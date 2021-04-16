Ралука Теодора Попеску (Raluca Teodora Popescu), путешественница, любительница графического дизайна и фотографии из Румынии, однажды задумала создать логотипы городов и стран.
Идея, надо сказать, очень занятная, и результаты у неё получились довольно интересные… для владеющих английским. Впрочем, глядя на некоторые работы, нет уверенности в том, что и сама автор хорошо владеет английским.
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Логотипы городов и стран, разработанные Ралукой Теодорой Попеску
Ралука Теодора Попеску (Raluca Teodora Popescu), путешественница, любительница графического дизайна и фотографии из Румынии, однажды задумала создать логотипы городов и стран.
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