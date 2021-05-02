9 лечебных комнатных растений на подоконнике — выбирайте

Здравствуйте, уважаемые читатели блога. Все мы знаем о лекарственных травах, но даже не подозреваем, что есть лечебные комнатные растения. Не удивляйтесь.

Прекрасный оазис на вашем подоконнике способен не только радовать глаз и улучшать настроение, но и бороться с некоторыми заболеваниями.

Если вы только решили заселить свой дом цветами, предлагаю начать с самых полезных. Названия и фото маленьких «лекарей» вы найдете в статье.

Комнатные растения

Алоэ

С этим чудесным растением знакомы все. Знаете, почему его второе название столетник? Потому что наши бабушки верили: если правильно использовать его целебные свойства, можно прожить до ста лет.

Алоэ – это мощный биостимулятор. Его внутреннее и наружное применение позволяет:

очистить организм от токсических соединений;

активизировать защитные механизмы иммунной системы;

отрегулировать работу сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной и мочевыделительной системы;

остановить воспалительный процесс;

уничтожить патогенные микроорганизмы;

очистить кровь;

снизить интенсивность болевого синдрома;

усилить секрецию пищеварительных желез;

снизить концентрацию вредного холестерина;

нормализовать метаболизм;

ускорить заживление ран, трещин, язв;

вылечить некоторые гинекологические и глазные заболевания;

восполнить в организме дефицит витаминов А, В, С, Е и минералов.

Для лечения лучше использовать нижние листочки, длиной более 15 сантиметров. Кончик должен быть немного подсохшим. Помните, растение утрачивает большинство полезных свойств через 3–4 часа. Поэтому готовьте и используйте целебные снадобья сразу после отделения листа от растения.

Не забывайте, что есть несколько противопоказаний. Не используйте столетник во время беременности, в острый период заболеваний, при почечных и печеночных патологиях. Помните об индивидуальной непереносимости. Категорическим противопоказанием также являются маточные кровотечения и онкология.

Алоэ

Каллизия душистая

Вам не знакомо это название? Но вы наверняка слышали про золотой ус. Это одно и то же растение. Некоторые люди именуют его домашним доктором, благодаря способности исцелять от многих заболеваний:

желудочно-кишечный тракт: гастрит, панкреатит, патологии толстого и тонкого кишечника, прямой кишки;

гинекология: фиброма, миома, эрозия, киста яичников;

дыхательная система: бронхиальная астма, гайморит, тонзиллит;

нарушения работы щитовидной железы. Нормализует работу организма при сахарном диабете, избыточном весе, помогает в лечении зоба;

опорно-двигательный аппарат: радикулит, ревматизм, артрит, остеохондроз, бурсит;

сердечно-сосудистая система: нормализует давление, облегчает состояние при ишемии, стенокардии, аритмии, атеросклерозе и варикозном расширении вен;

нервная система: невроз и депрессия.

Цветок способен вывести из организма токсические соединения и шлаки, укрепить местный и общий иммунитет. Бактерицидные, регенерирующие и противовоспалительные свойства позволяют использовать его в лечении растяжений, ушибов, ожогов, эрозий и ран.

Хочу обратить ваше внимание, что растение относится к категории токсических. Поэтому перед использованием обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Каллизия душистая

Толстянка

Вы думали, что денежное дерево годится только для привлечения богатства в семью? Оказывается, оно обладает множеством полезных свойств:

ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, нарывов. Помогает при мозолях, натоптышах и вросших ногтях;

избавляет от зуда и красноты при укусах насекомых;

лечит пиелонефрит и цистит;

помогает при боли в горле;

применяется как вспомогательное средство при лечении язвы;

избавляет от боли при артрите и артрозе;

лечит герпес на губах;

справляется с варикозом и геморроем.

Для лечения используется сок и кашица листочков, а также целебные настои.

Хочу предупредить, что в домашнем растении содержится мышьяк. Поэтому перед применением, проконсультируйтесь со специалистом и не злоупотребляйте дозировкой.

Толстянка

Каланхоэ

Комнатный женьшень, волшебный доктор, живое дерево, цветок жизни, аптечка в горшке – как только не называют каланхоэ. Витамины, минералы и другие полезные вещества, которыми богато растение, позволяют использовать его в лечебных целях. Цветок способен:

ускорить заживление ран, остановить кровотечение, снять боль, в том числе зубную, избавить от гнойной инфекции;

остановить воспаление десен;

вылечить герпес на губе, отит, гайморит, синусит, ринит, устранить заложенность носа;

помочь в лечении туберкулеза;

улучшить состояние кожи, избавить от угрей, черных точек, дерматита, экземы, трофических язв;

очистить организм от вредных веществ;

улучшить состояние вен при варикозном расширении.

Одно только присутствие каланхоэ в доме, улучшает энергетику помещения и восстанавливает жизненную энергию. Растение очищает воздух от вредных микробов, нормализует сон, увеличивает работоспособность, помогает при умственном и физическом переутомлении.

Однако, как и всякое лекарственное растение, оно имеет ряд противопоказаний. Это индивидуальная чувствительность, беременность, гипотония, онкология. Также не стоит применять каланхоэ людям с болезнями печени, в том числе циррозом и гепатитом.

Каланхоэ

Агава

Вам будет интересно узнать, что лечебные свойства агавы признаны официальной медициной. Современная фармакология научилась синтезировать из листов растения прогестерон и кортизон. В Китае, на основе агавы делают препарат, который препятствует беременности.