Сложно придумать более уютный, располагающий к душевному разговору и такой тёплый декор, чем семейные фотографии. Они навевают приятные воспоминания, согревают нас изнутри, когда любимых нет рядом, а также привносят особую, неуловимую атмосферу в дом.
Помимо обычных фоторамок, есть немало других оригинальных идей, как можно разместить семейные фото. О 17 таких потрясающих идеях и пойдёт речь ниже:
Необычная идея с колесом и фотографиями
Оригинальные фото на стеклянных бутылках
Такой декор подойдёт даже в качестве поделки в школу
Восхитительное семейное древо
Лоскутное одеяло с принтом фотографий
Старые рамы тоже могут пригодиться в оформлении семейных фотографий
И гирлянда, и фотографии: сказочный декор обеспечен
Фотографии с необычными магнитами на холодильник
Угловые рамки с фото
Расположенные на катушках фотографии
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Идеи размещения фотографий в доме
Сложно придумать более уютный, располагающий к душевному разговору и такой тёплый декор, чем семейные фотографии. Они навевают приятные воспоминания, согревают нас изнутри, когда любимых нет рядом, а также привносят особую, неуловимую атмосферу в дом.
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