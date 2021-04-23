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Кто из понтификов не очень серьёзно относился к целибату, и Почему церковь закрывала на это глаза


Кто из понтификов не очень серьёзно относился к целибату, и Почему церковь закрывала на это глаза

Несмотря на обет безбрачия, который является краеугольным камнем католического священства, на протяжении всей истории было много понтификов, которые не придерживались целомудрия и целибата в целом. У некоторых из них были жёны и даже дети. По тем временам такое поведение недопустимо, и подобная моральная и духовная нечестность приравнивалась к вопиющему лицемерию, подпитывая народный гнев по поводу обмана внутри католической церкви.

1. Папа Александр VI


Папа Александр VI стал отцом девяти детей. \ Фото: google.com.ua.

Папа Александр VI стал отцом девяти детей. \ Фото: google.com.ua.

 

Родриго де Борджиа (Борха), он же папа Александр VI, довёл проступки в католической церкви до беспрецедентного уровня. Связанный с испанской ветвью могущественной церковной династии Борджиа, он был назначен кардиналом своим дядей и в конце концов стал вице-канцлером Католической Церкви, приобретя огромное богатство, продавая должности и индульгенции богатым.

Он даже не стал притворяться целомудренным, признав в конце концов четверых детей от своей знатной римской любовницы Ваноццы Катанеи. У него было ещё пятеро детей от других любовниц, детей, которых он называл племянницами или племянниками.

Его сын Чезаре откажется от титула кардинала и женится на французской аристократке.
Стоит также отметить тот факт, что дочь Александра Лукреция была вовлечена в различные печально известные дела, включая три брака и инцест.

2. Павел II


Павел II якобы скончался во время интимной близости с мужчиной. \ Фото: aminoapps.com.

Павел II якобы скончался во время интимной близости с мужчиной. \ Фото: aminoapps.com.

 

Павел II был папой XV века, который был вовлечён в мелкие конфликты в течение своего семилетнего пребывания на этом посту. Целибат, возможно, был проблемой, поскольку способ и обстоятельства его смерти оспариваются. По официальным данным, он умер от сердечной недостаточности после того, как съел чрезмерное количество дыни.

Другие сообщения, возможно, исходящие от папских врагов, утверждают, что Павел II скончался во время интимного акта с молодым парнем. Ко всему прочему ему нравилось наряжаться в замысловатые одеяния, что также способствовало слухам о женственности и гомосексуализме, а также о его любовных похождениях с мужчинами.

3. Папа Юлий II


 

 
Папа Юлий II был покрыт позорными язвами. \ Фото: pinterest.es.

Папа Юлий II был покрыт позорными язвами. \ Фото: pinterest.es.

 

Урожденный Джулиано делла Ровере, Папа Юлий II, стал папой в 1503 году. Сегодня он наиболее известен как художественный покровитель Микеланджело и других выдающихся художников эпохи Возрождения, а также за восстановление собора Святого Петра. Он также игнорировал целибат как кардинал, родив по крайней мере одну дочь от своей давней любовницы, которую в конечном итоге выдал замуж за камергера кузена.

Юлий был запятнан ещё одним обвинением в конце своей жизни – ему приписывали общение с мужчинами, включая ночных бабочек. Пизанский собор 1511 года осудил его за это, ссылаясь на постыдные язвы на его теле, как бы намекая на сифилис. История не вынесла вердикта по этому утверждению, поэтому бытует мнение, что Юлий скончался от лихорадки в 1513 году.

4. Юлий III


Юлий III сделал своего любовника простолюдина кардиналом. \ Фото: blogspot.com.

Юлий III сделал своего любовника простолюдина кардиналом. \ Фото: blogspot.com.

