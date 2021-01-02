15 заботливых и нежных голливудских отцов

Несмотря на то, что в СМИ часто мелькают фотографии разгульной жизни многих знаменитостей, есть все же среди звезд те, кто давно обзавелся семьей и все свободное время проводит с родными и близкими. Мы подобрали для вас несколько милых фотографий заботливых и нежных голливудских отцов со своими детьми.







Мэттью МакКонахи и его дочка Вида.







Малышка Инди в руках отца, Криса Хемсворта.







Бен и его младшая дочь Серафина Роуз Элизабет Аффлек.







Вин Дизель и малышка Паулина, названная в честь Пола Уокера







Орландо Блум и Флинн Блум.







Марк Уолберг с Брендоном и Майклом.







Ченнинг Татум и его малышка Эверли.







Хью Джекман в парке с дочкой Авой.







Джастин и Сайлас Тимберлейк.







Колин Фаррелл с сыном Джеймсом.







Лев Шрайбер и его младший сынишка Сэм.







Мэтт Деймон с дочками Изабеллой (справа) и Стеллой (на руках).





Брэд Питт с дочкой Шайло Нувель.







Том Круз и Сури.







Брюс Уиллис и маленькая Эвелин.



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