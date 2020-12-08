Хитрые системы хранения, которые помогут модернизировать кухню

Хитрые системы хранения, которые должны быть на каждой кухне.
Современная кухня - это не просто место, где готовят пищу. Данный будничный процесс у многих людей уже превратился в приятное времяпровождение. А чтобы готовка была еще и удобной, нужно правильно обставить кухню. Ключевая проблема - отсутствие места, а как с ней справиться, смотрите в нашем обзоре.
1. Раскладная мебель
Раскладная мебель для кухни. | Фото: furniture-club.ru. До сих пор считаете, что раскладная мебель годится только для дачи и походов? Вы сильно ошибаетесь! Такие предметы мебели могут выглядеть достаточно солидно и пригодятся владельцам маленьких кухонь. Столы и стулья такого типа при необходимости легко складываются, освобождая место, которого так не хватает в тесном помещении.
2. Магнитные полки
Дополнительные магнитные полки. | Фото: Pinterest. Компактные магнитные полки прекрасно подойдут для создания дополнительных мест хранения. Их можно закрепить на боковой стенке холодильника и использовать для хранения специй, соусов, упаковок орехов и сухофруктов.
3. Крючки для чашек
Крючки для чашек под шкафчиками. | Фото: Pinterest. Нижняя часть кухонных шкафчиков чаще всего остается незадействованной. Используйте это пространство, закрепив там крючки, на которые будет удобно вешать чашки. Получится удобный органайзер, который еще и украсит кухонный фартук.
4. Дверцы шкафов
Органайзеры на внутренних частях дверей.| Фото: Instructables. Внутренние части дверей кухонных шкафчиков можно превратить в дополнительные системы хранения. По информации Novate.ru, для этого потребуется только несколько маленьких хозяйственных крючков. Закрепите их на двери и используйте для хранения крышек, разделочных досок и других более-менее плоских предметов.
5. Выдвижной стол
Выдвижные системы на кухне. | Фото: Mebax. Владельцам маленьких квартир ни в коем случае не стоит пренебрегать выдвижными системами. Выдвижные разделочные доски и дополнительные рабочие поверхности помогут выжать больше из скромного пространства. Отдельного внимания заслуживают выдвижные столы. С их помощью удастся организовать обеденную зону даже там, где это казалось невозможным.
6. Навесные полочки
Компактные навесные полочки. | Фото: Рамблер/женский, Pinterest. Компактные навесные полочки - это еще один способ увеличить возможности шкафов и шкафчиков на маленькой кухне, ведь крепят их на стационарные шкафы и полки. Среди таких полочек есть модели с ячейками для специй, специальные держатели для бумажных полотенец в рулоне и другие модели, предназначенные для всякой мелочевки.
7. Настольная полка
Полка для микроволновки. | Фото: Pinterest. Владельцам маленьких кухонь следует использовать для хранения не только рабочие поверхности и стационарные шкафчики, но и дополнительные системы. Например, с помощью настольной приставной полки вы сможете усовершенствовать пространство в зоне микроволновой печи или хлебницы. На такой полке можно хранить упаковки с чаем, кофе, сахар, тарелки и чашки.
8. Встроенная техника
Встроенная техника и компактные решения. | Фото: Pinterest. Не стоит недооценивать возможности современной техники. Если у вас сейчас ремонт и предстоит выбор новых бытовых приборов, отдайте предпочтения встроенным. А еще подумайте о своих потребностях: как часто вы готовите, сколько конфорок реально используете, как часто печете и так далее. Возможно, проанализировав свои потребности, вы остановитесь на маленькой современной варочной поверхности и вовсе откажетесь от духовки, что позволит освободить немного места на кухне.
9. Перфорированная панель
Доска-пегборд для хранения. | Фото: The Kitchn. Любой свободный участок стены на кухне можно использовать для размещения перфорированной панели. В зависимости от размеров, на нее можно подвесить кастрюли, сковородки, дуршлаги, лопатки, шумовки.
10. Вращающаяся подставка
Круглая вращающаяся подставка. | Фото: Pinterest. Поставьте возле плиты круглую вращающуюся подставку для удобного хранения растительного масла и баночек с наиболее часто используемыми специями. Также подставку можно использовать для удобного оформления чайно-кофейной зоны. Благодаря колесикам подставка вращается, позволяя легко находить то, что вам нужно.
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