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Рецепты чаев из разных стран

Рецепты чаев из разных стран

В русскую культуру традиция пить чай вошла уже давно, и многие не представляют свой день без чаепития. Однако в разных странах мира имеются собственные рецепты приготовления этого напитка. И некоторых они могут по-настоящему удивить…

Чай – это напиток, который помогает согреться в холод и утоляет жажду в жару. Рецептов этого напитка существует немало.

Изначально чай использовали только как лекарственное средство, однако во времена правления династии Тан в Китае чай стал напитком, который начали употреблять ежедневно.

Рецепты чаев из разных стран

С появлением чая связано множество мифов и легенд. Одно из китайских преданий гласит, что чай открыл Шэнь-Нун – одно из божеств, создавших все искусства и ремесла. Как-то раз в его котелок с лечебными травами случайно попали несколько листьев чайного куста, и с того времени он пил только чай.

Данный напиток бодрит дух, повышает активность мозга, улучшает память, нормализует деятельность сердца, кровеносных сосудов и пищеварительной системы. Чай содержит более 300 витаминов, минералов, органических кислот и эфирных масел.

Чай по-вьетнамски


Рецепты чаев из разных стран

Для приготовления этого рецепта вам понадобятся фрукты.

Ингредиенты

Чай – 1 литр
Лёд – 0,5 литра
Ананасы, апельсины, персики или абрикосы кубиками – 1 стакан
Ром – 2 рюмки
Сливки – по желанию
Как готовить

Чай остудить, добавить одну столовую ложку сахара и разлить по стаканам со льдом.
Во фрукты влить ром и дать настояться 30 минут. Затем добавить фрукты в чай.

Чай по-арабски


Рецепты чаев из разных стран

Оказывается, чай в некоторых странах пьют вместе с кофе!

Ингредиенты
Яйцо (желток) – 1 штука
Кофе (растворимый) – 1/2 чайной ложки
Сахар – 4 1/2 чайной ложки
Горячий чай – 1 литр
Как готовить

В стакан положить яичный желток, половину чайной ложки растворимого кофе, четыре чайные ложки сахара. После этого долить стакан до верху заваренным горячим чаем.

Чай по-индийски, замороженный


Рецепты чаев из разных стран

Чай со льдом – прекрасное средство от жары.

Ингредиенты

Вода – 300 – 350 мл

Чай – 3 чайные ложки

Лёд

Сахар

Лимон – 1 штука

Как готовить

Заварить чай обычным способом, выдержать в течение 5 минут. Затем в посуду ёмкостью 0,5 л положить несколько кубиков льда и вылить чай из чайника. Добавить сахар и лимон, нарезанный дольками. Напиток накрыть салфеткой на 3 – 4 минуты. Пить маленькими глотками.

Чай по-татарски


Рецепты чаев из разных стран

Очень питательный чай с маслом

Ингредиенты

Чай – 5-6 грамм

Вода – 100 мл

Молоко – 100мл

Масло сливочное – 1/2 чайной ложки

Соль – по вкусу

Как готовить

Чай кинуть в кипящую воду и сразу влить молоко. После этого кипятить, помешивая, 5-6 минут. Затем добавить по вкусу соль и сливочное масло. Чай разлить в пиалы.

Чай по-кубински


Рецепты чаев из разных стран

У такого чая очень яркий вкус.

Ингредиенты

Чай – 7 чайных ложек

Гвоздика – 2-3 бутона

Вода – 500 мл

Лимонный сок – 2 столовых ложки

Черничный сок – 1 стакан

Апельсиновый сок – 1 стакан

Ананас (ломтиками) – 1/2 штуки

Как готовить

Семь чайных ложек чая заварить с небольшим количеством гвоздики (на кончике ножа или два-три бутона) и настаивать четыре минуты. Затем чай размешать, процедить и перелить в кастрюлю. Добавить две столовые ложки лимонного сока, стакан черничного сока, стакан апельсинового сока и половину ананаса, нарезанного ломтиками. Смесь подогреть, не доводя до кипения. Напиток готов.

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