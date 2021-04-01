Какие утренние привычки помогут избавиться от проблемы высокого давления

Повышенное кровяное давление в утренние часы — одна из основных предпосылок инсульта. Профилактика этой проблемы способна предотвратить и другие опасные заболевания: от давления больше всего страдают сердце, мозг и почки.







Большинство людей стараются решить вопрос повышенного кровяного давления с помощью медикаментов. Но есть и другие способы профилактики. Вот, к примеру, несколько утренних ритуалов, выполняя которые регулярно, вы вполне можете избавиться от повышенного кровяного давления самостоятельно.







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