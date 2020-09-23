25 самых вкусных ресторанов мира

Ежегодно эксперты в области высокой кухни выбирают лучшие рестораны мира. В этом году во время церемонии в Лондоне испанский El Celler de Can Roca снова вышел на первое место.
Сегодня мы предлагаем вам взглянуть на первые 25 строчек этого списка, который создается на основе голосования более 900 международных журналистов и лидеров ресторанной индустрии.
Fäviken
Ярпен, Швеция
Место в списке прошлого года: 19
Сколько лет в списке: 4
Ресторан Fäviken шеф-повара Магнуса Нильссона находится на краю земли, почти в 600 километрах от Стокгольма, в северо-западной части Швеции. Это один из самых необычных ресторанов на планете, поскольку находится в глубинке, вдали от шумных городов, на территории поместья Нильссона площадью в 8000 га. Мясо и овощи, которые подаются в этом заведении, любовно выращены здесь же, в поместье.
Ultraviolet by Paul Pairet
Шанхай, Китай
Место в списке прошлого года: не было
Сколько лет в списке: 1
Посетители прибывают в тайное место, где находится «Ультрафиолет», на мини-автобусе. Зал представляет собой белую пустую комнату с единственным столом на 10 человек. Пока подают обед или ужин из 20 блюд, шеф-повар Пол Пейрэ усиливает чувства гостей, наполняя комнату различными ароматами, меняя музыку для каждого блюда и заливая стол и стены разноцветным светом. Пейрэ любит называть свои блюда смело, например «Не могу бросить» — это такая «сигарета», завернутая в мусс из фуа-гра, которую подают вместе с «пеплом» из черной капусты… сервируют, конечно же, на пепельнице.
White Rabbit
Москва, Россия
Место в списке прошлого года: не было
Сколько лет в списке: 1
Ресторан «Белый кролик» находится в центре Москвы, на крыше Смоленского пассажа. Это туннель в небе со стеклянными стенами, который задекорирован в тематике «Алисы в Стране чудес». Здешний шеф-повар Владимир Мухин сочетает местные продукты и современные способы приготовления, в результате чего на свет появляются такие блюда, как роллы из кролика и капусты под соусом из фуа-гра. Его борщ также уже стал легендой.
Nahm
Бангкок, Таиланд.
Место в списке прошлого года: 13
Сколько лет в списке: 4
В ресторане Nahm австралийский шеф-повар Дэвид Томпсон добавляет к тайской кухне историческую изюминку. Ресторан с деревянными столиками и кирпичными колоннами расположен в первоклассном отеле Metropolitan в Бангкоке. Мастер тайской кухни, Томпсон возродил гриль южного стиля из мидии в скорлупе кокосовых орехов, приготовленный с карри и кокосовым кремом, копченую рыбу карри с куриной печенью и моллюсками.
Le Chateaubriand
Париж, Франция
Место в списке прошлого года: 27
Сколько лет в списке: 7
Баскский шеф-повар поистине вдохнул новую жизнь в парижскую ресторанную сцену. В 2006 году шеф-повар Инаки Айцпитарте открыл Chateaubriand — современный и доступный (вкусное меню всего за 70 евро) ресторан со столиками без скатертей и кухней, которую можно назвать только вкусной, и никак иначе. Здесь стоит заказать фирменный салат из кальмаров с морской спаржей, луком, красной смородиной и морскими водорослями.
The Ledbury
Лондон, Англия
Место в списке прошлого года: 10
Сколько лет в списке: 5
Австралийский по рождению шеф-повар Бретт Грэм возвел ресторан The Ledbury до статуса звезды Michelin. Современная французская кухня здесь высшего качества, а атмосфера царит спокойная и непринужденная. Одним из лучших блюд шеф-повара является баранья вырезка и шейка с розмарином, артишоками, семечками и чесноком.
Azurmendi
Ларрабесуа, Испания
Место в списке прошлого года: 26
Сколько лет в списке: 2
Шеф-повар Энеко Аткса готовит на профессиональном уровне с 15 лет. Он может легко справиться с такими сложными блюдами, как «вывернутое» яйцо с трюфелями и лапша из кальмара. Пионер ультразвуковой кухни, Аткса также заботится о рациональности и экологичности. Ведь этот ресторан не только использует геотермальную технологию для нагревания и охлаждения зала, но и самостоятельно утилизирует отходы и собирает дождевую воду.
Le Bernardin
Нью-Йорк, США
Место в списке прошлого года: 21
Сколько лет в списке: 10
Эрик Рипертс из Le Bernardin действительно знает, что такое морепродукты и как их готовить. В этом первоклассном ресторане подают только самые свежие блюда самыми креативными способами. Например, тут можно отведать вареного ската с теплыми устрицами, беконный микс и эмульсию из дижонской горчицы и хереса. Девиз ресторана? «Рыба — звезда тарелки».
Arzak
Сан-Себастьян, Испания
Место в списке прошлого года: 8
Сколько лет в списке: 12
Этот семейный ресторан в Сан-Себастьяне возглавляет Хуан Мари Арзак, а также его дочь Елена Арзак Эспина — победительница конкурса «Лучшая женщина шеф-повар 2012 года». Блюда, которые подают в этом ресторане, представляют собой современную баскскую кухню. Фирменные блюда — лобстер в хрустящей картофельной корочке с соусом кобайба и красным перцем.
Pujol
Мехико, Мексика
Место в списке прошлого года: 20
Сколько лет в списке: 5
Шеф-повар ресторана Энрике Олвера не боится сушеных насекомых в своих блюдах. Его закуска из морского окуня с тортильей и пюре из черной фасоли — потрясающий подход к традиционным мексиканским вкусам. А с 27 опытными поварами на кухне каждое блюдо будет изысканным.
Steirereck
Вена, Австрия
Место в списке прошлого года: 16
Сколько лет в списке: 7
Хайнц Райтбауэр известен своими сенсационными блюдами, которые он мастерски готовит в своем ресторане Steirereck. Блюда этого шефа называют неоавстрийскими с винтажным уклоном, ведь он играет с кулинарной историей Австрии и использует такие редкие ингредиенты, как голова дикого кабана или корень настурции.
Astrid y Gastón
Лима, Перу
Место в списке прошлого года: 18
Сколько лет в списке: 10
В ресторане Astrid y Gastón традиционная перуанская еда сочетается с высокой кухней благодаря шеф-поварам Гастону Акурио, Астриду Гучше и Диего Алкантара Менако. Рыба высшего качества под мисо-соусом с хрустящими устрицами остается одним из самых вкусных блюд ресторана. Бонус: обратите внимание на их остроумные и оригинальные описания к блюдам.
Asador Etxebarri
Ачондо, Испания
Место в списке прошлого года: 34
Сколько лет в списке: 7
Asador Etxebarri — отличный способ продегустировать всевозможные блюда, приготовленные на огне и дыму. Здешний шеф-повар Виктор Аргуинзониз концентрирует все свои кулинарные идеи (да и всю свою жизнь) вокруг гриля. В каждом блюде этого ресторана есть немного дымка, а местные называют его «Ферран Адрия очага». Повар известен своим домашним чоризо, которое он часто готовит под тартаром. Меню — от 125 евро.
L’Arpège
Париж, Франция
Место в списке прошлого года: 25
Сколько лет в списке: 12
Гурманы со всего света отправляются в Париж, только чтобы попробовать еду от Алана Пассарда в ресторане L’Arpège, особенно его Oeuf à la Coque — слегка сваренный яичный желток с крем-фрешем, кленовым сиропом, уксусом и специями. Основная тема его блюд вращается вокруг свежих овощей, и ресторан полностью заслуживает свои три звезды Michelin.
Mirazur
Ментона, Франция
Место в списке прошлого года: 11
Сколько лет в списке: 7
Этот ресторан находится на французско-итальянской границе Лазурного берега и посвящен в основном морепродуктам. Шеф-повар Мауро Колагреко меняет меню практически каждый день, основываясь на доступности свежих морепродуктов и того, что растет на органическом огороде ресторана.
Gaggan
Место в списке прошлого года: 17
Сколько лет в списке: 2
Родившийся в Калькутте шеф-повар Гагган Ананд подает в этом ресторане новые индийские блюда. Gaggan стал популярным рестораном в Азии, и это неудивительно, ведь здесь есть такие блюда, как Chowpati Year 2050 — интересный подход к уличному снеку papdi chaat: сферическое йогуртовое «яйцо» на жареной лепешке с пряной пенкой и тамариндовым чатни.
