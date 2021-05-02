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9 лечебных комнатных растений на подоконнике — выбирайте

9 лечебных комнатных растений на подоконнике — выбирайте

Здравствуйте, уважаемые читатели блога. Все мы знаем о лекарственных травах, но даже не подозреваем, что есть лечебные комнатные растения. Не удивляйтесь. 

Прекрасный оазис на вашем подоконнике способен не только радовать глаз и улучшать настроение, но и бороться с некоторыми заболеваниями.

Если вы только решили заселить свой дом цветами, предлагаю начать с самых полезных. Названия и фото маленьких «лекарей» вы найдете в статье.

Комнатные растения

Комнатные растения

Алоэ

С этим чудесным растением знакомы все. Знаете, почему его второе название столетник? Потому что наши бабушки верили: если правильно использовать его целебные свойства, можно прожить до ста лет.

Алоэ – это мощный биостимулятор. Его внутреннее и наружное применение позволяет:

  • очистить организм от токсических соединений;
  • активизировать защитные механизмы иммунной системы;
  • отрегулировать работу сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной и мочевыделительной системы;
  • остановить воспалительный процесс;
  • уничтожить патогенные микроорганизмы;
  • очистить кровь;
  • снизить интенсивность болевого синдрома;
  • усилить секрецию пищеварительных желез;
  • снизить концентрацию вредного холестерина;
  • нормализовать метаболизм;
  • ускорить заживление ран, трещин, язв;
  • вылечить некоторые гинекологические и глазные заболевания;
  • восполнить в организме дефицит витаминов А, В, С, Е и минералов.

Для лечения лучше использовать нижние листочки, длиной более 15 сантиметров. Кончик должен быть немного подсохшим. Помните, растение утрачивает большинство полезных свойств через 3–4 часа. Поэтому готовьте и используйте целебные снадобья сразу после отделения листа от растения.

Не забывайте, что есть несколько противопоказаний. Не используйте столетник во время беременности, в острый период заболеваний, при почечных и печеночных патологиях. Помните об индивидуальной непереносимости. Категорическим противопоказанием также являются маточные кровотечения и онкология.

Алоэ

Алоэ

Каллизия душистая

Вам не знакомо это название? Но вы наверняка слышали про золотой ус. Это одно и то же растение. Некоторые люди именуют его домашним доктором, благодаря способности исцелять от многих заболеваний:

  • желудочно-кишечный тракт: гастрит, панкреатит, патологии толстого и тонкого кишечника, прямой кишки;
  • гинекология: фиброма, миома, эрозия, киста яичников;
  • дыхательная система: бронхиальная астма, гайморит, тонзиллит;
  • нарушения работы щитовидной железы. Нормализует работу организма при сахарном диабете, избыточном весе, помогает в лечении зоба;
  • опорно-двигательный аппарат: радикулит, ревматизм, артрит, остеохондроз, бурсит;
  • сердечно-сосудистая система: нормализует давление, облегчает состояние при ишемии, стенокардии, аритмии, атеросклерозе и варикозном расширении вен;
  • нервная система: невроз и депрессия.

 

Цветок способен вывести из организма токсические соединения и шлаки, укрепить местный и общий иммунитет. Бактерицидные, регенерирующие и противовоспалительные свойства позволяют использовать его в лечении растяжений, ушибов, ожогов, эрозий и ран.

Хочу обратить ваше внимание, что растение относится к категории токсических. Поэтому перед использованием обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Каллизия душистая

Каллизия душистая

Толстянка

Вы думали, что денежное дерево годится только для привлечения богатства в семью? Оказывается, оно обладает множеством полезных свойств:

  • ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, нарывов. Помогает при мозолях, натоптышах и вросших ногтях;
  • избавляет от зуда и красноты при укусах насекомых;
  • лечит пиелонефрит и цистит;
  • помогает при боли в горле;
  • применяется как вспомогательное средство при лечении язвы;
  • избавляет от боли при артрите и артрозе;
  • лечит герпес на губах;
  • справляется с варикозом и геморроем.

Для лечения используется сок и кашица листочков, а также целебные настои.

Хочу предупредить, что в домашнем растении содержится мышьяк. Поэтому перед применением, проконсультируйтесь со специалистом и не злоупотребляйте дозировкой.

Толстянка

Толстянка

Каланхоэ

Комнатный женьшень, волшебный доктор, живое дерево, цветок жизни, аптечка в горшке – как только не называют каланхоэ. Витамины, минералы и другие полезные вещества, которыми богато растение, позволяют использовать его в лечебных целях. Цветок способен:

  • ускорить заживление ран, остановить кровотечение, снять боль, в том числе зубную, избавить от гнойной инфекции;
  • остановить воспаление десен;
  • вылечить герпес на губе, отит, гайморит, синусит, ринит, устранить заложенность носа;
  • помочь в лечении туберкулеза;
  • улучшить состояние кожи, избавить от угрей, черных точек, дерматита, экземы, трофических язв;
  • очистить организм от вредных веществ;
  • улучшить состояние вен при варикозном расширении.

Одно только присутствие каланхоэ в доме, улучшает энергетику помещения и восстанавливает жизненную энергию. Растение очищает воздух от вредных микробов, нормализует сон, увеличивает работоспособность, помогает при умственном и физическом переутомлении.

