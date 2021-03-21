Почему расталась самая эксцентричная пара Голливуда: «Универсальный солдат» Лундгрен и «чёрная амазо

Они были удивительной парой: экстравагантная и эксцентричная Грейс Джонс и брутальный «универсальный солдат» Дольф Лундгрен. Он упорно занимался карате и смог добиться весьма впечатляющих успехов на этом поприще, однако прославился он благодаря своей «чёрной амазонке». Их роман продлился несколько лет, каждое появление необычной пары в свете привлекало внимание, но свадебный марш в их честь так и не зазвучал.
В поисках себя
Дольф Лундгрен. / Фото: www.kinokach.com
Ханс Лундгрен в своё время был обычным субтильным подростком, который однажды круто изменил свою жизнь, придя в секцию карате-киокушинкай. С тех пор он стал упорно тренироваться, научился не чувствовать боль и не испытывать жалости к своим соперникам.
После выигрыша чемпионата Швеции по карате Ханс Лундгрен уверился в том, что равных ему нет. Три года он удерживал титул чемпиона Швеции, а в 1979 победил на открытом чемпионате Великобритании. Он стал капитаном национальной сборной, а за этим последовала череда выигрышей в чемпионатах самого разного уровня.
Дольф Лундгрен. / Фото: www.kinowar.com
Сфера его интересов не ограничивалась только спортом. Ханс Лундгрен, помимо карате, был наделён ещё и выдающимися умственными способностями. Он окончил технологический институт в Стокгольме со степенью бакалавра химического машиностроение, затем по этой же специальности получил диплом магистра, но уже в Сиднейском университете.
Дольф Лундгрен. / Фото: www.24smi.org
В Голливуде о Лундгрене и сегодня ходят легенды, в которых превозносятся как его физические данные, так и уровень его интеллекта. В частности, считается, будто уровень его IQ превышает 160, но сам актёр со смехом опровергает наличие у себя гениальности. Впрочем, до того момента, как Хансу предстоит дать первое интервью, должно пройти ещё много времени. А пока на дворе стоит 1983 год, он служит вышибалой в ночном клубе в Кингс-Кросс и готовится к переезду в Бостон, так как смог получить грант на обучение в Массачусетском технологическом институте.
Грейс Джонс. / Фото: www.ladyclever.com
Но в США он переехал уже не один, а вместе с невероятной Грейс Джонс. Ямайская певица в то время была уже настоящей звездой и прославилась благодаря не только своим выдающимся внешним данным и голосу, но ещё и как одна из самых эксцентричных особ того времени.
Грейс была способна на любые безумства, которые объясняла тем, что спокойно жить ей скучно. Она была на девять лет старше Лундгрена, но выглядела она поистине сногсшибательно. Заметив в ночном клубе в Сиднее, где она выступала в тот вечер, брутального вышибалу, Грейс тут же наняла его в качестве своего телохранителя. Она всегда получала то, что хотела, и вскоре Ханс оказался в постели экстравагантной красавицы.
Сладкая парочка
Дольф Лундгрен и Грейс Джонс. / Фото: www.invaluable.com
Поначалу мужское самолюбие Лундгрена было задето, ведь, по сути, Грейс Джонс использовала его для забав. Но вскоре он уже в неё почти влюбился. Впрочем, «чёрная пантера» вряд ли могла кого-то оставить равнодушным. Она делилась с возлюбленным светскими новостями, рассказывала истории о знаменитостях, а Лундгрен внимал ей с интересом, так как с этой стороной жизни знаком не был.
Грейс же всегда помогала своим «мальчикам». Роман с Лундгреном был в самом разгаре, когда Джонс предложили сняться в очередной серии «Бондианы». И она составила протекцию Хансу, согласившись работать в картине только в обмен на небольшую роль для возлюбленного. И она же посоветовала Хансу сменить имя на более звучное. Тогда он стал Дольфом Лундгреном.
Дольф Лундгрен и Грейс Джонс. / Фото: www.grantland.com
Совсем небольшая роль сыграла в жизни вчерашнего каратиста эффект разорвавшейся бомбы. Он вдруг осознал, чем хотел бы заниматься в жизни: не спортом или наукой, а съёмками в кино.
Когда он появился на кастинге на роль русского боксёра в фильме «Рокки-4», Бриджит Нильсен, жена Сталлоне, проводившая пробы, даже не стала на него смотреть: Дольф Лундгрен был слишком высок. Но тут начинающему актёру снова пришла на помощь Грейс Джонс. Она посоветовала ему не переживать, а отправляться на фотосессию, чтобы сделать эффектные фотографии в боевых позах. Снимки впоследствии Грейс лично передала Сталлоне.
Дольф Лундгрен и Грейс Джонс. / Фото: www.twimg.com
Сильвестр Сталлоне согласился взять его на роль Ивана Драго, но при условии, что Дольф Лундгрен нарастит мышцы до съёмок. И пообещал: после выхода «Рокки-4» на экраны Лундгрен проснётся знаменитым. Дольф тренировался день и ночь и смог довести своё тело практически до совершенства.
Дольф Лундгрен и Грейс Джонс. / Фото: www.imgur.com
Грейс Джонс, неуёмная амазонка, была известна своей страстью к экспериментам в спальне. Как вспоминал впоследствии актёр, съёмки в «Рокии-4» запомнились ему ещё и тем, что Грейс нередко приводила домой подружек, с которыми они вместе проводили ночь. А утром Дольф Лундгрен вставал и отправлялся на ринг с Сильвестром Сталлоне.
Испытание славой
Дольф Лундгрен и Грейс Джонс. / Фото: www.twimg.com
Когда Дольф Лундгрен и Грейс Джонс прибыли на премьеру «Рокки-4», всё внимание публики было обращено на темнокожую красавицу. Но уже на следующее утро, стоили им появиться вместе на улице, всё внимание оказалось приковано к Дольфу. Звёздная роль принесла актёру славу, но вместе с ней и расставание с Грейс.
За роль Ивана Драго Дольф Лундгрен получил весьма приличный гонорар и тут же перебрался в Лос-Анджелес, сняв там квартиру. Грейс терпеть не могла этот город и предпочла остаться в Нью-Йорке. К тому же нанятый Дольфом агент категорически запретил актёру поддерживать контакты с певицей, считая, что общение с ней повредит репутации Дольфа.
Дольф Лундгрен и Грейс Джонс. / Фото: www.pinimg.com
Но Грейс Джонс не собиралась мириться с таким положением и решив, что возлюбленного удерживают в Лос-Анджелесе силой, отправилась его спасать, захватив с собой заряженный пистолет. Как признавалась после певица, это был шаг отчаяния, она не собиралась ни в кого стрелять, а просто хотела убедиться в том, что красавец-блондин пойдёт вслед за ней. Она выбила двери его квартиры, кричала о том, что будет стрелять и была намерена «освободить» возлюбленного во что бы то ни стало. Правда, ранен в результате оказался именно Дольф Лундгрен.
Дольф Лундгрен и Грейс Джонс. / Фото: www.bloodyelbow.com
Он не стал писать заявление в полицию на Грейс, но с тех пор ни о каких отношениях не могло быть и речи. Надо отдать должное Дольфу: он всё же поблагодарил Грейс за всё, что она сделала для него. И пообещал никогда не забывать её.
У каждого из них началась своя жизнь, но память об этом невероятном романе хранят старые фотографии, на которых Дольф Лундгрен и Грейс Джонс так молоды и красивы. Впрочем, актёр сдержал своё слово: он не забыл те безумные и полные страсти дни, которые провёл рядом с невероятной Грейс.
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