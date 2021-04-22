Арбопластика: вплетение в природу





Делится опытом Сергей Сидоренко, Краснодарский край.

«Недавно купили дом с взрослым садом. Деревья разрослись, ходить неудобно. В одном месте ветки мешают проводам. А спиливать — жалко, сорта хорошие! Можно ли исправить уже имеющиеся толстые ветки?»

О корректировке взрослых деревьев рассказывает ландшафтный дизайнер Сергей Сидоренко.

В широком смысле арбопластика (или «арбоскульптура») — управление ростом деревьев. В более узком значении — придание живым, растущим стволам необычной (нужной человеку) формы. Именно стволам — акцент на скелетную часть дерева. Поэтому, прошу не путать арбопластику с фигурной стрижкой растений — топиарным искусством. Мастера арбопластики — японцы с их многовековыми традициями выращивания бонсай.

Арбоскульпторы работают с молодыми, гибкими ветвями, придавая будущим стволам самую невероятную форму. Естественно, выращивание таких живых скульптур занимает не один год.



Арбоскульптор Аксель Эрландсон. Середина 20 века, США.

Дерево-кресло и его автор Питер Кук, Австралия.



Казалось бы, какое отношение имеет арбопластика к пермакультуре и к природному земледелию? Самое прямое! Менять направление роста стволов и скелетных ветвей можно не только с чисто декоративными целями, но и по вполне практическим соображением. А еще лучше — сочетать красоту и пользу.

Показания к применению

Когда возникает необходимость изменить направление роста толстой ветви (или даже целого дерева)? Во-первых, при изменении планировки сада (ветви мешают новой дорожке или планируемой постройке, а убирать жалко). Во-вторых — при «ремонте» недавно купленного участка. В-третьих, тогда, когда дерево ценное, но посажено неудачно — под проводами, загораживает вид из окон, не загораживает неприглядный вид, и т.п.

И в четвертых, самый типичный пример — крону просто «упустили». При хорошем росте молодого дерева достаточно пары-тройки лет, чтобы «формирование» кроны стало возможным только с помощью ножовки.

Так что, формируйте скелет кроны вовремя. Вовремя — это когда на дворе лето, дерево молодое и секатор почти не нужен. Достаточно двух рук или даже двух пальцев! Для прищипки совсем ненужного и сплетения нужного (для превращения в плодовые веточки) больше ничего не надо! После вовремя проведенной летней формировки весенняя обрезка сводится к прореживанию лишних плодовых образований.

Другой прием своевременной формировки кроны — оттяжка (наклон) молодых ветвей для ускорения плодоношения и создания низкой кроны.

Поговорим о том, как изогнуть реально толстые ветви. Когда поезд ушел. Когда прищипывать ногтями, оттягивать шпагатом или резать секатором уже поздно. Хорошая новость — ветвь диаметром 10-15 см согнуть вам вполне под силу!

Обращаю внимание на оптимальные сроки для «хирургического вмешательства». Лучшее время — весна. От таяния снега до распускания почек. В этом случае спилы сомкнутся до осени. После распускания почек делать операцию рискованно — ветвь может засохнуть в сильную жару.

Какие деревья имеет смысл «оперировать»?

Только здоровые, зимостойкие и активно растущие. Это обязательные условия. Подмерзающие, перегруженные урожаем, слишком старые, со слабыми приростами — не годятся. Не надо смешивать косметическую хирургию с реанимацией!

Приготовим необходимое

Чтобы операция прошла успешно, надо заранее приготовить все необходимое. Вам потребуются:

Острая ножовка (желательно с мелким зубом — она создает узкий надрез, что нам и нужно). Тесно в кроне — берите узкую садовую, если же к местам пропилов доступ нормальный — вполне подойдет плотницкая. Плотницкая ножовка (обычная) даже удобнее.

Крепкий шпагат или бельевая веревка.

Крепкие колышки (или даже — колья) для закрепления веревки.

Топор или кувалда, чтобы забивать колья.

Крепкие подпорки для фиксации прооперированной ветви. Минимум — две.

Изолента, полиэтиленовая пленка или плотная ткань — для защиты ран от солнца и ветра.

Грубая мужская сила. Двух человек будет достаточно — один аккуратно пилит, второй аккуратно держит. Масса ветвей не шуточная, а риск случайного разлома велик.

