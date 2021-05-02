9 лечебных комнатных растений на подоконнике — выбирайте

Здравствуйте, уважаемые читатели блога. Все мы знаем о лекарственных травах, но даже не подозреваем, что есть лечебные комнатные растения. Не удивляйтесь.
Прекрасный оазис на вашем подоконнике способен не только радовать глаз и улучшать настроение, но и бороться с некоторыми заболеваниями.
Если вы только решили заселить свой дом цветами, предлагаю начать с самых полезных. Названия и фото маленьких «лекарей» вы найдете в статье.
Комнатные растения
Алоэ
С этим чудесным растением знакомы все. Знаете, почему его второе название столетник? Потому что наши бабушки верили: если правильно использовать его целебные свойства, можно прожить до ста лет.
Алоэ – это мощный биостимулятор. Его внутреннее и наружное применение позволяет:
- очистить организм от токсических соединений;
- активизировать защитные механизмы иммунной системы;
- отрегулировать работу сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной и мочевыделительной системы;
- остановить воспалительный процесс;
- уничтожить патогенные микроорганизмы;
- очистить кровь;
- снизить интенсивность болевого синдрома;
- усилить секрецию пищеварительных желез;
- снизить концентрацию вредного холестерина;
- нормализовать метаболизм;
- ускорить заживление ран, трещин, язв;
- вылечить некоторые гинекологические и глазные заболевания;
- восполнить в организме дефицит витаминов А, В, С, Е и минералов.
Для лечения лучше использовать нижние листочки, длиной более 15 сантиметров. Кончик должен быть немного подсохшим. Помните, растение утрачивает большинство полезных свойств через 3–4 часа. Поэтому готовьте и используйте целебные снадобья сразу после отделения листа от растения.
Не забывайте, что есть несколько противопоказаний. Не используйте столетник во время беременности, в острый период заболеваний, при почечных и печеночных патологиях. Помните об индивидуальной непереносимости. Категорическим противопоказанием также являются маточные кровотечения и онкология.
Алоэ
Каллизия душистая
Вам не знакомо это название? Но вы наверняка слышали про золотой ус. Это одно и то же растение. Некоторые люди именуют его домашним доктором, благодаря способности исцелять от многих заболеваний:
- желудочно-кишечный тракт: гастрит, панкреатит, патологии толстого и тонкого кишечника, прямой кишки;
- гинекология: фиброма, миома, эрозия, киста яичников;
- дыхательная система: бронхиальная астма, гайморит, тонзиллит;
- нарушения работы щитовидной железы. Нормализует работу организма при сахарном диабете, избыточном весе, помогает в лечении зоба;
- опорно-двигательный аппарат: радикулит, ревматизм, артрит, остеохондроз, бурсит;
- сердечно-сосудистая система: нормализует давление, облегчает состояние при ишемии, стенокардии, аритмии, атеросклерозе и варикозном расширении вен;
- нервная система: невроз и депрессия.
Цветок способен вывести из организма токсические соединения и шлаки, укрепить местный и общий иммунитет. Бактерицидные, регенерирующие и противовоспалительные свойства позволяют использовать его в лечении растяжений, ушибов, ожогов, эрозий и ран.
Хочу обратить ваше внимание, что растение относится к категории токсических. Поэтому перед использованием обязательно проконсультируйтесь с врачом.
Каллизия душистая
Толстянка
Вы думали, что денежное дерево годится только для привлечения богатства в семью? Оказывается, оно обладает множеством полезных свойств:
- ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, нарывов. Помогает при мозолях, натоптышах и вросших ногтях;
- избавляет от зуда и красноты при укусах насекомых;
- лечит пиелонефрит и цистит;
- помогает при боли в горле;
- применяется как вспомогательное средство при лечении язвы;
- избавляет от боли при артрите и артрозе;
- лечит герпес на губах;
- справляется с варикозом и геморроем.
Для лечения используется сок и кашица листочков, а также целебные настои.
Хочу предупредить, что в домашнем растении содержится мышьяк. Поэтому перед применением, проконсультируйтесь со специалистом и не злоупотребляйте дозировкой.
Толстянка
Каланхоэ
Комнатный женьшень, волшебный доктор, живое дерево, цветок жизни, аптечка в горшке – как только не называют каланхоэ. Витамины, минералы и другие полезные вещества, которыми богато растение, позволяют использовать его в лечебных целях. Цветок способен:
- ускорить заживление ран, остановить кровотечение, снять боль, в том числе зубную, избавить от гнойной инфекции;
- остановить воспаление десен;
- вылечить герпес на губе, отит, гайморит, синусит, ринит, устранить заложенность носа;
- помочь в лечении туберкулеза;
- улучшить состояние кожи, избавить от угрей, черных точек, дерматита, экземы, трофических язв;
- очистить организм от вредных веществ;
- улучшить состояние вен при варикозном расширении.
