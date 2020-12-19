Как и с чем их едят, или 11 суперфудов для красоты и здоровья

Сегодня правильно и вкусно питаться, а также тщательно выбирать продукты для своей корзинки стало крайне модно. Однако действительно ли мы знаем о тех продуктах, которые покупаем из-за красивой рекламы, так много, как хотелось бы? В этот раз мы поговорим о суперфудах – продуктах, за которыми охотятся все любители диет и здорового образа жизни.
1. Кокосовое масло
Кокосовое масло. \ Фото: sayyes.com.ua.
Масло кокоса содержит в своём составе огромное количество полезных кислот – от лауриновой до каприловой. Кроме того, оно богато на витамины Е и К, а также отлично походит в качестве средства, с помощью которого укрепляют зубы и десна. А ещё диетологи утверждают, что кокосовое масло подходит тем, кто испытывает частый стресс, а также хочет повысить свой иммунитет естественным способом.
Как применять: использовать в качестве масла для приготовления любой пищи, а также как косметическое средство для волос, тела и лица.
2. Ягоды асаи
Ягоды асаи. \ Фото: bjjmania.ru.
Тропический гость на нашем столе, родом из самой Амазонии. Содержат в себе максимум антиоксидантов, аминокислот, а также обладают большим количеством клетчатки. Могут похвастаться обильным количеством витаминных групп – С, А, В и многих других. Также в ягодах асаи присутствует Кальций, Медь и Магний.
Как применять: одну столовую ложку в день смешивать с напитками (водой, смузи, йогуртами, соками и так далее).
3. Чиа
Семена чиа. \ Фото: baby-journal.eu.
Семена чиа могут похвастаться большим количеством Омега-3, необходимых для нашего организма. Также в их составе присутствует природная клетчатка и различные минералы. С помощью семян чиа можно притупить чувство голода, а также они отлично подходят людям, которые хотят прекратить употреблять глютен.
Как применять: есть несколько ложек (столовых) в день, добавляя в различные салаты, каши, йогурты и многое другое.
4. Семена льна
Семена льна. \ Фото: bljesak.info.
А эти семена удивляют наличием в своём составе аминокислот и клетчатки, а также витаминов группы А и В. Присутствуют в них и жирные кислоты Омега-3, необходимые для правильного развития нашего организма. Как правило, семена льна стоит употреблять в пищу при признаках эмоционального и психологического выгорания.
Как применять: в качестве порошка-добавки к кашам, напиткам и основным блюдам, а также как замену яиц в тесте.
5. Маковый порошок
Маковый порошок. \ Фото: thebestorganicskincare.com.
Иначе его называют перуанским женьшенем, который произрастает высоко в Андах. Его полезные свойства заключаются в наличии огромного количества витаминов (В, С и Е), а также макро- и микроэлементов – Кальция, Цинка, Фосфора и многого другого. Считается, что маковый порошок идеально подходит женщинам, улучшая не только их уровень гормонов, но и сексуальное желание. Кроме того, маковый порошок прекрасно справляется с кожными проблемами и стимулирует её регенерацию.
Как применять: употреблять в чистом виде, начиная с одной столовой ложки в день, а также добавлять в батончики и теплые напитки.
6. Ягоды годжи
Ягоды годжи. \ Фото: stackumbrella.com.
Эти ягоды обладают большим количеством антиоксидантов, а также имеют в своём составе витамин А. С их помощью можно укрепить зрение, улучшить кожу, а также снять усталость и первые признаки стресса.
Как применять: пять столовых ложек в день в любом виде, начиная от употребления в замоченном состоянии и заканчивая добавлением в йогурты и соки.
7. Конопляные семена
Конопляные семена. \ Фото: google.com.ua.
Семена конопли являются природным источником протеина, ведь здесь его больше, чем в любом мясе или химическом коктейле. Также семена имеют в составе жирные кислоты Омега-3. Не обошлось и без минералов с клетчаткой: в семенах присутствует Кальций, Цинк, Железо и Магний.
Как применять: три-четыре столовых ложки добавлять в каши, соки и смузи на протяжении дня.
8. Какао-порошок
Какао-порошок. \ Фото: royal-forest.org.
В порошке из какао-бобов присутствует масса полезных элементов в виде антиоксидантов и витамина В. Также в нем можно отыскать Железо и Калий в нужных для организма количествах. Кроме того, какао-порошок полностью безопасен и натурален, подходит на замену магазинным сладостям. Его рекомендуют употреблять для улучшения аппетита и работы желудка, а также тогда, когда требуется расслабиться и быстро уснуть.
