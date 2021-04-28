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Подкормка для малины, после которой она завалит вас урожаем крупных сладких ягод

Малина, как и любая другая культура, нуждается в периодических подкормках, чтобы иметь достаточно питательных элементов для развития и плодоношения. Предлагаем вам весной, когда заморозки спадут, провести простую, но очень эффективную подкормку, после которой вы получите богатый урожай крупных ягод.
Подкормка для малины, после которой она завалит вас урожаем крупных сладких ягод
Подкормка основана на свежих дрожжах. Можно брать и сухие, но они немного «тормозят». 100 г свежих дрожжей (30 г сухих) растворить в 5 л тёплой воды, добавить 100 г сахара. Оставить в тёмном месте на 2 суток настаиваться. Периодически помешивать. По истечении 2 суток полученный раствор разбавить 1:10 с водой. На 1 куст малины потребуется 5 л разбавленной водой подкормки.
Подкормка для малины, после которой она завалит вас урожаем крупных сладких ягод
Ещё важно учесть, что дрожжевая подкормка вытесняет калий из почвы. Поэтому через неделю после дрожжевой подкормки нужно внести калий в почву. Удобнее и органичнее всего сделать это при помощи обычной золы. 600 гр золы растворить в 10 л воды и пролить каждый куст. Подкормку дрожжами и золой можно повторить ещё пару раз за сезон.
Подкормка для малины, после которой она завалит вас урожаем крупных сладких ягод

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подкормкаМалина
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