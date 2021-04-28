Подкормка для малины, после которой она завалит вас урожаем крупных сладких ягод

Малина, как и любая другая культура, нуждается в периодических подкормках, чтобы иметь достаточно питательных элементов для развития и плодоношения. Предлагаем вам весной, когда заморозки спадут, провести простую, но очень эффективную подкормку, после которой вы получите богатый урожай крупных ягод.



Подкормка основана на свежих дрожжах. Можно брать и сухие, но они немного «тормозят». 100 г свежих дрожжей (30 г сухих) растворить в 5 л тёплой воды, добавить 100 г сахара. Оставить в тёмном месте на 2 суток настаиваться. Периодически помешивать. По истечении 2 суток полученный раствор разбавить 1:10 с водой. На 1 куст малины потребуется 5 л разбавленной водой подкормки.



Ещё важно учесть, что дрожжевая подкормка вытесняет калий из почвы. Поэтому через неделю после дрожжевой подкормки нужно внести калий в почву. Удобнее и органичнее всего сделать это при помощи обычной золы. 600 гр золы растворить в 10 л воды и пролить каждый куст. Подкормку дрожжами и золой можно повторить ещё пару раз за сезон.