Как применять: одна-две столовые ложки на день, которые можно включать в напитки (горячее какао) и даже в выпечку.
9. Морская водоросль
Спирулина. \ Фото: msn.com.
Как и любой другой ингредиент со дна моря или океана, спирулина богата Йодом и другими минералами. Кроме того, в ней содержатся ценные антиоксиданты. С их помощью можно улучшить память и общее состояние организма, значительно повысить бодрость. Также спирулину рекомендуют употреблять в пищу для улучшения состояния желудка и пищеварения в целом, а также людям, у которых наблюдаются сердечные недуги.
Как применять: допустимо употреблять в любом виде, к примеру, две столовые ложки порошка в день в качестве добавки к напиткам (йогуртам, воде или сокам).
10. Какао (масло)
Масло какао-бобов. \ Фото: dietchoco.jp.
Масло какао-бобов является природным источником Омега кислот. Также в нем содержатся антиоксиданты, клетчатка и большое количество минералов. Конечно же, в какао присутствуют и витамины, необходимые для функционирования организма. А потому масло какао отлично подходит для укрепления иммунной системы.
Как применять: добавлять в десерты и батончики, использовать как масло для тела, лица и волос.
11. Порошок из ростков пшеницы
Порошок из ростков пшеницы. \ Фото: lofficiel.com.
Ростки пшеницы незаменимы для женской половины планеты, поскольку обладают омолаживающими свойствами. В них содержатся витамины групп А, К и Е, а также антиоксиданты. Такой порошок отменно влияет на иммунную систему, повышает бодрость организма, позволяет очиститься от вредных токсинов и шлаков. А ещё ростки пшеницы рекомендованы кормящим женщинам для улучшения лактации.
Как применять: две столовые ложки развести в стакане чистой воды и принимать каждый день.
Бонусы в виде рецептов
1. Лосось в семенах чиа
Лосось с семенами чиа. \ Фото: agroselprom-a.com.
Красная рыбка – лучшее украшение каждого стола. А чтобы она получилась действительно вкусной, постной и не жирной – попробуйте запечь её вместе с семенами чиа, вооружившись этим рецептом.
Ингредиенты:
• Филе – 400 г;
• Семена чиа – 125 г;
• Кунжут – 70 г.
Для заправки:
• Мёд – 1 ч.л;
• Масло оливковое – 1 ч.л;
• Соль и специи – по вкусу.
Лосось в панировке из семян чиа. \ Фото: fr.freepik.com.
Способ приготовления:
• Кунжут соединить с семенами чиа, размешать;
• Филе промыть и обвалить в семенах;
• Противень смазать или застелить пергаментом;
• Выложить на него рыбу;
• Отправить в духовку и печь около десяти минут с каждой стороны;
• Соединить ингредиенты для соуса, размешав до единой консистенции;
• При желании добавить лимон;
• Смазать рыбу соусом перед подачей.
2. Коктейль из ягод асаи
Коктейль из ягод асаи. \ Фото: google.com.ua.
Когда хочется освежиться, но при этом нет желания пить вредные сладкие воды, можно сделать лёгкий и сытный коктейль из ягод асаи, способный не только удовлетворить жажду, но и принести пользу.
Ингредиенты:
• Порошок из ягод – 1 ст.л;
• Банан – 1 шт;
• Йогурт без добавок – 1 баночка;
• Мёд – 1 ч.л.
Вкусно и полезно. \ Фото: ecobar.by.
Способ приготовления:
• Залить все ингредиенты в чашу блендера;
• Банан можно предварительно нарезать на кусочки, сняв кожуру;
• Перебить на средней мощности до однородности и густоты;
• Выложить в миску и украсить ягодами или корицей.
3. Салат с семенами льна и конопли
Салат с семенами льна и конопли. \ Фото: hochu.ua.
И, конечно же, не обойтись и без салата – вкусного, лёгкого и простого в приготовлении, что займет всего пятнадцать минут времени и подарит новые вкусовые ощущения.
Ингредиенты:
• Шпинат – 250 г;
• Сельдерей – 1 стебель;
• Свекла – 1 шт;
• Черри – 4 шт;
• Зелень – пучок;
• Масло (любое) – по вкусу;
• Семена – по 1 ст.л. каждых;
• Соль и перец – по вкусу;
• Сок лимона.
Лёгкий летний салат. \ Фото: pinterest.es.
Способ приготовления:
• Очистить и нарезать все ингредиенты (можно предварительно отварить);
• Перемешать между собой;
• Всыпать семена, размешать;
• Посолить;
• Сбрызнуть лимонным соком и подавать к столу.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии