Герой или злой гений: а был ли на самом деле список Шиндлера?

28 апреля 1908 г. родился Оскар Шиндлер, немецкий бизнесмен, который вошел в историю как человек, спасший около 1200 евреев из концлагерей во время Второй Мировой войны. О его подвиге многие узнали после выхода на экраны знаменитого фильма Стивена Спилберга «Список Шиндлера». Однако в последнее время историки все чаще заявляют о том, что подобная трактовка событий слишком далека от реальности. Согласно этой версии, Шиндлер не только не был героем, но и наживался на горе заключенных.











Автор альтернативной биографии Шиндлера, депутат чешского парламента Йитка Грунтова в 2001 г. добилась того, чтобы ее соотечественник был исключен из списка выдающихся деятелей Пардубицкого края. Она заявляет: «Он был нацистом, негодяем и изменником Родине». Что же стало поводом для таких серьезных обвинений?







Оскар Шиндлер среди друзей-нацистов



Оскар Шиндлер родился в чешском городке Свитавы в немецкой семье. Еще в юности он получил прозвище «мошенник» за участие в сомнительных сделках и авантюрных денежных операциях. В конце 1930-х гг. его обвинили в сотрудничестве с военной разведкой Германии «Абвер». Он провел несколько месяцев в тюрьме, а после был освобожден по амнистии, но впоследствии отрицал обвинения в шпионаже в пользу Третьего рейха.

Однако позже, в 1956 г. признавался в письме одному знакомому: «Как немец, я был заинтересован в присоединении немецкого пограничья Чехословакии к Империи».Оскар Шиндлер, которого евреи называют Праведником МираПосле освобождения Шиндлер перебрался в Польшу , где стал владельцем предприятия по производству эмалированной посуды и начал обзаводиться новыми связями в гестапо. По официальной версии, Шиндлер за взятки получал у нацистов разрешение нанимать к себе на фабрику евреев, обреченных на смерть в концлагерях. Он выкупал у нацистов еврейских узников якобы для расширения бизнеса.Кадр из фильма *Список Шиндлера*, 1993Когда Красная Армия приближалась к границам Польши, нацисты, отступая, уничтожали лагеря. Но Шиндлер добился разрешения перевезти свою фабрику вместе с рабочими в Чехию. Именно тогда и был составлен знаменитый список Шиндлера, спасший жизни сотням евреев. А в последние месяцы войны он вытребовал для своей фабрики еще 200 человек «в виде острой необходимости на производстве».Оскар ШиндлерАмериканский историк Д. Кроу выдвинул версию о том, что никакого списка Шиндлера не было, а предприниматель в то время находился в тюрьме за попытку дать взятку эсэсовцу. Якобы на самом деле было около 9-ти списков для транспортировки заключенных из Кракова в Брненец, но составил их некто Голдберг, делившийся добычей с Оскаром. Бывшая жена Шиндлера Эмилия подтверждает эту версию , заявив о том, что за возможность попасть в список спасенных заключенные расплачивались деньгами и драгоценностями.Кадр из фильма *Список Шиндлера*, 1993Сам Шиндлер утверждал, что он буквально разорился, помогая заключенным, покупая для них продукты и лекарства. Грунтова опровергает и эту версию: нанимая евреев на фабрику в Кракове, Шиндлер преследовал свою выгоду – это была самая дешевая рабсила, которую он нещадно эксплуатировал, доводя рабочих до голодных обмороков. Ему нужны были рабочие руки и на новом месте, к тому же появилась возможность подзаработать на желающих спастись. При этом спасенные евреи обвинения в его адрес отрицают.Хотя Грунтова выступает против мифологизации Шиндлера, которая происходит в фильме Спилберга, она далека и от демонизации этого персонажа. Не отрицая его роли в спасении евреев, историк утверждает, что серьезного влияния на составление списков он не оказал, максимум, что было в его силах – дописать человек 50.Д. Кроу утверждает, что Шиндлер сам создал миф о героическом спасителе, так как он после войны разорился и намеревался получить компенсацию за убытки, которые понес во время войны. Миф подхватил Т. Кенэлли, опубликовавший в 1982 г. книгу «Ковчег Шиндлера». Позже она легла в основу фильма «Список Шиндлера».Очевидно, Шиндлер не был ни праведником, ни исчадием ада. Несмотря на всю противоречивость своей натуры , он все же спас большое количество людей от неминуемой смерти, какими бы мотивами при этом ни руководствовался.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)