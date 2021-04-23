Кто из понтификов не очень серьёзно относился к целибату, и Почему церковь закрывала на это глаза

1. Папа Александр VI

Папа Александр VI стал отцом девяти детей. \ Фото: google.com.ua.

2. Павел II

Павел II якобы скончался во время интимной близости с мужчиной. \ Фото: aminoapps.com.

3. Папа Юлий II

Папа Юлий II был покрыт позорными язвами. \ Фото: pinterest.es.

4. Юлий III

Юлий III сделал своего любовника простолюдина кардиналом. \ Фото: blogspot.com.

5. Сикст IV

Сикст IV был втянут в грандиозный скандал с участием своего племянника.

6. Папа Бенедикт IX

Папа Бенедикт IX считался демоном из Ада в обличье священника. \ Фото: laotracara.co.

7. Папа Иоанн XII

Папа Иоанн XII превратил папский дворец в бордель. \ Фото: onashem.mediasole.ru.

8. Лев X

Лев X вёл поборы и предпочитал мужчин. \ Фото: alaintruong.com.

9. Папа Павел III

Папа Павел III обзавёлся пятью детьми от любовницы. \ Фото: google.com.

10. Папа Лев XII

Папа Лев XII стал отцом по меньшей мере троих детей. \ Фото: id.wikipedia.org.