Из практики На фотографиях, иллюстрирующих статью — молодая и очень сильная яблоня в моем саду, посаженная бывшими хозяевами. Возможно, она сама выросла из упавшего семени, так как места прививки не видно и поросль от корня ничем не отличается от побегов высоко в кроне. На дереве созревают очень вкусные и ароматные плоды, которые было очень неудобно собирать. Исходная высота яблони составляла около 6 метров, крона была похожа на перевернутую метлу (или на слегка растрепанный пирамидальный тополь). Дерево растет почти вплотную к границе участка, за которой расположена не очень ухоженная соседская усадьба. Высоко расположенная крона яблони не создавала никакой визуальной изоляции от соседей. Места запилов при изгибании и место среза лишней вертикальной ветви (слева). После изгибания скелетных ветвей (придания им почти горизонтального положения) крона яблони оказалась на высоте 1,5-2 метра, что сделало очень удобными текущую обрезку, прищипку побегов и сбор плодов. Кроме того, дерево стало дополнительной преградой от посторонних глаз, а с нашего участка летом практически не видно ветхих построек и залежей «нужных вещей» за забором. Исходная крона показана желтым, показана удаленная ветвь, места запилов и направление изгиба. Дерево стало похоже на шатер (или на очень широкую чашу), в рассеянной полутени под кроной сформировались хорошие условия для посадки вечнозеленых кустарников, которые со временем полностью закроют неприглядный вид. В процессе исправления кроны была удалена всего одна крупная вертикальная ветвь — ее просто некуда было пригнуть, не создавая излишнего загущения. Пригнутые прооперированные ветви заложили множество цветочных почек в первый же год и дали нормальный прирост. Если бы я просто обрезал вертикальные ветви, мне пришлось бы еще года два прореживать и формировать мощные (и ломкие) волчки, растущие из места среза. Об обильном плодоношении на следующий год не было бы и речи.

Процедура довольно проста

1. Размечаем места запилов. Место изгиба должно быть без крупных разветвлений, мелкие веточки лучше срезать. Обратите внимание на размеры. Слишком частые запилы (чаще чем через 1,5 см на тонких ветвях, чаще чем через 2-2,5 см на толстых) могут вызвать отмирание коры и камбия между запилами. Глубина запилов на тонких ветвях — 3/4 диаметра. На толстых ветвях глубина определяется иначе — нужно оставить нетронутыми всего около 2-3 см. Если пилить всего на половину диаметра, толстая ветвь может треснуть по волокнам. Размеры — ориентировочные.

Вот столько надо НЕДОпилить (желтым — линия разметки).

2. Пилим. Удобнее это делать вдвоем, хотя с тонкой ветвью можно справиться и одному. Дело в том, что ветвь надо крепко держать, иначе возможен зажим пилы или даже отлом ветви при случайном порыве ветра.

Слишком частые запилы (через 1,5 см) и раскачка ветви спровоцировали трещины при изгибе. Рана долго затягивается.

3. После нескольких запилов аккуратно сгибаем ветвь и проверяем, достигается ли необходимый угол наклона. Будьте аккуратны. Не надо пытаться ещё сгибать ветвь после смыкания запилов!

4. Если ветвь сгибается немного не в том направлении, в котором планировали, нужно отступить от сделанных запилов 5-10 см (минимум) по длине ветви и сделать новые под нужным углом.

5. При необходимости размечаем еще запилы и еще пилим. И держим!

6. Когда ветвь согнулась на нужный угол, ставим подпорки, забиваем колья и крепко закрепляем ветвь шпагатом в нужном положении. Внимание — не надо перетягивать ветви шпагатом! Петля должна быть больше диаметра ветви.

Крепкая подпорка.



Растяжки со свободной петлей позволяют ветви утолщаться.

7. Если вам нужно согнуть ветвь до горизонтального положения (или ниже), обязательно направьте верхушку (побег-лидер) ветви вверх. Роль лидера может взять на себя удачно расположенная боковая ветвь. Это позволит избежать ослабления ветви или постоянной «борьбы» с волчками в месте изгиба.

Лидер ветви смотрит вверх, это позволит сохранить хороший рост отогнутой ветви.

8. Открытые раны (запилы) защищаем от солнца и ветра. Изолентой, тканью или пленкой. Обмазывать не надо. По моим наблюдениям, замазка, попавшая в места запилов, замедляет затягивание ран. Защита запилов не обязательна, это скорее способ немного помочь дереву.

9. Теперь самое время вырезать лишние ветви, в том числе те, которые некуда отогнуть.

Гнуть таким способом толстые ветви можно не только вниз, но и вверх или в сторону. С помощью такой процедуры можно согнуть даже ствол молодого дерева!

Защитную обвязку надо контролировать в течение лета, чтобы не допустить перетяжек. Снимать обвязку желательно в пасмурную погоду.

Дальнейший уход

Небольшая задержка распускания листьев на согнутой ветви — это нормально. Пока камбий не затянул раны, ветвь получает лишь половинную норму воды, и соответственно — включает «режим экономии».

При появлении на ветви цветков желательно их все удалить — ни к чему сейчас расходовать силы на цветение и плодоношение. Если умеете отличать цветочные почки от ростовых — лучше выломать цветочные почки.

Появление волчковых побегов в месте запилов и ниже — тоже нормально. В течение лета их нужно либо удалять полностью, либо регулярно прищипывать, превращая в плодовые веточки.

И последнее — снимать подпорки и растяжки с прооперированных ветвей толще 5-7 см можно только осенью следующего года. Помните, раны у деревьев не зарастают. Они скрываются под молодой корой и древесиной. Через два сезона ветвь приобретет необходимую прочность.

Нарастание слоев древесины на запиленной ветви (разрез).





За лето запилы сомкнулись.