Какие утренние привычки помогут избавиться от проблемы высокого давления

Повышенное кровяное давление в утренние часы — одна из основных предпосылок инсульта. Профилактика этой проблемы способна предотвратить и другие опасные заболевания: от давления больше всего страдают сердце, мозг и почки.
Большинство людей стараются решить вопрос повышенного кровяного давления с помощью медикаментов. Но есть и другие способы профилактики. Вот, к примеру, несколько утренних ритуалов, выполняя которые регулярно, вы вполне можете избавиться от повышенного кровяного давления самостоятельно.
Оценка проблемы
По оценкам врачей, один из четырех мужчин в возрасте от 35 до 44 лет имеет высокое кровяное давление. Это быстрый путь к гипертонии — и, как следствие, повышению риска двум главным причинам смертности: инфаркту и инсульту.
Хорошие новости
Есть, по счастью, несколько способов снизить риск. Все начинается на кухне: ученые университета Миннессоты выяснили, что люди, которые не пренебрегают завтраком, менее склонны к развитию повышенного кровяного давления. Легкого, сбалансированного перекуса хватит для того, чтобы уравновесить уровень давления и прожить немного дольше.
Лучший завтрак
Конечно, не вся пища будет идти только стартовавшему организму на пользу. Лучше всего усваиваются овсяные отруби, яйца и черника. Зеленый чай станет отличным дополнением.
Медитация
Стоит обратить внимание и на восточные практики. Исследователи уже давно доказали несомненную пользу медитации для психического здоровья человека. Потратьте всего десять минут на то, чтобы упорядочить свои мысли: глубокое дыхание приведет весь организм в тонус и снизит уровень кровяного давления.
Спорт
Не нужно экономить свои силы на рабочий день. Обычной зарядки вполне хватит, чтобы настроить тело на повышенную выработку энергии. Всего нескольких недель постоянных утренних тренировок хватит, чтобы решить проблемы с давлением: организм привыкнет к утренним нагрузкам и будет соответственно подготавливать все системы к моменту пробуждения.
Место спокойствия
Важную роль играет обстановка, в которой вы начнете свой день. Лучше всего будет выбрать спокойное место у окна, из которого открывается хороший вид. Позавтракайте именно здесь, игнорируя позывы просмотреть рабочую почту и социальные сети.
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