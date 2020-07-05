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Преимущества питьевой воды

Поддержание гидратации крайне важно для здоровья, но многие люди не потребляют достаточное количество жидкости каждый день. Для правильного функционирования все клетки и органы организма нуждаются в воде. Вот несколько причин, по которым наше тело нуждается в воде:

Преимущества питьевой воды

Преимущества питьевой воды

1. Смазывает суставы. Хрящ в суставах и дисках позвоночника, содержит около 80 процентов воды. Длительное обезвоживание может уменьшить способность суставов поглощать удары, что приводит к боли в суставах. Преимущества питьевой воды 2. Образует слюну и слизь. Слюна помогает нам переваривать пищу и сохраняет влажность рта, носа и глаз. Это предотвращает трение и повреждение. Питьевая вода также держит рот в чистоте. Потребляемая вместо подслащенных напитков, он также может уменьшить разрушение зубов. Преимущества питьевой воды 3. Она поставляет кислород по всему телу. Кровь на 90% состоит из воды, а кровь переносит кислород в разные части тела. Преимущества питьевой воды 4. Повышает здоровье и красоту кожи. При обезвоживании кожа может стать более уязвимой для кожных заболеваний и преждевременных морщин.

Преимущества питьевой воды

5. Пищеварительная система зависит от воды. Для нормальной работы кишечника нужна вода. Обезвоживание может привести к проблемам с пищеварением, запорам и чрезмерной кислотности желудка. Это увеличивает риск изжоги и язв желудка.

Преимущества питьевой воды 6. Вода помогает поддерживать кровяное давление. Недостаток воды может привести к тому, что кровь станет гуще, что приведет к повышению артериального давления. Преимущества питьевой воды 7. Вода делает минералы и питательные вещества доступными. Они растворяются в воде, что позволяет им достигать различных частей тела. Преимущества питьевой воды 8. Предотвращает повреждение почек. Почки регулируют жидкость в организме. Недостаток воды может привести к камням в почках и другим проблемам. Преимущества питьевой воды 9. Повышает производительность во время тренировки. Некоторые ученые предположили, что потребление большего количества воды может повысить производительность во время напряженной деятельности. Преимущества питьевой воды 10. Потеря веса. Вода также может помочь с потерей веса, если ее употреблять вместо подслащенных соков и газированных напитков. Потребление воды перед едой может помочь предотвратить переедание, создавая ощущение сытости.

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