D.O.M.
Сан-Паулу, Бразилия
Место в списке прошлого года: 7
Сколько лет в списке: 10
Алекс Атала и шеф-повар Джованни Карнейро подняли современную бразильскую кухню на новый уровень. Они используют ингредиенты из тропического леса Амазонки, чтобы создать такие блюда, как свежая сердцевина пальмы с морскими гребешками и коралловым соусом. В списке лучших 50 шеф-поваров мира Алекс Атала описывается как «частично шеф-повар, частично историк, частично ботаник».
Narisawa
Токио, Япония
Место в списке прошлого года: 14
Сколько лет в списке: 7
Ресторан известен своим креативным использованием японских ингредиентов во французской кухне. Шеф-повар Йосихиро Нарисава продолжает удивлять гостей своими «естественными» блюдами и неожиданными презентациями. Как вам, например, трубки из масла, которые похожи на мох?
Dinner by Heston Blumenthal
Лондон, Англия
Место в списке прошлого года: 5
Сколько лет в списке: 4
Хестон Блюменталь нанял шеф-повара Эшли Палмер-Уоттс, чтобы присматривать за Dinner — рестораном, известным своей любовью к британской гастрономии. За столом шеф-повара гости могут увидеть, как Эшли с командой создают такие потрясающие блюда, как парфе из фуа-гра с жаренным на гриле хлебом и свининой — рецепт 1820-х годов.
Mugaritz
Сан-Себастьян, Испания
Место в списке прошлого года: 6
Сколько лет в списке: 10
Ресторан может похвастаться самыми свежими ингредиентами и многочасовыми экспериментами с такими блюдами, как шоколадное пирожное, холодный миндальный крем и т.д. Шеф-повар Андони Луис Адурис уделяет огромное внимание деталям, чтобы каждая тарелочка была безупречной.
Eleven Madison Park
Нью-Йорк, США
Место в списке прошлого года: 4
Сколько лет в списке: 6
Eleven Madison Park обладает почти театральным меню по 195 долларов на человека. Швейцарский повар Дэниел Хамм готов показать шутливую сторону своего кулинарного таланта в этом заведении. От моркови под тартаром, приготовленной на столе с мясорубкой, до сырной тарелки, подаваемой с виноградом в корзине для пикника, — блюда здесь всегда приятно удивляют.
Central
Лима, Перу
Место в списке прошлого года: 15
Сколько лет в списке: 3
Несмотря на расположение в самом центре Лимы, в ресторане Central есть огород, на котором шеф-повар Виргилио Мартинез экспериментирует с новыми разновидностями фруктов, трав и других продуктов. Мартинез подает перуанские блюда с международным влиянием: звездой меню можно по праву считать блюдо под названием «Экстремальная высота» — оно состоит из замороженного картофеля, кушуро, корня муллаки и амаранта.
Noma
Копенгаген, Дания
Место в списке прошлого года: 1
Сколько лет в списке: 10
Шеф-повар Рене Редзепи — король скандинавской кухни. Он известен тем, что использует ингредиенты, которые сам собирает в соседних лесах и на берегах водоемов. Он любит удивлять гостей своим невероятно вкусным меню из 20 блюд. Обед в Noma ординарным вряд ли назовешь. Подсказка: ваша первая закуска уже спрятана в сервировке стола.
Osteria Francescana
Модена, Италия
Место в списке прошлого года: 3
Сколько лет в списке: 7
Массимо Боттура — гений, стоящий за этим современным итальянским рестораном. В Osteria Francescana вы никогда не узнаете, какие блюда вам будут здесь подавать. Одно из лучших творений Боттуры — блюдо «Камуфляж — заяц в лесу», которое включает в себя тонкий слой фуа-гра, украшенный заячьей кровью, каштаном, пряностями. И все это разложено так, что напоминает камуфляжную форму.
El Celler de Can Roca
Жирона, Испания
Место в списке прошлого года: 2
Сколько лет в списке: 10
В этом году первое место занял ресторан трех братьев Рока. Джоан — шеф-повар, Джозеф — главный сомелье, а Джорди — непревзойденный кондитер. Современная испанская кухня также очень показательна и инновационна. Королевские креветки на гриле с «песком» — незабываемое блюдо.
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