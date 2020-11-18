Герой или злой гений: а был ли на самом деле список Шиндлера?

28 апреля 1908 г. родился Оскар Шиндлер, немецкий бизнесмен, который вошел в историю как человек, спасший около 1200 евреев из концлагерей во время Второй Мировой войны. О его подвиге многие узнали после выхода на экраны знаменитого фильма Стивена Спилберга «Список Шиндлера». Однако в последнее время историки все чаще заявляют о том, что подобная трактовка событий слишком далека от реальности. Согласно этой версии, Шиндлер не только не был героем, но и наживался на горе заключенных.
Автор альтернативной биографии Шиндлера, депутат чешского парламента Йитка Грунтова в 2001 г. добилась того, чтобы ее соотечественник был исключен из списка выдающихся деятелей Пардубицкого края. Она заявляет: «Он был нацистом, негодяем и изменником Родине». Что же стало поводом для таких серьезных обвинений?
Оскар Шиндлер среди друзей-нацистов
Оскар Шиндлер родился в чешском городке Свитавы в немецкой семье. Еще в юности он получил прозвище «мошенник» за участие в сомнительных сделках и авантюрных денежных операциях. В конце 1930-х гг. его обвинили в сотрудничестве с военной разведкой Германии «Абвер». Он провел несколько месяцев в тюрьме, а после был освобожден по амнистии, но впоследствии отрицал обвинения в шпионаже в пользу Третьего рейха.
Оскар Шиндлер, которого евреи называют Праведником Мира
После освобождения Шиндлер перебрался в Польшу, где стал владельцем предприятия по производству эмалированной посуды и начал обзаводиться новыми связями в гестапо. По официальной версии, Шиндлер за взятки получал у нацистов разрешение нанимать к себе на фабрику евреев, обреченных на смерть в концлагерях. Он выкупал у нацистов еврейских узников якобы для расширения бизнеса.
Кадр из фильма *Список Шиндлера*, 1993
Когда Красная Армия приближалась к границам Польши, нацисты, отступая, уничтожали лагеря. Но Шиндлер добился разрешения перевезти свою фабрику вместе с рабочими в Чехию. Именно тогда и был составлен знаменитый список Шиндлера, спасший жизни сотням евреев. А в последние месяцы войны он вытребовал для своей фабрики еще 200 человек «в виде острой необходимости на производстве».
Оскар Шиндлер
Американский историк Д. Кроу выдвинул версию о том, что никакого списка Шиндлера не было, а предприниматель в то время находился в тюрьме за попытку дать взятку эсэсовцу. Якобы на самом деле было около 9-ти списков для транспортировки заключенных из Кракова в Брненец, но составил их некто Голдберг, делившийся добычей с Оскаром. Бывшая жена Шиндлера Эмилия подтверждает эту версию, заявив о том, что за возможность попасть в список спасенных заключенные расплачивались деньгами и драгоценностями.
Кадр из фильма *Список Шиндлера*, 1993
Сам Шиндлер утверждал, что он буквально разорился, помогая заключенным, покупая для них продукты и лекарства. Грунтова опровергает и эту версию: нанимая евреев на фабрику в Кракове, Шиндлер преследовал свою выгоду – это была самая дешевая рабсила, которую он нещадно эксплуатировал, доводя рабочих до голодных обмороков. Ему нужны были рабочие руки и на новом месте, к тому же появилась возможность подзаработать на желающих спастись. При этом спасенные евреи обвинения в его адрес отрицают.
Хотя Грунтова выступает против мифологизации Шиндлера, которая происходит в фильме Спилберга, она далека и от демонизации этого персонажа. Не отрицая его роли в спасении евреев, историк утверждает, что серьезного влияния на составление списков он не оказал, максимум, что было в его силах – дописать человек 50.
Д. Кроу утверждает, что Шиндлер сам создал миф о героическом спасителе, так как он после войны разорился и намеревался получить компенсацию за убытки, которые понес во время войны. Миф подхватил Т. Кенэлли, опубликовавший в 1982 г. книгу «Ковчег Шиндлера». Позже она легла в основу фильма «Список Шиндлера».
Очевидно, Шиндлер не был ни праведником, ни исчадием ада. Несмотря на всю противоречивость своей натуры, он все же спас большое количество людей от неминуемой смерти, какими бы мотивами при этом ни руководствовался.
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