Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Худякова
    Коммунисты просто обязаны взять опеку над правнуком Сталина,не памятники ему ставить,а помочь инвалиду юридически и м...Как правнук Стали...
  • Анна Эржибова
    Спасибо!)Малоизвестные фот...
  • Viktor Naumov
    Это еще раз показывает,что США главный враг человечества.Как проходили исп...

Хитрые системы хранения, которые помогут модернизировать кухню

Хитрые системы хранения, которые помогут модернизировать кухню

Хитрые системы хранения, которые должны быть на каждой кухне.

Современная кухня - это не просто место, где готовят пищу. Данный будничный процесс у многих людей уже превратился в приятное времяпровождение. А чтобы готовка была еще и удобной, нужно правильно обставить кухню. Ключевая проблема - отсутствие места, а как с ней справиться, смотрите в нашем обзоре.

1. Раскладная мебель


Хитрые системы хранения, которые помогут модернизировать кухню

Раскладная мебель для кухни. | Фото: furniture-club.ru. До сих пор считаете, что раскладная мебель годится только для дачи и походов? Вы сильно ошибаетесь! Такие предметы мебели могут выглядеть достаточно солидно и пригодятся владельцам маленьких кухонь. Столы и стулья такого типа при необходимости легко складываются, освобождая место, которого так не хватает в тесном помещении.

2. Магнитные полки


Хитрые системы хранения, которые помогут модернизировать кухню

Дополнительные магнитные полки. | Фото: Pinterest. Компактные магнитные полки прекрасно подойдут для создания дополнительных мест хранения. Их можно закрепить на боковой стенке холодильника и использовать для хранения специй, соусов, упаковок орехов и сухофруктов.

3. Крючки для чашек


Хитрые системы хранения, которые помогут модернизировать кухню

Крючки для чашек под шкафчиками. | Фото: Pinterest. Нижняя часть кухонных шкафчиков чаще всего остается незадействованной. Используйте это пространство, закрепив там крючки, на которые будет удобно вешать чашки.
Получится удобный органайзер, который еще и украсит кухонный фартук.

4. Дверцы шкафов


Хитрые системы хранения, которые помогут модернизировать кухню

Органайзеры на внутренних частях дверей.| Фото: Instructables. Внутренние части дверей кухонных шкафчиков можно превратить в дополнительные системы хранения. По информации Novate.ru, для этого потребуется только несколько маленьких хозяйственных крючков. Закрепите их на двери и используйте для хранения крышек, разделочных досок и других более-менее плоских предметов.

5. Выдвижной стол


Хитрые системы хранения, которые помогут модернизировать кухню

Выдвижные системы на кухне. | Фото: Mebax. Владельцам маленьких квартир ни в коем случае не стоит пренебрегать выдвижными системами. Выдвижные разделочные доски и дополнительные рабочие поверхности помогут выжать больше из скромного пространства. Отдельного внимания заслуживают выдвижные столы. С их помощью удастся организовать обеденную зону даже там, где это казалось невозможным.

6. Навесные полочки


Хитрые системы хранения, которые помогут модернизировать кухню

Компактные навесные полочки. | Фото: Рамблер/женский, Pinterest. Компактные навесные полочки - это еще один способ увеличить возможности шкафов и шкафчиков на маленькой кухне, ведь крепят их на стационарные шкафы и полки. Среди таких полочек есть модели с ячейками для специй, специальные держатели для бумажных полотенец в рулоне и другие модели, предназначенные для всякой мелочевки.

7. Настольная полка


Хитрые системы хранения, которые помогут модернизировать кухню

Полка для микроволновки. | Фото: Pinterest. Владельцам маленьких кухонь следует использовать для хранения не только рабочие поверхности и стационарные шкафчики, но и дополнительные системы. Например, с помощью настольной приставной полки вы сможете усовершенствовать пространство в зоне микроволновой печи или хлебницы. На такой полке можно хранить упаковки с чаем, кофе, сахар, тарелки и чашки.

8. Встроенная техника


Хитрые системы хранения, которые помогут модернизировать кухню

Встроенная техника и компактные решения. | Фото: Pinterest. Не стоит недооценивать возможности современной техники. Если у вас сейчас ремонт и предстоит выбор новых бытовых приборов, отдайте предпочтения встроенным. А еще подумайте о своих потребностях: как часто вы готовите, сколько конфорок реально используете, как часто печете и так далее. Возможно, проанализировав свои потребности, вы остановитесь на маленькой современной варочной поверхности и вовсе откажетесь от духовки, что позволит освободить немного места на кухне.

9. Перфорированная панель


Хитрые системы хранения, которые помогут модернизировать кухню

Доска-пегборд для хранения. | Фото: The Kitchn. Любой свободный участок стены на кухне можно использовать для размещения перфорированной панели. В зависимости от размеров, на нее можно подвесить кастрюли, сковородки, дуршлаги, лопатки, шумовки.

10. Вращающаяся подставка


Хитрые системы хранения, которые помогут модернизировать кухню

Круглая вращающаяся подставка. | Фото: Pinterest. Поставьте возле плиты круглую вращающуюся подставку для удобного хранения растительного масла и баночек с наиболее часто используемыми специями. Также подставку можно использовать для удобного оформления чайно-кофейной зоны. Благодаря колесикам подставка вращается, позволяя легко находить то, что вам нужно.

Видео-бонус:




</div>
источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Хитрые системы хранения, которые помогут модернизировать кухню

И не забудьте:
Хитрые системы хранения, которые помогут модернизировать кухнюПодписаться на мой Instagram



( Читать дальше... )
Продолжение этого поста -> ЗДЕСЬ
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх