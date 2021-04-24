10 полезных перекусов, способных заменить вредный фастфуд

Современным людям, живущим в бешеном ритме жизни, не всегда удаётся питаться правильно и полноценно, поэтому чаще всего человек 21 века спасается перекусами.

Зачастую всё время спешащие люди заходят в первый попавшийся магазин и покупают первое, что попадается на глаза, чаще всего это шаурма, шоколадки и прочий пищевой мусор, который кроме лишних килограммов ничего не даёт. Чтобы перекус не только утолил чувство голода, но смог заменить вам любимые вредности, используйте для этой цели правильные снэки.

Орехи

Сложно найти человека, который не любил бы орехи. Чаще всего мы не воспринимаем этот полезнейший продукт, как самостоятельное блюдо: мы добавляем орехи в йогурты, салаты и десерты, чтобы увеличить калорийность приемов пищи или просто разнообразить ее вкус и аромат.

Орехи — богатый источник витамина Е, необходимых микроэлементов и полезных для организма жиров. Все они благоприятно влияют на нашу сердечно-сосудистую систему, мозговую деятельность и метаболизм.

В общем-то, это универсальный перекус, который удобно брать с собой, ведь даже небольшие порции орехов надолго насыщают нас и снимают чувство усталости. Кстати, если вы хотите раз и навсегда исключить из рациона вредные батончики типа "Сникерса", приготовьте дома протеиновый батончик с орехами и возьмите его с собой на работу.

Протеиновый батончик с орехами

Ингредиенты:

Овсяные хлопья 5–6 ст. л.

Кукурузные хлопья 5–6 ст. л.

Арахисовая паста 4 ст. л.

Молоко (можно соевое) 3- ст. л.

Измельченные орехи 1 горсть

Очищенные подсолнечные семечки 1 горсть

Способ приготовления:

Смешайте в глубокой миске хлопья, орехи и семечки. Постепенно введите молоко и тщательно вымешайте. Масса должна быть густой. Если она слишком густая, добавьте еще немного молока. Введите арахисовую пасту и снова хорошо вымешайте. Поднос застелите пищевой пленкой и выложите получившуюся массу. Разровняйте ее скалкой в пласт, накройте пищевой пленкой и отправьте на 2–3 часа в холодильник. Достаньте, разверните батончики и нарежьте порционными кусками.

Рисовые хлебцы

Легкая и низкокалорийная альтернатива хлебу должна найти свое место под солнцем в кухонном шкафчике каждого! Едим их вместе с пастой из авокадо или томатов, а сладкий вариант с чайной ложкой ягодного джема грозит нам всего 45 калориями.

Чипсы