полагают, что мумия может принадлежать монаху-охраннику монастыря, который скончался в период между 1560 — 1565 годами.
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