Однако, как и всякое лекарственное растение, оно имеет ряд противопоказаний. Это индивидуальная чувствительность, беременность, гипотония, онкология. Также не стоит применять каланхоэ людям с болезнями печени, в том числе циррозом и гепатитом.

Каланхоэ

Каланхоэ

Агава

Вам будет интересно узнать, что лечебные свойства агавы признаны официальной медициной. Современная фармакология научилась синтезировать из листов растения прогестерон и кортизон. В Китае, на основе агавы делают препарат, который препятствует беременности.

 

В домашних условиях, растение можно использовать:

  • для лечения язвы, гастрита, колита;
  • при обморожениях, ожогах, фурункулах, ранах, нарывах;
  • для облегчения состояния при нарушении функций дыхательной системы. Как вспомогательное средство при туберкулезе, астме, пневмонии;
  • в качестве обезболивающего средства при ушибах и зубной боли;
  • при воспалении седалищного нерва и ревматизме;
  • для снижения температуры тела при гипертермии.

Многие называют агаву настоящей панацеей, что вовсе не отменяет наличие противопоказаний. В первую очередь, помните об индивидуальной непереносимости.

Нельзя использовать средства на основе цветка при гепатитах, болезнях желчного пузыря, нарушениях гормонального баланса, а также в период вынашивания ребенка.

Агава
Агава

Птицемлечник хвостатый

Это растение вам больше знакомо под названиями индийский, монгольский, китайский или лечебный лук. Он обладает мощным обезболивающим и обеззараживающим действием, ускоряет кровообращение.

Применяйте растение, если вас беспокоят следующие заболевания:

  • остеохондроз, радикулит, артроз;
  • невралгия;
  • зубная и головная боль, мигрень;
  • грибковые поражения кожи, бородавки;
  • геморрой;
  • варикозное расширение вен;
  • нарывы, фурункулы.

Есть даже сведения, что растение способно остановить рост раковых клеток. Но, несмотря на пользу индийского лука, применять его нужно очень осторожно и только после согласования схемы лечения с врачом. Дело в том, что он содержит яды. Превышение дозировки и кратности приема может ухудшить общее состояние.

Птицемлечник хвостатый
Птицемлечник хвостатый

Герань

Обязательно поставьте горшочек с геранью в спальне. Она нормализует эмоциональное состояние, поможет справиться со стрессами, неврозами и бессонницей. Пеларгония также очищает воздух от микробов, что благотворно сказывается на работе всего организма.

Кроме этого, герань способна:

  • снизить кровяное давление;
  • вылечить радикулит, остеохондроз;
  • ускорить выздоровление при ОРВИ, ОРЗ;
  • помочь во время приступов невралгии;
  • избавить от маточных, геморроидальных и носовых кровотечений;
  • облегчить состояние при неврастении, эпилепсии и шизофрении;
  • убрать воспаление при отите, тонзиллите;
  • улучшить состояние кожи при акне.

Помните, что внутреннее употребление герани противопоказано при тромбозах, хронических болезнях пищеварительной системы, индивидуальной чувствительности и в период беременности.

Герань
Герань

Сансевьера

Вам это растение больше известно, как тещин язык. Одним только своим присутствием в доме, оно делает нашу жизнь лучше. Язык дьявола (именно так называют цветок англичане) – чемпион по выработке кислорода и поглощению вредного излучения от компьютерного монитора и экрана телевизора. Благодаря этому улучшается общее самочувствие и повышается трудоспособность.

 

Использование растения в лечебных целях позволяет избавиться от таких заболеваний:

  • воспаление придатков, цистит;
  • пародонтоз;
  • гастроэнтерит, энтерит, колит, гастрит и другие инфекционные болезни ЖКТ;
  • отит;
  • ушибы, гематомы, порезы, глубокие царапины;
  • ангина, простуда;
  • чесотка.

Обязательно поставьте растение там, где учит уроки ваш ребенок. Оно поможет усвоить материал и улучшит мозговую активность.

Не принимайте средства на основе тещиного языка внутрь. Растение содержит токсические вещества.

Сансевьера
Сансевьера

Фикус

Целебные свойства фикуса уже очень давно используются народной медициной. Различные настойки и смеси помогают при следующих болезнях:

  • мастопатия, миома, фиброма;
  • радикулит, артрит, остеохондроз;
  • бронхит, трахеит;
  • кишечные расстройства;
  • геморрой;
  • неврастения, депрессивное состояние;
  • зубная боль, опухоли в ротовой полости, кисты;
  • синяки, гематомы, бородавки, жировики.
Лечебные комнатные растения - Фикус
Фикус

Фикус очищает воздух от вредных примесей и гармонизирует атмосферу в доме. Поговаривают, что цветок нужно завести паре, которая давно мечтает о детях.

Теперь вы знаете, какими полезными свойствами обладают ваши комнатные любимцы. Если решите использовать данные растения для лечения обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Надеюсь, информация про лечебные комнатные растения была вам полезна. Не забывайте подписываться на обновления блога и рекомендовать статью друзьям в социальных сетях.

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