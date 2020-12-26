14 бытовых инноваций из прошлого, которые сегодня выглядят более чем странно

Инструмент библиотеки 300-летней давности, который позволял открыть одновременно семь книг (Библиотека Палафоксиан, Пуэбла).

Карманные часы 350-летней давности, вырезанные из цельного колумбийского изумруда.

В 1955 году этот крошечный электрический поезд с узкой колеёй был установлен в одном из туннелей в Нью-Йорке для контроля скорости движения автомобилей.

Британская пара спит в «убежище Моррисона», которое использовалось как защита от разрушающихся домов во время бомбардировок «Блиц» во время Второй мировой войны, март 1941 года.

Телевизор Philco Predicta конца 50-х годов прошлого века.

Самый старый в мире спасательный гидрокостюм , 1860 год.

Камера Kodak K-24, использовавшаяся американцами для аэрофотосъемки во время Второй мировой войны.

Рельс-дирижабль и паровоз возле ж/д платформы в Берлине, Германия, 1931 год.

Тонкий экран телевизора (толщиной всего 4 дюйма) с устройством автоматического отсчёта времени для записи телепрограмм для последующего просмотра, Чикаго, штат Иллинойс, 21 июня 1961 года.

Советские крестьяне впервые слушают радио , 1928 год.

Продавец моторизованных роликовых коньков в Калифорнии, 1961 год.

Одноколёсный мотоцикл, Германия, 1925 год.

Телевизионные очки за десятилетия до Google Glass, 1960-е годы.

Оргонный аккумулятор, устройство 1950-х годов, позволяющее человеку, сидящему внутри, привлекать оргон, безмассовую «целительную энергию».