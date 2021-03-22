8 известных женщин-лилипутов, которые добились успеха и доказали, что рост - это не главное

Далеко не всем людям удается найти своё призвание и добиться успеха в профессии. Если же человек обладает не совсем стандартными внешними данными, задача усложняется во много раз. Однако героиням нашего сегодняшнего обзора хватило стойкости и целеустремлённости для того, чтобы самореализоваться в профессии и подняться к вершинам славы, несмотря на маленький, если не сказать крохотный рост.
Линда Хант
Линда Хант. / Фото: www.mercurynews.com
Она с детства мечтала стать актрисой и упорно шла к своей цели, хотя та иногда казалась просто недостижимой. Линда Хант училась в Центре искусств Интерлохен, окончила Школу драмы Гудмана при Чикагском институте искусств (ныне университет ДеПола). Она начинала свою творческую деятельность в качестве театральной актрисы и дебютировала в бродвейской постановке «Ah, Wilderness», имевшей невероятный успех у зрителя. Несмотря на весьма внушительную фильмографию, актриса признаётся: для неё каждый выход на театральную сцену подобен взрыву.
Линда Хант. / Фото: www.amomama.com
На киноэкранах поклонники смогли увидеть актрису в 1980 году, когда она снялась в музыкальной комедии Роберта Альтмана «Попай». А через два года она сыграла Билли Квана в экранизации романа Питера Уира «Год опасной жизни». Эта роль принесла ей поистине всемирное признание и была высоко оценена кинокритиками. В 1984 за эту работу Линда Хант была удостоена кинопремии «Оскар», став первым человеком, получившим престижную награду за роль человека противоположного пола.
Линда Хант. / Фото: www.fanpop.com
Кроме театра и кино, Линда Хант работает на телевидении, снимается в популярных сериалах, а ещё занимается озвучиванием. Сегодня актриса по праву гордится тем, что детские комплексы по поводу необычной внешности и особого звучного голоса не заставили её сдаться на волю обстоятельств.
Рут Дуччини
Рут Дуччини. / Фото: www.pinimg.com
Эта актриса прославилась благодаря роли обитательницы Волшебной страны – жевуна – в фильме «Волшебник страны Оз» 1939 года. Рут Дуччини вместе с другими маленькими актёрами из этой картины была удостоена звезды на Голливудской Аллее Славы. Но сама актриса больше всего гордилась тем, что во время Второй мировой войны помогала собирать военные самолёты, работая клепальщицей. Благодаря крохотному росту она проникала в самые труднодоступные места. Актриса скончалась в 95 лет и до конца дней сохраняла творческую активность, посещала мероприятия и давала интервью.
Дебби Ли Каррингтон
Дебби Ли Каррингтон. / Фото: www.screenrant.com
Актрису, рост которой составлял всего 117 сантиметров, можно увидеть во множестве популярных и любимых зрителями фильмов. Дебби Ли Каррингтон снималась в картинах «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая», «Вспомнить всё», «Люди в чёрном», «Декстер» и многих других. Кроме того, она самостоятельно исполняла и даже ставила опасные трюки, выступая в качестве каскадёра. Дебби Ли Каррингтон скоропостижно скончалась в 2018 году, в 58 лет.
Зельда Рубинштейн
Зельда Рубинштейн. / Фото: www.twimg.com
Её фильмография насчитывает порядка 60 работ в кино и сериалах, а сниматься Зельда Рубинштейна начала, когда ей было уже 46 лет. Самой известной ролью актрисы стала медиум Танджина Бэрронс в фильме «Полтергейст». Однако сфера интересов Зельды Рубинштейн не ограничивалась только актёрской карьерой. Она была борцом за права маленьких людей, а ещё активным участником общественных организаций, боровшихся со СПИДом. В январе 2010 года актрисы и правозащитника не стало, ей было 76 лет.
Лусия Сарате
Лусия Сарате. / Фото: www.akademiportal.com
Американская актриса мексиканского происхождения появилась на свет в 1864 году и прославилась как артистка сайдшоу. В 17-летнем возрасте её вес составлял всего лишь 2 килограмма 100 грамм. Перебравшись из родной Мексики в США, Лусия Сарате стала выступать в составе уличных цирков и ярмарочных балаганов. К сожалению, она скончалась от переохлаждения в 1890 году, когда поезд с цирковыми артистами застрял в горах Сьерра-Невада.
Лавиния и Минни Уоррен
Лавиния и Минни Уоррен. / Фото: www.pinimg.com
Две сестры очень маленького роста смогли стать настоящими звёздами в XIX веке. Они выступали с цирковой труппой Финеса Тейлора Барнума, а ещё пользовались поистине сумасшедшим успехом у мужчин, которые совершенно не обращали внимания на крохотный рост сестёр. В числе поклонников Минни Уоррен значился сам Авраам Линкольн. Две маленькие женщины разрушили стереотип о том, что они могут вызывать у людей лишь смех из-за своей необычной внешности. Лавиния снялась в немом кино в 1915 году, а ещё смогла покорить публику своими вокальными данными.
Джоти Амджи
Джоти Амджи. / Фото: www.yandex.net
Имя индийской актрисы внесено в Книгу рекордов Гиннесса, как самой маленькой из ныне живущих женщин мира, рост которой составляет 62,8 сантиметра. Она принимала участие в съёмках сериала «Американская история ужасов», где сыграла Ма Петит, и снималась в индийском реалити-шоу «Bigg Boss 6». Её восковая статуя присутствует в Музее восковых фигур знаменитостей в городе Лонавала.
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