Идеи размещения фотографий в доме

Сложно придумать более уютный, располагающий к душевному разговору и такой тёплый декор, чем семейные фотографии. Они навевают приятные воспоминания, согревают нас изнутри, когда любимых нет рядом, а также привносят особую, неуловимую атмосферу в дом.

Помимо обычных фоторамок, есть немало других оригинальных идей, как можно разместить семейные фото. О 17 таких потрясающих идеях и пойдёт речь ниже:



Необычная идея с колесом и фотографиями



Оригинальные фото на стеклянных бутылках



Такой декор подойдёт даже в качестве поделки в школу



Восхитительное семейное древо











Лоскутное одеяло с принтом фотографий



Старые рамы тоже могут пригодиться в оформлении семейных фотографий













И гирлянда, и фотографии: сказочный декор обеспечен



Фотографии с необычными магнитами на холодильник



Угловые рамки с фото





Расположенные на катушках фотографии



Читать далее →