Одно только присутствие каланхоэ в доме, улучшает энергетику помещения и восстанавливает жизненную энергию. Растение очищает воздух от вредных микробов, нормализует сон, увеличивает работоспособность, помогает при умственном и физическом переутомлении.
Однако, как и всякое лекарственное растение, оно имеет ряд противопоказаний. Это индивидуальная чувствительность, беременность, гипотония, онкология. Также не стоит применять каланхоэ людям с болезнями печени, в том числе циррозом и гепатитом.
Каланхоэ
Агава
Вам будет интересно узнать, что лечебные свойства агавы признаны официальной медициной. Современная фармакология научилась синтезировать из листов растения прогестерон и кортизон. В Китае, на основе агавы делают препарат, который препятствует беременности.
В домашних условиях, растение можно использовать:
- для лечения язвы, гастрита, колита;
- при обморожениях, ожогах, фурункулах, ранах, нарывах;
- для облегчения состояния при нарушении функций дыхательной системы. Как вспомогательное средство при туберкулезе, астме, пневмонии;
- в качестве обезболивающего средства при ушибах и зубной боли;
- при воспалении седалищного нерва и ревматизме;
- для снижения температуры тела при гипертермии.
Многие называют агаву настоящей панацеей, что вовсе не отменяет наличие противопоказаний. В первую очередь, помните об индивидуальной непереносимости.
Нельзя использовать средства на основе цветка при гепатитах, болезнях желчного пузыря, нарушениях гормонального баланса, а также в период вынашивания ребенка.
Птицемлечник хвостатый
Это растение вам больше знакомо под названиями индийский, монгольский, китайский или лечебный лук. Он обладает мощным обезболивающим и обеззараживающим действием, ускоряет кровообращение.
Применяйте растение, если вас беспокоят следующие заболевания:
- остеохондроз, радикулит, артроз;
- невралгия;
- зубная и головная боль, мигрень;
- грибковые поражения кожи, бородавки;
- геморрой;
- варикозное расширение вен;
- нарывы, фурункулы.
Есть даже сведения, что растение способно остановить рост раковых клеток. Но, несмотря на пользу индийского лука, применять его нужно очень осторожно и только после согласования схемы лечения с врачом. Дело в том, что он содержит яды. Превышение дозировки и кратности приема может ухудшить общее состояние.
Герань
Обязательно поставьте горшочек с геранью в спальне. Она нормализует эмоциональное состояние, поможет справиться со стрессами, неврозами и бессонницей. Пеларгония также очищает воздух от микробов, что благотворно сказывается на работе всего организма.
Кроме этого, герань способна:
- снизить кровяное давление;
- вылечить радикулит, остеохондроз;
- ускорить выздоровление при ОРВИ, ОРЗ;
- помочь во время приступов невралгии;
- избавить от маточных, геморроидальных и носовых кровотечений;
- облегчить состояние при неврастении, эпилепсии и шизофрении;
- убрать воспаление при отите, тонзиллите;
- улучшить состояние кожи при акне.
Помните, что внутреннее употребление герани противопоказано при тромбозах, хронических болезнях пищеварительной системы, индивидуальной чувствительности и в период беременности.
Сансевьера
Вам это растение больше известно, как тещин язык. Одним только своим присутствием в доме, оно делает нашу жизнь лучше. Язык дьявола (именно так называют цветок англичане) – чемпион по выработке кислорода и поглощению вредного излучения от компьютерного монитора и экрана телевизора. Благодаря этому улучшается общее самочувствие и повышается трудоспособность.
Использование растения в лечебных целях позволяет избавиться от таких заболеваний:
- воспаление придатков, цистит;
- пародонтоз;
- гастроэнтерит, энтерит, колит, гастрит и другие инфекционные болезни ЖКТ;
- отит;
- ушибы, гематомы, порезы, глубокие царапины;
- ангина, простуда;
- чесотка.
Обязательно поставьте растение там, где учит уроки ваш ребенок. Оно поможет усвоить материал и улучшит мозговую активность.
Не принимайте средства на основе тещиного языка внутрь. Растение содержит токсические вещества.
Фикус
Целебные свойства фикуса уже очень давно используются народной медициной. Различные настойки и смеси помогают при следующих болезнях:
- мастопатия, миома, фиброма;
- радикулит, артрит, остеохондроз;
- бронхит, трахеит;
- кишечные расстройства;
- геморрой;
- неврастения, депрессивное состояние;
- зубная боль, опухоли в ротовой полости, кисты;
- синяки, гематомы, бородавки, жировики.
Фикус очищает воздух от вредных примесей и гармонизирует атмосферу в доме. Поговаривают, что цветок нужно завести паре, которая давно мечтает о детях.
Теперь вы знаете, какими полезными свойствами обладают ваши комнатные любимцы. Если решите использовать данные растения для лечения обязательно проконсультируйтесь с врачом.
Надеюсь, информация про лечебные комнатные растения была вам полезна. Не забывайте подписываться на обновления блога и рекомендовать статью друзьям в социальных сетях.
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