10 секретных проектов Гитлера

Инженеры Рейха во время Второй мировой войны работали не только над техникой для фронта – в КБ работали множество людей над крайне необычными проектами. Некоторые из них опережали время, другие же шли вразрез со здравым смыслом. Гитлер до самого финала верил, что секретные разработки дадут прорывное преимущество и лично следил за ходом проектов.



И это не преувеличение. Огневая мощь сухопутного крейсера Landkreuzer P. 1500 Monster в перспективе была просто невероятной. Убер-танк собирались строить на базе орудия Дора. На минуточку, пушка Доры была 50 метров в длину, а стреляла она снарядами по 5 тонн. Гитлер был одержим колоссами всех мастей. Другой проект, Юнкерс 322 «Мамонт», предназначался для десантирования танков. Размах крыльев «Мамонта» был сопоставим с размерами футбольного поля. Но амбициознее всего смотрится идея вывести на орбиту особую солнечную пушку. Над разработкой проекта трудился германский ученый Герман Оберт: согласно его расчетам, требовалось всего 10 лет для реализации проекта.



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