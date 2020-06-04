Красота удивительных природных явлений

Невероятные природные явления не перестают нас удивлять. На нашей планете существует множество прекрасных уголков неземной красоты, от одного вида которых захватывает дух. Земля гораздо более удивительная, чем вы можете себе представить: некоторые ее явления настолько редки, что, возможно, вы о них никогда не слышали, при этом они фантастически красивы. Хотите убедиться в этом? В этом выпуске мы расскажем вам про самые удивительные явления на планете Земля.



1. На одном из пляжей в Новой Зеландии, недалеко от деревни Мореаки, были найдены огромные сферические камни. Необычная форма и размеры камней, которые так и назвали «мореаками», как магнитом притягивают туристов. Две трети камней имеют диаметр от 1,5 до 2,2 метра, а самые крупные — 3 метра. 2. Камни Moreaki состоят в основном из грязи, ила и глины, которые застыли в породообразующем кальците. По легенде, бытующей среди местных жителей, это остатки тыкв и клубней сладкого картофеля, которые море выбросило на берег из тонущего каноэ предков коренных жителей этих земель. 3. Окологоризонтальная дуга, или огненная радуга — это уникальное оптическое явление, которое представляет собой горизонтальную радугу. Она появляется в небе, когда солнечные лучи пронзают ледяные кристаллы в перистых облаках. При этом угол наклона солнца над горизонтом должен быть больше, чем 58 градусов. Преломление света в таких условиях делает цвета окологоризонтальной дуги чище, чем цвета обычной радуги.

4. Огненная радуга обычно появляется низко над горизонтом. Цветные дуги можно увидеть в основном в средних широтах с мая по август, всего примерно около 200 часов в год . 5. Вертикальные лучи света или световые колонны, уходящие прямо в небо, выглядят как нечто неземное. Это явление возникает, когда свет отражается от почти вертикально падающих кристалликов льда. Как правило, такие пучки света можно наблюдать, когда солнце находится низко над горизонтом — сразу после восхода солнца или перед закатом. 6. Мерцающие синим цветом волны можно увидеть очень редко и всего в нескольких местах в мире. Люминесцентное свечение воды происходит из-за живущих в ней организмов — планктона и водорослей. При свете дня они выглядят очень невзрачно, скорее напоминают коричневое пятно на воде. А ночью в результате биохимических процессов, происходящих в них, начинается эффектное свечение, от которого нельзя оторвать глаз.7. Это красивое и завораживающее явление, которое можно увидеть в основном в теплых морях, где обитает планктон и водоросли, обладающие люминесцентными свойствами. На фотографии вы видите, как ее автор «бомбардировал» планктон камнями , и получились такие красивые светящиеся «взрывы».8. Эти замороженные пузыри, напоминающие пузырьки шампанского, очень красивы, но весьма опасны. Встретить их можно на озере Авраама в Канаде, однако курильщикам мы не рекомендуем туда ехать, а все потому, что внутри пузырей содержится не воздух, а горючий газ — метан. Если проколоть пузырь вблизи огня, он взорвется, выбрасывая вверх пламя.9. А знаете, откуда в пузырьках появился метан? Это происходит из-за… бактерий. Когда опавшие листья и мертвые животные опускаются на дно озера, ими питаются бактерии, выделяя при этом метан. А при контакте с замерзшей водой метан собирается в белых кармашках льда . 10. Бабочки монарх известны своими массовыми миграциями: сотни тысяч этих насекомых из Северной Америки устремляются на юг, преодолевая огромные расстояния, чтобы там перезимовать. По оценкам ученых, на зимовку в Мексику прилетает около 14 миллионов особей этого вида.11. Леса, в которые прилетают на зимовку бабочки монарх, от такого обилия этих созданий меняют свой цвет с зеленого на оранжевый. В некоторых частях Мексики бабочки занимают территорию площадью до 8 гектаров. Случалось, что под тяжестью нескольких тысяч бабочек ломались ветки деревьев. 12. Явление, которое вы видите на этой фотографии, возникает, когда приливная волна сталкивается с водой из реки или залива, текущей в противоположном направлении. Это происходит в тех местах, где разница между уровнем воды до и после прилива составляет более 6 метров. В Европе такое явление можно наблюдать в Великобритании и во Франции. 13. Такой грозы испугался бы и сам Зевс. Это необычное явление происходит только в Венесуэле — в месте, где река Кататумбо впадает в озеро Маракайбо. Такие грозы здесь не редкость: образуются от 140 до 160 раз в году и могут продолжаться до 10 часов. В течение только одного часа в небе появляется около 280 молний, которые достигают в длину от 2-х до 10-ти километров и даже больше. Считается, что венесуэльская гроза является крупнейшим в мире генератором озона. А вспышки молнии видны с расстояния в сотни километров, поэтому явление получило название «Маяк Маракайбо». 14. На протяжении многих лет ученые пытаются узнать причину образования этих необычных «волшебных кругов» в пустыне Намиб на юго-западе Африки. Диаметр кругов может достигать от 2 до 15 метров. Коренные жители пустыни считают, что это боги оставляют следы, ступая по земле. По мнению ученых , наиболее вероятной причиной возникновения волшебных кругов в пустыне является жизнедеятельность термитов, которые питаются корнями травы и просто так ее «выедают».Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: