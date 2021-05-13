Как наточить нож, если под рукой не оказалось точильного камня

Оригинальный метод заточки ножа с тем, что всегда под рукой. /Фото: ganzo.ua
Самый лучший способ просто и правильно заточить нож — использовать специальный точильный камень. Однако этот метод также требует определенных навыков и не всегда под рукой есть необходимое приспособление К счастью, существует еще один простой прием для заточки ножей с помощью кофейной кружки. Он обеспечит ножу хорошую остроту и при этом не повредит лезвие.
1. Когда актуален метод с кофейной кружкой?
Наточить нож кружкой может научиться каждый желающий. /Фото: images-na.ssl-images-amazon.com
Когда дома нет никакой возможности заточить ножи привычным способом, или вы находитесь в отпуске, на выручку может прийти простой трюк с кофейной кружкой, которая обычно всегда под рукой. Отдых на природе или на даче тоже может потребовать применения современного лайфхака, когда с собой забыли прихватить точильный камень или нет того, кто умеет им пользоваться.
2. Как правильно заточить нож с помощью керамической кружки
Прием с заточкой кофейной кружки может оказаться очень удобным в непредвиденных обстоятельствах. /Фото: zakazy.net
Во-первых, нужно обратить внимание на очень важный момент: нельзя точить ножи на блестящей, эмалированной, фарфоровой или стеклянной поверхности кружки. Нужно использовать только посуду с необработанной керамической поверхностью, чаще всего самое подходящее место для заточки ножа — это ободок на внешней части дна кружки.
Чтобы заточить лезвие ножа, необходимо скользить им по необработанной керамической кромке под углом от 15 до 20 градусов. Необходимо начать примерно с 10 движений для каждой стороны, медленно уменьшая их количество, пока лезвие не приобретет достаточную остроту.
3. Почему этот метод работает?
Все неожиданное зачастую имеет довольно простое объяснение. /Фото: cdn.mpasho.co.ke
Причина, по которой кофейная кружка может быть не хуже точильного камня, довольно проста: керамика без гладкого покрытия тверже металла. На самом деле этот лайфхак может быть осуществлен не только с помощью керамической кружки, но и других предметов посуды, у которых есть необработанный керамический край, например, в нижней части тарелок и салатниц. Просто работать с кружкой гораздо удобнее из-за ее формы и размера.
Полезная информация от Novate.ru: Заточка ножей на непокрытой защитным слоем керамике может оставить след на посуде. Однако обычно этот след не особо заметный и хорошо смывается обычной водой и кухонной губкой. Данный метод заточки удаляет много материала с края ножа и способствует более быстрой порче ножа, поскольку его лезвие становится тоньше и менее удобным.
4. Ошибки, которые ухудшают состояние кухонных ножей
Чтобы продлить срок службы ножа, важно не только правильно его затачивать. /Фото: nl.ua
На любой кухне ножи являются одним из самых важных инструментов. Они легки в обращении, однако если за ними неправильно ухаживать или использовать, то срок их службы резко сокращается. Чтобы избежать неприятных последствий, редакция Novate.ru рекомендует обратить внимание на несложные правила и распространенные ошибки, которые совершают большинство людей на кухне.
5. Правильное хранение
Для хранения ножей лучше всего выбирать магнитную полосу. /Фото: d50-a.sdn.cz
Считается, что самый практичный вариант хранения ножей — в ящике. Однако при таком способе лезвия трутся друг об друга при каждом открытии, что негативно сказывается на их остроте и сроке годности. Специальная подставка для ножей — более предпочтительный вариант хранения ножей. Однако есть одна распространенная ошибка, которую обычно делают люди, когда они вставляют ножи или вытаскивают их. Прижимание острой стороны лезвия к краю прорези негативно сказывается на его качестве. Поэтому чтобы сохранить ножи в отличной форме, нужно аккуратно класть их в отверстия, скользя тупой частью по подставке. Один из лучших способов хранения ножей — на магнитной полосе, закрепленной на стене. Она позволяет держать ножи под рукой и максимально организованно.
6. Ножи и посудомоечная машина
Мыть ножи лучше вручную. /Фото: i0.wp.com
Довольно заманчиво отправить ножи в посудомоечную машину вместе с остальной посудой и быстро помыть, но это категорически не рекомендуется делать. Работа техники может сломать и притупить лезвия, или они могут нанести серьезный ущерб другой посуде, в которую будут врезаться. Поскольку посудомоечные машины используют сильный нагрев, существует также возможность деформировать ручки или ослабить соединения между ручкой и ножом. Еще более неприятные последствия, которые могут возникнуть: лезвия повредят пластиковое защитное покрытие внутри посудомоечной машины.
7. Выбор разделочных досок
Доска также имеет значение для состояния и сохранности ножей. /Фото: kosholka.com.ua
Многим кулинарам кажется, что идеальное решение для кухни — это стеклянные разделочные доски. Однако они хороши только для того, чтобы их выставляли для красоты. Несомненно, их легко чистить и дезинфицировать, однако стеклянная поверхность притупляет лезвия ножей с невероятной быстротой. Доски для резки из стекла также могут быть слишком скользкими, что может сделать готовку на кухне слишком опасной. При выборе разделочной доски остановить свой выбор лучше на дереве или пластике.
8. Достаточная острота
Затачивать свои ножи нужно регулярно и правильно. /Фото: images-na.ssl-images-amazon.com
Один из самых простых способов проверить остроту ножа: просто взять лист бумаги и посмотреть, сможет ли нож с легкостью его разрезать. Держать бумагу нужно перед собой и разрезать по всей длине. Другой простой способ проверки: взять помидор и прижать лезвие ножа к его поверхности.
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