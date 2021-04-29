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7 советов из легендарной «Книги о вкусной и здоровой пище», которые сегодня покажутся странными

7 советов из легендарной «Книги о вкусной и здоровой пище», которые сегодня покажутся странными

Пожалуй, трудно найти более информативный источник об основах советского быта, чем легендарная «Книга о вкусной и здоровой пище». Причем, вопреки мнению тех, кто ее никогда не читал, там содержаться не только список рецептов, но и общие советы по выбору продуктов и блюд, организации пространства кухни и сервировки стола, а также лайфхаки по облегчению ведения хозяйства и быта. И вот именно последние представляют нынче особый интерес, ведь для современного человека они выглядят, как минимум, забавно. Вашему вниманию советов из легендарной «Книги о вкусной и здоровой пище», которые сегодня покажутся странными.

7 советов из легендарной «Книги о вкусной и здоровой пище», которые сегодня покажутся странными

1. Лайфхак для чистоты мусорного ведра

Вот золу в ведро сегодня как-то не додумаются насыпать. /Фото: 404content.com

Вот золу в ведро сегодня как-то не додумаются насыпать. 

Сегодня проблема с мусором решается очень просто - покупкой соответствующего пакета в магазине. Однако в СССР пластиковые пакеты появились только в восьмидесятые, а до того люди спасали свои ведра от неприятного запаха парой дельных советов: «...необходимо иметь ведро для сухих пищевых отходов, достаточно вместительное, исправное и всегда закрытое крышкой с ручкой или деревянным кружком. Дно ведра лучше всего засыпать слоем золы или песка».

2. «Гигиена» мусорного ведра

Керосином, оказывается, использовали и для мытья. /Фото: radikal.ru

Керосином, оказывается, использовали и для мытья.

 

Ещё один, кажущийся весьма нетривиальным, лайфхак, которые касается мусорного ведра. «Книга о вкусной и здоровой пище» содержит совет: «Нужно регулярно (раз в 5—10 дней) промывать мусорное ведро дезинфицирующим раствором (в крайнем случае керосином)». Очистка таким образом емкости явно была весьма эффективна. Правда, какое при этом в кухне стояло амбре, можно только догадываться.

3. «Аперитив» после чая

Чай и вино в один прием - совет из советской книги. /Фото: hunterandbligh.com.au

Чай и вино в один прием - совет из советской книги.

Книга дает советы для организации не только традиционных приемов пищи, но и так называемого вечернего чаепития, которым можно заменить ужин, если человек не очень хочет есть. Так вот, именно там можно найти весьма оригинальный совет о том, как сервировать сие мероприятие: «В центре стола поставьте вазы с вареньем и конфетами, около ваз — накрытые салфетками сухарницы с печеньем, возле них — тарелочки с тонко нарезанным лимоном, графины с фруктовыми и ягодными соками, коньяк, сливки или молоко, сахар и розетки для варенья. К такому столу хорошо подать 1—2 бутылки десертного вина». Таким образом, знаменитая советская книга о быте предлагала после вечернего чая, как ни странно, «повысить градус».

4. Лайфхак на случай отсутствия холодильника

Нет в доме холодильника? Запаситесь льдом! /Фото: pinterest.de

Нет в доме холодильника? Запаситесь льдом!

Немало редакций «Книги о вкусной и здоровой пище» вышло еще в те времена, когда в СССР нельзя было обставить квартиру всей необходимой бытовой техникой быстро и без проблем. Ярким примером данной тенденции как раз и является присутствующий там набор лайфхаков на случай, если в кухне еще нет обычного холодильника. Звучат они следующим образом:

«Для хранения продуктов в домашних условиях промышленность выпускает не-большие, весьма удобные холодильники. В них автоматически поддерживается необходимая для хранения продуктов температура. Кроме того, в холодильнике можно при-готовить лед. В летнее время рекомендуется применение и небольших комнатных ледников с закладкой в них натурального или искусственного льда, или в крайнем случае маленького бачка с крышкой для кратковременного хранения на льду небольшого запаса продуктов».

5. Запрет на объединение комнат

Квартиры-студии в советской действительности были недопустимы. /Фото: roomester.ru

Квартиры-студии в советской действительности были недопустимы. 

Довольно интересных правил советскому человеку необходимо было придерживаться для сохранения гигиены на кухне. Речь идет вот об этом совете: «Кухня ни в каком случае не должна одновременно служить и жилым помещением. Хранение верхней одежды и каких-либо других вещей, не имеющих отношения к приготовлению пищи, также недопустимо. Не следует заходить в кухню в верхней одежде и галошах».

Исходя из этих советов, можно с уверенностью утверждать, что концепция квартиры-студии, которая сегодня является очень популярной, для советского быта была попросту недопустимой. Ведь согласно тогдашним санитарным нормам, кухня обязательно должна быть отделена от жилых комнат. Именно поэтому даже в самых крошечных «хрущевках» были предусмотрены полноценные кухни, пусть их площадь и составляет всего пять квадратных метров.

6. Загромождение кухни гаджетами

Оказывается, в СССР был свой набор гаджетов на все случаи жизни. /Фото: art-mod.org/

Оказывается, в СССР был свой набор гаджетов на все случаи жизни.

Сегодня рынок способен оснастить квартиру таким количеством бытовых гаджетов, что ими, пожалуй, можно обставить все комнаты. И кухня в этом отношении исключением не была. Однако, если внимательно прочитать «Книгу о вкусной и здоровой пище», то можно отчетливо понять, что и в Советском Союзе было достаточно предметов и приспособлений, функции которых можно вполне присвоить более универсальным аналогам.

Так, в одном из разделов книги располагается «Примерный набор необходимой посуды», где можно отыскать следующие «узкоспециальные» гаджеты: котелок для варки рыбы, сразу два консервных ножа - ведь один должен открывать металлические банки, а другой - стеклянные, отдельный прибор для шинкования капусты (это при наличии в списке сечки и корытца для овощей), и даже отдельный таз для варенья.

7. Лайфхаки по сервировке стола

Авторы книги советуют даже свою скатерть на конкретный прием пищи. /Фото: factroom.ru

Авторы книги советуют даже свою скатерть на конкретный прием пищи. 

Возвращаясь к советам о сервировке стола, можно отметить, что разные мероприятия по употреблению блюд «Книга о вкусной и здоровой пище» предлагает не только обставлять так, как будто это маленький праздник, но и менять оформление в зависимости от приема пищи. Так, например, сервировка завтрака и обеда начинается с белой накрахмаленной скатерти, а вот уже упомянутый ранее вечерний чай предлагается проводить, предварительно застелив стол более яркой тканью.

Кроме того, в условиях современной тенденции к облегчению и упрощению ведения быта, советы по тому, сколько предметов посуды использовать в определенный прием пиши, откровенно впечатляет. А если сосчитать весь изложенный в «Книге о вкусной и здоровой пище» список необходимых на кухне столовых приборов и посуды, то получится не много, не мало - 90 единиц.

 

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