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10 полезных перекусов, способных заменить вредный фастфуд

10 полезных перекусов, способных заменить вредный фастфуд

Современным людям, живущим в бешеном ритме жизни, не всегда удаётся питаться правильно и полноценно, поэтому чаще всего человек 21 века спасается перекусами. 

Зачастую всё время спешащие люди заходят в первый попавшийся магазин и покупают первое, что попадается на глаза, чаще всего это шаурма, шоколадки и прочий пищевой мусор, который кроме лишних килограммов ничего не даёт. Чтобы перекус не только утолил чувство голода, но смог заменить вам любимые вредности, используйте для этой цели правильные снэки.

Орехи

полезные перекусы, полезные снэки, чем заменить фастфуд, овощные чипсы

Сложно найти человека, который не любил бы орехи. Чаще всего мы не воспринимаем этот полезнейший продукт, как самостоятельное блюдо: мы добавляем орехи в йогурты, салаты и десерты, чтобы увеличить калорийность приемов пищи или просто разнообразить ее вкус и аромат.

Орехи — богатый источник витамина Е, необходимых микроэлементов и полезных для организма жиров. Все они благоприятно влияют на нашу сердечно-сосудистую систему, мозговую деятельность и метаболизм.

В общем-то, это универсальный перекус, который удобно брать с собой, ведь даже небольшие порции орехов надолго насыщают нас и снимают чувство усталости. Кстати, если вы хотите раз и навсегда исключить из рациона вредные батончики типа "Сникерса", приготовьте дома протеиновый батончик с орехами и возьмите его с собой на работу.

Протеиновый батончик с орехами

Ингредиенты:

  • Овсяные хлопья 5–6 ст. л.
  • Кукурузные хлопья 5–6 ст. л.
  • Арахисовая паста 4 ст. л.
  • Молоко (можно соевое) 3- ст. л.
  • Измельченные орехи 1 горсть
  • Очищенные подсолнечные семечки 1 горсть

Способ приготовления:

  1. Смешайте в глубокой миске хлопья, орехи и семечки.
  2. Постепенно введите молоко и тщательно вымешайте. Масса должна быть густой. Если она слишком густая, добавьте еще немного молока.
  3. Введите арахисовую пасту и снова хорошо вымешайте.
  4. Поднос застелите пищевой пленкой и выложите получившуюся массу. Разровняйте ее скалкой в пласт, накройте пищевой пленкой и отправьте на 2–3 часа в холодильник.
  5. Достаньте, разверните батончики и нарежьте порционными кусками.

Рисовые хлебцы

полезные перекусы, полезные снэки, чем заменить фастфуд, овощные чипсы

Легкая и низкокалорийная альтернатива хлебу должна найти свое место под солнцем в кухонном шкафчике каждого! Едим их вместе с пастой из авокадо или томатов, а сладкий вариант с чайной ложкой ягодного джема грозит нам всего 45 калориями.

Чипсы

полезные перекусы, полезные снэки, чем заменить фастфуд, овощные чипсы

Даже чипсы могут стать полезным перекусом, если приготовить их самостоятельно их натуральных ингредиентов. Любите похрустеть этим популярным фастфудом, чтобы как следует подкрепиться в перерыве? Тогда обратите внимание на наши полезные рецепты овощных и фруктовых чипсов.

Сладкоежкам наверняка понравится брать с собой банановые чипсы, любителям овощей — морковные или оригинальные свекольные. А если вы ищите полноценную альтернативу любимому соленому ароматному снеку, рекомендуем приготовить полезные и невероятно вкусные чипсы из цукини с сыром.

Чипсы из цукины с сыром

Ингредиенты:

  • Растительное масло 1/2 чашки
  • Панировочные сухари 1 чашка
  • Тертый твердый сыр 1/2 чашки
  • Цукини 2 шт.
  • Пшеничная мука 1/2 чашки
  • Яйца 2 шт.

Способ приготовления:

  1. Нагрейте растительное масло в большой сковороде на среднем огне.
  2. В большой миске смешайте панировочные сухари и тертый твердый сыр. Отложите в сторону.
  3. Обваляйте ломтики цукини в муке, а затем окуните в яйцо. После поместите цукини в панировочные сухари и переверните несколько раз.
  4. Обжаривайте цукини в течение 1-2 минут с каждой стороны.
  5. Подавайте чипсы к столу.

Йогурт

полезные перекусы, полезные снэки, чем заменить фастфуд, овощные чипсы

Сладкоежки уже давно знают эту спасительную комбинацию: смешайте нежирный йогурт с бананом или ягодами и получите питательный десерт всего на 45 калорий. А еще можно использовать йогурт как легкую заправку для салата.

Легкие бутерброды

полезные перекусы, полезные снэки, чем заменить фастфуд, овощные чипсы

Сэндвичи могут стать прекрасным диетическим перекусом, если подобрать правильную начинку и соус. Выбирайте для своих бутербродов полезный цельнозерновой или бездрожжевой хлеб, несоленые зерновые хлебцы, легкие овощи, нежирные соусы и не забывайте о сытной белковой составляющей.

