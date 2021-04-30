Как легендарная «Чайка» совершила переворот в советском автопроме

В советские времена о «Чайке» можно было только мечтать
«Чайка» считается одним из популярнейших авто Советского Союза. Машину представительского класса создали специально для первых лиц государства и чиновников, а простые граждане могли только любоваться проезжающими красавцами-автомобилями. «Чайка» была на службе у государства с середины XX века и до 80-х годов. Как же появился знаменитый автомобиль - расскажет Novate.ru.
Зарождение «семейства крылатых»
Выпуск серийного производства «Чаек» начался в 1959 году / Фото: pbs.twimg.com
В XX веке автопром развивался стремительно, особенно в Европе и США. По сравнению с заграничными авто, правительственный предшественник «Чайки» ЗИМ-12 выглядел крайне устаревшим. А ведь СССР не мог отставать. Новенький ГАЗ-13, он же «Чайка», получился под стать «конкурентам», разве что кондиционера не имел. Американские тенденции автопрома коснулись всего мира, поэтому неудивительно, что «Чайка» напоминала Packard Caribbean 1955 года. А в Европе производством машин такого класса занимались только Rolls-Royce и Facel.
Первый прототип «Чайки» увидел свет в 1958 году, а серийное производство авто началось через год. В машину установили двигатель мощностью 195 лошадиных сил, оснастили трехступенчатой коробкой-автомат, электростеклоподъемниками, системой усилителя руля и тормозов. Автомобиль выглядел солидно и массивно, но при этом развивал скорость до 160 км/ч. Вместе с классическими ГАЗ-13 начали производить и машины для других правительственных нужд. Например, лимузины со внутренней перегородкой ГАЗ‑13А, санитарные «черные доктора» ГАЗ‑13С и кабриолеты ГАЗ‑13Б.
Отличие от американца
По дизайну «Чайка» напоминала американский Packard Caribbean 1955 года / Фото: cdn1.mecum.com
Несмотря на внешнюю схожесть, американский Packard Caribbean выглядел скорее легкомысленно и беспечно. Черная же «Чайка» со строгим серым салоном ассоциировалась с делами государственной важности. ГАЗ-13 не продавали, а дарили за заслуги. По расчетам, розничная стоимость «Чайки» составила бы рекордные 17 500 рублей. В те времена это была астрономическая сумма, ведь даже «Волгу» за 5500 рублей могли позволить далеко не все советские граждане. К правительственному авто обычно прилагался немногословный и надежный шофер, большая квартира не в хрущевке, дача за городом и отдых в лучших советских санаториях.
«Форма одежды» членов правительства тоже мало чем отличалась: плащ, пальто, костюм, шляпа в серо-темных оттенках. Удивительно, но машина гармонировала не только с образом жизни, но и с рабочим кабинетом чиновников. В огромной комнате располагался массивный письменный стол, стены украшали дубовые панели и портреты партийного руководства. Машины «трудились» не только в СССР, их также отправляли советским дипломатам в зарубежные посольства. Один автомобиль даже находился в автопарке консульства США.
Как сложилась жизнь «Чаек»
В 1977 создали новую модель ГАЗ-14, которую выпускали параллельно с ГАЗ-13 / Фото: 3.404content.com
Первый рестайлинг модели провели уже в 1962 году. В ГАЗ-13 обновили карбюратор и отделку салона, заменили ремни безопасности, колпаки и установили двухконтурную тормозную систему. Внешний вид автомобиля остался прежним. «Чайка» служила членам правительства несколько десятилетий. Ее дизайн уже заметно устарел, однако модернизировать машину не стали. Вместо этого создали новую модель - ГАЗ-14, которую с 1977 по 1981 годы выпускали параллельно с ГАЗ-13. В 80-х «Чайку» сняли с производства, освободив дорогу современным авто. Всего за время существования автомобиля выпустили 3000 экземпляров.
Специально для Валентины Терешковой ГАЗ-13 покрасили в белый цвет / Фото: allegro-novosibirsk.ru
За заслуги перед страной «Чайки» дарили: первой женщине-космонавту В. Терешковой, полководцу Г. Жукову, кубинскому революционеру Ф. Кастро, писателю М. Шолохову, балерине Г. Улановой. Машина Терешковой была и вовсе эксклюзивной, поскольку специально для нее авто покрасили в белый цвет. Также ГАЗ-13 успел засветиться в кино, сыграв немало эпизодических и заметных ролей. На экране автомобили возили положительных героев из правительства или ненароком мелькали на улицах.
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