 

Джованни Чокки дель Монте (впоследствии Юлий III) был папой, который правил в течение пяти лет в середине шестнадцатого века. Возможно, он наиболее известен сегодня тем, что создал то, что было описано как один из самых нашумевших скандалов с гомосексуалистами в истории папства. Ещё будучи кардиналом, Юлий эмоционально увлёкся Инноченцо, подростком, незаконнорождённым сыном нищенки. После того как Юлий встретил его на улице, он был помещён в дом брата кардинала, который усыновил его и дал ему фамилию. Одним из первых действий Юлия III на посту папы было назначение Инноченцо кардиналом. Но молодой человек был настолько некомпетентен в этом вопросе, что папе пришлось создать для него специальный кабинет с нулевой ответственностью. Из-за этого назначения над Юлием издевались в Риме и при различных дворах Европы, а эмиссары отмечали грубое происхождение Инноченцо и отсутствие утонченности.

Хотя церковные историки пытались назвать эти отношения строго платоническими, тем не менее, один посол решительно заявил, что Инноченцо делил с папой спальню и постель.

После смерти Юлия III в 1555 году влияние его любовника пошло на убыль. В конце концов он был заключён в тюрьму папским орденом после отдельных инцидентов, связанных с убийствами и изнасилованиями. Хотя он всё ещё был официально кардиналом, когда он умер в 1577 году, его мемориал был частным и без присмотра. Он был похоронен в безымянной могиле в фамильной часовне Дель Монте в Риме.

5. Сикст IV


 

 
Сикст IV был втянут в грандиозный скандал с участием своего племянника.

Сикст IV был втянут в грандиозный скандал с участием своего племянника.

 

Сикст IV был ещё одним папой-геем конца XV века, который вопиюще возводил молодых, привлекательных мужчин на руководящие посты в Католической церкви. Его любимец, племянник Пьетро Риарио (сын его сестры), стал кардиналом в двадцать лет. Сикст потакал своему распутному родственнику, который буквально носил золотые одежды, держал собственную любовницу, имел несколько сотен слуг и устраивал вечеринки, заполненные молодыми мальчиками и профессиональными путанами, которые длились до глубокой ночи. В итоге, накопив уйму долгов, молодой кардинал скончался спустя три года после своего назначения на пост.

По слухам, Сикст также получил специальное разрешение, чтобы практиковать содомию в течение летних месяцев. Несмотря на то, что Сикстинская капелла была субсидирована им, Сикст исторически запомнился своими похождениями, амурными делами, кумовством и интригами.

6. Папа Бенедикт IX


Папа Бенедикт IX считался демоном из Ада в обличье священника. \ Фото: laotracara.co.

Папа Бенедикт IX считался демоном из Ада в обличье священника. \ Фото: laotracara.co.

 

По общему мнению, Бенедикт IX был не только плохим папой, а и скверным человеком. Современник назвал его «демоном из ада в обличье священника». Даже католическая энциклопедия, которую часто обвиняют в сглаживании папской истории, называет его «позором кафедры Святого Петра». Один из самых молодых пап, когда-либо избранных, в 1032 году он сразу же начал тратить папскую казну в борделях и на разврат, устраивая групповые оргии, в которых участвовали мужчины и животные.

Его поведение было шокирующим даже по римским меркам: его первое папство закончилось, когда разгневанные римляне восстали и изгнали его ненадолго в 1036 году. Он будет эксплуатировать политику и будет восстановлен, только чтобы быть удалённым снова в 1044. Бенедикт собрал армию и в 1047 году в третий раз отвоевал папство. Мудро, учитывая свою непопулярность, он решил продать папство и жениться. Как правило, он раз за разом менял своё мнение, ввергая политическую ситуацию в хаос.

В конце концов он был насильственно изгнан и отлучён от церкви, после чего отрёкся от своих путей и в 1056 году ушёл в монастырь. Он единственный папа с тремя отдельными сроками в должности и единственный папа, который открыто продал эту должность с аукциона.

7. Папа Иоанн XII


Папа Иоанн XII превратил папский дворец в бордель. \ Фото: onashem.mediasole.ru.