Возьмите с собой на работу тост с авокадо и огурцом, сэндвич с рикоттой и шпинатом или изысканный сэндвич с моцареллой, томатами и базиликом. Все они очень полезны, просто и быстро готовятся и надолго избавляют от чувства голода.

Сэндвич с моцареллой, томатами и базиликом

Ингредиенты:

  • Цельнозерновой хлеб 2 ломтика
  • Бальзамический соус 2 ч. л.
  • Моцарелла 3 ломтика
  • Помидор 1/2 шт.
  • Базилик 5 шт.
  • Оливковое масло 1 ст. л.
  • Соль по вкусу
  • Черный молотый перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Половину бальзамического соуса вылейте на один ломтик хлеба.
  2. Сверху выложите моцареллу, помидор и базилик.
  3. Сбрызните сэндвич оливковым маслом, оставшимся бальзамическим соусом и приправьте солью и перцем.
  4. Соорудите сэндвич, накрыв все вторым ломтиком хлеба.
  5. При желании поджарьте сэндвич на сухой горячей сковороде по 2 минуты с каждой стороны.
  6. Подавайте к столу.

Виноград и сыр

полезные перекусы, полезные снэки, чем заменить фастфуд, овощные чипсы

Такой освежающий и вкусный перекус порадует вас в течение дня и зарядит бодростью и хорошим настроением. Готовится этот снэк за считаные минуты. Для удобства можно использовать шпажки. Сыр богат кальцием и белком, а виноград содержит в своем составе суточную норму витаминов группы В.

Овощи

полезные перекусы, полезные снэки, чем заменить фастфуд, овощные чипсы

Наш любимый перекус — богатые витаминами и клетчаткой овощи: трудно представить себе что-то полезнее, чем приготовленный дома овощной салат из любимых продуктов.

Рекомендуем брать с собой по-настоящему оригинальные салаты, поднимающие настроение и отвлекающие от рабочей рутины. Зеленые овощи в сочетании с сезонными фруктами — идеальные ингредиенты для быстрого салата, как, например, в рецептах салата со шпинатом и клубникой, салата с овощами и стручковой фасолью или в необычном рецепте традиционного греческого салата, в состав которого входит сочный арбуз.

Греческий салат с арбузом

Ингредиенты:

  • Оливковое масло 2 ст. л.
  • Бальзамический уксус 1 ст. л.
  • Томаты черри 400 г
  • Арбуз 400 г
  • Огурец 1 шт.
  • Фета 200 г
  • Мята 1 ст. л.
  • Специи по вкусу
  • Соль по вкусу
  • Черный молотый перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Арбуз, томаты и огурец нарежьте на небольшие ломтики. Выложите в миску.
  2. Добавьте раскрошенную фету и рубленую мяту.
  3. Заправьте салат оливковым маслом и бальзамическим уксусом.
  4. Приправьте специями, солью и перцем по вкусу.
  5. Аккуратно перемешайте и подавайте к столу.

Тыквенные семечки

полезные перекусы, полезные снэки, чем заменить фастфуд, овощные чипсы

Когда не хочется напрягаться с приготовлением перекуса, стоит обратить внимание на те варианты, которые можно просто взять с собой без лишней подготовки. Это, например, тыквенные семечки. Этот продукт активно используется для лечения и профилактики целого ряда заболеваний. Тыквенные семечки улучшают систему кроветворения и питают клетки головного мозга.

Смузи

полезные перекусы, полезные снэки, чем заменить фастфуд, овощные чипсы

Кружка-непроливайка, 15 минут свободного времени, несколько фруктов и капелька фантазии — все, что потребуется для приготовления великолепного смузи-перекуса.

Сытность и польза смузи меняется в зависимости от того, что вы положите в блендер. Так, например, если вы следите за фигурой и считаете калории, вы можете приготовить вкуснейший диетический коктейль, в котором будет менее 200 калорий.

Цитрусовый смузи

Способ приготовления: в блендере взбейте мякоть 1 апельсина и 1 лимона, 4 листика шпината, 2 тертых моркови, 1 персик без косточки и 1,5 стакана молока.

Калорийность смузи: 143 калорий на стакан

Часто перекусываете на лету, и быстрое насыщение — ваше основное требование к перекусу? Обязательно добавьте в свой смузи греческий йогурт, обезжиренный творог и ореховую пасту.

Два яйца вкрутую

полезные перекусы, полезные снэки, чем заменить фастфуд, овощные чипсы

Яйца уже давно признаны одним из главных источников белка и протеина. Их можно употреблять в пищу не только на завтрак. Для того чтобы можно было с легкостью взять такой перекус с собой на работу или на учебу, приготовьте яйца вкрутую. Этот продукт прекрасно усваивается организмом и содержит 96% минералов.

 

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