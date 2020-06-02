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Открытия исследователей после изучения останков 500-летней мумии монаха

Мумии не могут говорить, но исследования останков дают ответы на многие вопросы о развитии человеческой цивилизации. Этот монах умер более пятисот лет назад, а сейчас его кости дают ученым возможность понять, в чем кроется причина возникновения одной из самых распространенных болезней в мире. Узнайте из нашего материала, какие открытия сделали исследователи, изучив древние останки. Открытия исследователей после изучения останков 500-летней мумии монаха

Ученые считают, что мумифицированный монах может стать ключом к разгадке вопроса о причинах глобального распространения ревматизма. Они верят, что исследование поможет найти эффективный способ лечения хронического заболевания. Открытия исследователей после изучения останков 500-летней мумии монаха Мумия хорошо сохранилась, и ее кости содержат следы ревматической болезни. Ее нашли в монастыре в Гуано (Эквадор). Сейчас древние останки исследует французский доктор-патолог Филипп Шарлье (Dr Philippe Charlier). «Мертвые могут рассказать нам много интересного», — говорит доктор Шарлье. Открытия исследователей после изучения останков 500-летней мумии монаха Следы ревматического артрита впервые были обнаружены в Америке, еще до того как туда добрался Христофор Колумб. Новая находка из Гуано может пролить свет на то, как болезнь попала на другую часть света. Открытия исследователей после изучения останков 500-летней мумии монаха Исследователи полагают, что мумия может принадлежать монаху-охраннику монастыря, который скончался в период между 1560 — 1565 годами.

На момент смерти ему было около 90 лет. Местные жители обнаружили останки в стенах монастыря Asunsion de Guano. Открытия исследователей после изучения останков 500-летней мумии монаха В августе 1949 года сильное землетрясение разрушило стены церкви и открыло место упокоения монаха. Тело сохранилось в хорошем состоянии так, что видны признаки ревматического заболевания. Открытия исследователей после изучения останков 500-летней мумии монаха История живет в костях и руинах. Для того чтобы понять истоки того или иного явления, нужно вернуться в прошлое. И тогда мертвые предки, быть может, откроют нам секреты для создания лучшего будущего.

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Открытия исследователей после изучения останков 500-летней мумии монаха

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