Папа Иоанн XII превратил папский дворец в бордель. \ Фото: onashem.mediasole.ru.

 

Документально подтверждённое папское распутное поведение восходит к Х веку с Иоанном XII. Назначенный папой в возрасте восемнадцати лет 16 декабря 955 года, Иоанн XII получил это назначение через своего отца, Римского князя, который правил городом в течение двадцати лет. Иоанн XII, скорее всего, был незаконнорождённым, и поскольку он был одновременно религиозным и светским лидером Рима, он игнорировал безбрачие.

Он якобы вступил во внутрисемейные отношения и, по слухам, превратил Папский дворец в бордель. Ходили слухи, что он умер от рук ревнивого мужа, который застал Иоанна за прелюбодеянием с чужой женой.

8. Лев X


Лев X вёл поборы и предпочитал мужчин. \ Фото: alaintruong.com.

Лев X вёл поборы и предпочитал мужчин. \ Фото: alaintruong.com.

 

Преемником Юлия II стал Лев X, первый папа Медичи, сын Лоренцо Медичи, прозванный «il Magnifico». Несмотря на все предостережения и напутствия отца, жить в Риме было не так-то просто, и к сожалению, Лев X продолжал практику сбора денег, продавая как индульгенции, так и должности. Он также упоминается в двух современных историях как имевший рутинную связь с мужчинами-любовниками, ко всему прочему, о нём упоминают в современной истории гомосексуалистов «кто есть кто», тем самым подтверждая его связь с мужчинами и разгульный образ жизни.

9. Папа Павел III


Папа Павел III обзавёлся пятью детьми от любовницы. \ Фото: google.com.

Папа Павел III обзавёлся пятью детьми от любовницы. \ Фото: google.com.

 

Алессандро Фарнезе (Папа Павел III) был членом богатого и влиятельного дома Фарнезе, итальянской семьи в эпоху Возрождения. Его сестра Джулия, по слухам, была любовницей Папы Александра VI. Результатом этих отношений стало назначение Фарнезе кардиналом в молодости.

В юности Алессандро не обращал внимания на обеты безбрачия, открыто имея пятерых детей от любовницы по имени Сильвия Руффини. Все эти дети будут признаны его потомками и займут высокие дворянские посты в итальянском обществе, особенно его сын Пьер Луиджи Фарнезе, первый герцог Пармы.

Хотя его дети будут официально признаны в 1513 году, Фарнезе разорвал отношения со своей любовницей, когда он взошёл на папский престол в 1534 году. Как папа римский, он наиболее известен тем, что отлучил Генриха VIII от церкви и поручил многочисленные проекты Микеланджело.

10. Папа Лев XII


Папа Лев XII стал отцом по меньшей мере троих детей. \ Фото: id.wikipedia.org.

Папа Лев XII стал отцом по меньшей мере троих детей. \ Фото: id.wikipedia.org.

 

Урожденный Аннибале делла Дженга, Лев XII был одним из самых консервативных и непопулярных пап XIX века. За шесть лет своего правления, начиная с 1823 года, он ввёл множество законов и постановлений, включая запрет евреям владеть личной собственностью, запрет на алкоголь в Риме и возобновление правил, невиданных со времён Средневековья. Он был избран папой, несмотря на своё слабое здоровье. На самом деле он был компромиссным кандидатом, который, по мнению большинства, не проживёт долго.

Назначенный Пием VI в 1794 году папским нунцием во Францию, Австрию и несколько германских государств, он, как полагают, зачал троих незаконнорождённых детей в любовной связи с женой швейцарского гвардейца. Вера в то, что это будет его последнее назначение в церкви, по-видимому, придала ему фаталистическое отношение к своим святым обязанностям. Он прожил ещё три десятилетия после своего назначения мучаясь со здоровьем, и в конце концов скончался в 1829 году.

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Кто из понтификов не очень серьёзно относился к целибату, и Почему церковь закрывала на это глаза

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