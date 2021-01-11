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Идеи размещения фотографий в доме

Сложно придумать более уютный, располагающий к душевному разговору и такой тёплый декор, чем семейные фотографии. Они навевают приятные воспоминания, согревают нас изнутри, когда любимых нет рядом, а также привносят особую, неуловимую атмосферу в дом.
Помимо обычных фоторамок, есть немало других оригинальных идей, как можно разместить семейные фото. О 17 таких потрясающих идеях и пойдёт речь ниже:

Необычная идея с колесом и фотографиями
Идеи размещения фотографий в доме
Оригинальные фото на стеклянных бутылках
Идеи размещения фотографий в доме
Такой декор подойдёт даже в качестве поделки в школу
Идеи размещения фотографий в доме
Восхитительное семейное древо
Идеи размещения фотографий в доме
Идеи размещения фотографий в доме

Идеи размещения фотографий в доме
Идеи размещения фотографий в доме
Лоскутное одеяло с принтом фотографий
Идеи размещения фотографий в доме
Старые рамы тоже могут пригодиться в оформлении семейных фотографий
Идеи размещения фотографий в доме
Идеи размещения фотографий в доме

Идеи размещения фотографий в доме
Идеи размещения фотографий в доме
Идеи размещения фотографий в доме
И гирлянда, и фотографии: сказочный декор обеспечен
Идеи размещения фотографий в доме
Фотографии с необычными магнитами на холодильник
Идеи размещения фотографий в доме
Угловые рамки с фото

Идеи размещения фотографий в доме
Расположенные на катушках фотографии
Идеи размещения фотографий в доме
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