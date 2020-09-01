Чем Луна может быть полезной человечеству в будущем?

Человечество в 2020-х намерено снова высадиться на Луну и начать ее обживать. Только что взять с гигантского космического булыжника без атмосферы?







Как минимум два события первой половины 2020-го войдут в историю освоения космоса. Во-первых, 31 мая американцы запустили к МКС первый космический корабль, построенный частной компанией — речь идет о Crew Dragon от детища Илона Маска SpaceX. Во-вторых, 6 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты хотят добывать ресурсы на Луне и могут начать это делать без одобрения других стран. Что Америка надеется там найти? Есть ли на спутнике вообще что-то, кроме космической пыли? Чем землянам может оказаться полезна Луна в будущем? Давайте разбираться.



СОЛНЦЕ В ГРЯЗИ

С ЛУНЫ НА МАРС

ДОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА