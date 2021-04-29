7 лайфхаков по использованию бюстгальтера, которые выручат в неловких ситуациях

О нижнем белье не принято говорить открыто. Однако иногда возникают такие банальные и в то же время раздражающие инциденты, игнорировать которые нет никаких сил.

Мы предлагаем подборку креативных советов, которые помогут спрятать бюстгальтер под любым, даже очень открытым нарядом, организовать правильное и удобное хранение этого элемента гардероба, а также усовершенствовать надоевшие модели.

1. Удобное хранение

Компактное и функциональное размещение, которое не мешает другим вещам.

Когда бюстгальтеры хранятся в шкафу или выдвижном ящике, они часто цепляются крючками друг за друга и другие вещи, если они лежат рядом. Чтобы избежать дискомфорта, а также сэкономить место и навести порядок на полочках, можно попробовать новую и оригинальную методику хранения нижнего белья. Для этого понадобятся вешалки и крючки с вкручиваемой резьбой. В каждую деревянную вешалку, под ее центральной верхней частью вкручиваем крючок, за который цепляем еще одну вешалку и так далее. Конструкция может быть нужной длины, которая регулируется в зависимости от количества бюстгальтеров. После этого бюстгальтеры развешиваются в собранном виде.

2. Чтобы не спадал

Отличное решение, которое позволит не переживать о смещении нижнего белья.

Бюстгальтер без бретелек при движениях с большой амплитудой часто норовит съехать, неприятно сместиться или вовсе упасть. Чтобы не допускать такой курьезной ситуации, стоит попробовать усовершенствовать атрибут женского гардероба. Все достаточно просто: берем пистолет с горячим клеем и по внутренней части боковых сторон бюстгальтера, а также по нижней части чашечек наносим тонкую полоску вещества. Когда клей застынет, он сработает как уплотнитель и препятствие скольжению.

3. Скрытые бретельки

Полезная доработка бюстгальтера, которая сделает бретельки незаметными под многими нарядами.

Современная одежда поражает своим многообразием: то одно плечо открыто, то два, то платье или блуза держится на тонком обруче на шее. С такими нарядами обычный бюстгальтер не особо сочетается, так как выглядывают бретельки. Однако и свой любимый комплект белья можно модернизировать таким образом, чтобы бретельки были скрыты. Для этого нужно одну бретельку срезать до половины, оставив только переднюю часть без регулятора, а вторую таким же образом, но чтобы остался регулятор. Затем короткую бретельку продеваем через пластиковый держатель на длинной, и фиксируем, зашивая с помощью нитки и иголки. Теперь на бюстгальтере будет только одна бретелька, которая будет держаться на шее.

4. Глубокий вырез на спине

С такой доработкой бюстгальтер может спрятаться под любым открытым нарядом.

Если платье или блуза могут похвастаться глубоким вырезом на спине, то подобрать под такой наряд бюстгальтер очень непросто. Однако простой лайфхак может исправить этот недочет. Для начала нужно взять ненужный бюстгальтер, который не жалко выбросить и отрезать от него края боковых частей с крючками и их застежками. Далее берем резинку и к одной из ее сторон пришиваем крючки, а к другой застежки. Теперь это дополнение надеваем на бюстгальтер, который надевается под платье. На спине резинка должна располагаться крест-накрест, а спереди идти по верхней части пресса.

5. Решение распространенной проблемы

Обычный кусочек пластыря может спасти в неприятной и неловкой ситуации.

Довольно часто внутренняя часть бюстгальтера, в которой вшиты так называемые косточки, стирается и металлический элемент начинает неприятно впиваться в кожу. Неожиданное решение распространенной проблемы, как ни странно, заключается в применении пластыря. Металлический каркас загоняем обратно на место, а место прорыва заклеиваем небольшим кусочком плотного пластыря. Конечно, это решение временное, но оно отлично спасает, когда нужно быстро реанимировать бюстгальтер, пока не вернешься домой и при этом чувствовать себя комфортно.

6. Кружевной топ из бюстгальтера своими руками

Из простого бюстгальтера можно сделать довольно оригинальный элемент гардероба.

Любой обычный бюстгальтер можно преобразовать в стильный и оригинальный укороченный топ. Для этого не понадобится особых навыков и даже нитки с иголкой. Все можно сделать с помощью клея для бумаги и красивого кружева, которое продается в любом швейном магазине. Берем кружево с крупными декоративными элементами и вырезаем их, чтобы впоследствии кусочки можно было прикладывать к бюстгальтеру в разных частях, без неровностей и наслоек.

Полезный совет: Клей отлично справляется с прочным удержанием кружева, однако если хочется подстраховаться, то можно и пришить все элементы.

7. Временное, но полезное решение для бретелек

Скрепка найдется и дома, и на работе, а еще ее можно положить в сумочку, вдруг выручит.

Если бретельки выглядывают из-под открытой одежды, а обнаруживается это в последний момент перед выходом или вне дома, тогда когда на ремонт бюстгальтера уже нет времени, есть простое, но эффективное временное решение. Нужно взять обычную канцелярскую скрепку и с ее помощью свести вместе бретельки на спине. Таким образом они сместятся и внешний вид станет более эстетичным.