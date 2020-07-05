Преимущества питьевой воды

Поддержание гидратации крайне важно для здоровья, но многие люди не потребляют достаточное количество жидкости каждый день. Для правильного функционирования все клетки и органы организма нуждаются в воде. Вот несколько причин, по которым наше тело нуждается в воде:











1. Смазывает суставы. Хрящ в суставах и дисках позвоночника, содержит около 80 процентов воды. Длительное обезвоживание может уменьшить способность суставов поглощать удары, что приводит к боли в суставах. 2. Образует слюну и слизь. Слюна помогает нам переваривать пищу и сохраняет влажность рта, носа и глаз. Это предотвращает трение и повреждение. Питьевая вода также держит рот в чистоте. Потребляемая вместо подслащенных напитков, он также может уменьшить разрушение зубов. 3. Она поставляет кислород по всему телу. Кровь на 90% состоит из воды, а кровь переносит кислород в разные части тела. 4. Повышает здоровье и красоту кожи. При обезвоживании кожа может стать более уязвимой для кожных заболеваний и преждевременных морщин.







5. Пищеварительная система зависит от воды. Для нормальной работы кишечника нужна вода. Обезвоживание может привести к проблемам с пищеварением, запорам и чрезмерной кислотности желудка. Это увеличивает риск изжоги и язв желудка.



6. Вода помогает поддерживать кровяное давление. Недостаток воды может привести к тому, что кровь станет гуще, что приведет к повышению артериального давления. 7. Вода делает минералы и питательные вещества доступными. Они растворяются в воде, что позволяет им достигать различных частей тела. 8. Предотвращает повреждение почек. Почки регулируют жидкость в организме. Недостаток воды может привести к камням в почках и другим проблемам. 9. Повышает производительность во время тренировки. Некоторые ученые предположили, что потребление большего количества воды может повысить производительность во время напряженной деятельности. 10. Потеря веса. Вода также может помочь с потерей веса, если ее употреблять вместо подслащенных соков и газированных напитков. Потребление воды перед едой может помочь предотвратить переедание, создавая ощущение сытости.



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